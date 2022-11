Ravintola-alalla on nyt pulaa työn­tekijöistä ympäri Suomea – Näistä ammateista on nyt pulaa ja ylitarjontaa

Koronarajoitusten aikana ravintola-alalla oli työvoiman ylitarjontaa, mutta viimeisen vuoden aikana tilanne on muuttunut, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö.

Ravintolatyöntekijöistä on nyt kova pula ympäri Suomea. Kuvassa tarjoilija Ellinoora Hietaoja kerää lautasia turkulaisessa Sokos hotel Kupittaassa.

Suomessa työvoimapulan kasvu on hidastunut, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) syksyn ammattibarometrin tulosten perusteella.

Työvoimapulasta kärsivien ammattien määrä lisääntyi viime vuoden syksyyn nähden, mutta kevääseen verrattuna työvoimapula-ammattien määrä on hieman laskenut.

Valtakunnan tasolla työvoimapula-ammateiksi määriteltiin nyt 56 ammattia 200 keskeisestä ammatista.

Ammattibarometrin tulokset perustuvat syys-lokakuussa tehtyihin työ- ja elinkeinotoimistojen asiantuntija-arvioihin. Niissä tilannetta arvioidaan vuodeksi eteenpäin.

”Työllisyys- ja työttömyysluvut reagoivat viiveellä talouden käänteisiin. Laaja-alainen työvoimapula ei kuitenkaan hellitä, vaikka talous vetäisi henkeä muutaman kvartaalin yli”, sanoo TEMin alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen tiedotteessa.

Vaikka pula-ammattien määrä on kokonaisuudessaan vähentynyt, nyt on yhä enemmän sellaisia ammatteja, joissa on paljon pulaa työvoimasta.

Hyvin yleisesti pulaa osaavasta työvoimasta katsotaan lähiaikoina olevan lähinnä sosiaali- ja terveysalan ammateissa. Pula-ammattien top-15-listan ammateista kolme neljäsosaa on sotealalta.

Tilanne on vaikea muun muassa lähihoitajien, sairaanhoitajien, sosiaalityön erityisasiantuntijoiden sekä varhaiskasvatuksen opettajien rekrytoinneissa.

Ammattibarometrin mukaan pahin työvoimapula koskee tällä haavaa lähihoitajia. Lähihoitajia oli tammi–kesäkuussa työttömänä tai lomautettuna keskimäärin noin 4 900.

Lähihoitajien paikkoja sen sijaan oli avoinna kuukausittain keskimäärin noin 15 500 kappaletta. Lähihoitajista oli suuri pula ympäri maata.

Ravintola-alalla työvoiman ylitarjonnasta on palattu jälleen työvoimapulaan. TEM kertoo, että koronarajoitusten aikana ravintola- ja suurtaloustyöntekijöiden työmahdollisuudet olivat rajatut ja näissä ammateissa työvoimasta oli tuolloin ylitarjontaa. Ministeriön mukaan tilanne alkoi muuttua noin vuosi sitten, kun rajoituksista oli päästy.

Nyt ravintola- ja suurtaloustyöntekijöistä on pulaa ympäri Suomea, ja noin puolella ely-alueista pula on määritelty suureksi.

Fakta Näistä ammateista on nyt pulaa Lähihoitajat

Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja

Sosiaalityön erityisasiantuntijat

Sosiaalityön erityisasiantuntijat

Lastentarhanopettajat

Erityisopettajat

Kuulontutkijat ja puheterapeutit

Yleislääkärit

Ylilääkärit ja erikoislääkärit

Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)

Psykologit

Hammaslääkärit

Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät

Tarjoilijat

Toimisto- ja laitossiivoojat ym.

Lastenhoitotyöntekijät Lähde: Ammattibarometri

Työvoiman ylitarjontaa arvioitiin olevan kaikkiaan 29 ammatissa. Ylitarjonta-ammattien määrässä ei ole viime aikoina tapahtunut suurta muutosta. Ylitarjontaa on runsaasti luovan työn ja kulttuurialan ammateissa.

Myös niin sanotuissa perinneammateissa on enemmän työnhakijoita kuin tarjolla olevia työpaikkoja. Näitä ammatteja ovat muun muassa vaatturit ja pukuompelijat.

Alueellisessa vertailussa pula-ammattien määrä on kasvanut eniten vuoden takaisesta Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Lapissa. Työvoimapula-ammattien osuus oli suurin Kainuussa, missä lähes puolet arvioiduista ammateista määriteltiin pula-ammateiksi.