Turkin talousahdinko syveni lokakuussa. Talousinstituutti ENAGin mukaan todelliset inflaatioluvut voivat olla yli kaksinkertaisia virallisiin lukuihin verrattuna.

Presidentti Recep Tayyip Erdoğan on ottanut keskuspankin ohjaukseensa ja runnonut korkoja väkisin alas.

Tuntuuko kauppareissuilla ja sähkölaskuja maksaessa siltä, että hinnat nousevat rajua vauhtia? Tunne voi olla aito, mutta hintojen nousuvauhti ei ole kuitenkaan mitään Turkkiin verrattuna.

Turkin vuosi-inflaatio kiihtyi tuoreiden tietojen mukaan lokakuussa peräti 85,51 prosenttiin. Tämä tarkoittaa, että hinnat olivat lokakuussa lähes kaksinkertaisia lokakuuhun 2021 verrattuna.

Suomessa Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli syyskuussa 8,1 prosenttia.

Turkissa hintojen nousuvauhti on nyt nopeinta vuoden 1997 jälkeen.

Uutistoimisto AFP:n mukaan monet tavalliset turkkilaiset kyseenalaistavat valtion viralliset inflaatiolukemat. Todellisuudessa hintojen nousu voikin olla paljon julkisia lukuja nopeampaa.

Esimerkiksi talousinstituutti ENAGin mukaan hinnat olisivat olleet lokakuussa todellisuudessa jopa 185,34 prosenttia vuodentakaista korkeammat.

Kuluttajahinnat ovat nousseet tänä vuonna ripeästi ympäri maailmaa. Keskuspankit ovat pyrkineet painamaan hintojen nousua nostamalla ohjauskorkoa. Korkojen noston tarkoituksena on hillitä kulutusta ja sitä kautta laskea hintoja.

Turkki on kulkenut rahapolitiikkansa suhteen täysin vastavirtaan. Presidentti Recep Tayyip Erdoğan on ottanut keskuspankin ohjaukseensa ja runnonut korkoja väkisin alas. Erdoğan uskoo muun muassa, että matalat korot hillitsevät inflaatiota.

Erdoğan on sanonut esimerkiksi, että korkojen nostaminen on “kaiken pahan alku ja juuri”, koska se hidastaa talouskasvua ja kasaa ”eliitille korkotuloa, jota he eivät ole ansainneet”.

Turkin keskuspankki laski syyskuussa ohjauskorkoaan kolmatta kertaa lyhyen ajan sisällä. Pankki laski koron 10,5 prosenttiin aiemmasta 12 prosentista.

Syyskuun lopussa Erdoğan ilmoitti sanomalehti Financial Timesin mukaan, että keskuspankin ohjauskoron pitäisi olla yksinumeroinen vuoden loppuun mennessä.