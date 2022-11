Yhdysvaltain edustajainhuoneen komitea ei sittenkään saa vielä nähtäväkseen entisen presidentin Donald Trumpin verotietoja.

Yhdysvaltain korkeimman oikeuden puheenjohtaja John Roberts on hetkellisesti estänyt maan kongressin alahuoneen komitean pääsyn entisen presidentin Donald Trumpin verotietoihin, kertoo uutistoimisto Reuters.

Trumpin toimia tutkiva edustajainhuoneen komitea on pyrkinyt saamaan entisen presidentin verotiedot käsiinsä jo vuodesta 2019. Komitea oli saamassa verotiedot kuluvan viikon torstaina, kun pääkaupungissa Washington DC:ssä toimiva vetoomustuomioistuin ei suostunut harkitsemaan uudelleen päätöstään asiassa.

Alemman oikeusasteen lopullisen päätöksen jälkeen Trump pyysi maanantaina korkeinta oikeutta puuttumaan asiaan ja estämään verotietojen luovutuksen siihen asti, että korkein oikeus ehtii päättää ottaako se tapausta varsinaiseen käsittelyynsä.

Trump on koko oikeusprosessin ajan pyrkinyt viivyttämään lopullista päätöstä eri oikeusasteissa. Mikäli asian käsittely jatkuu vielä korkeimmassa oikeudessa ja siten viivästyy entisestään, ei komitea välttämättä saa Trumpin verotietoja nähtäväkseen oikeusprosessin lopputuloksesta huolimatta.

Yhdysvalloissa äänestetään reilun viikon päästä välivaaleissa, joissa republikaanipuolueen odotetaan saavan enemmistön edustajainhuoneesta.

Esimerkiksi The New York Timesin mukaan on hyvin todennäköistä, että republikaanijohtoinen edustajainhuone peruisi komitean pyynnön nähdä Trumpin verotiedot.

Puheenjohtaja Roberts pyysi Trumpin verotiedot haluavaa komiteaa antamaan oman näkemyksensä asiasta marraskuun 10. päivään mennessä, eli kaksi päivää maan välivaalien jälkeen.