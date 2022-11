Sähkö on nyt Ruotsissa paljon Suomea halvempaa – tästä se johtuu

Pohjoismaiset naapurit hyötyvät nyt Suomea suuremmasta sähkön omavaraisuudesta.

Suomi on joutunut tuomaan sähköä paljon, koska Olkiluodon uuden ydinreaktorin koekäyttö on takkuillut.

Sähkö on ollut lokakuun lopulta alkaen selvästi kalliimpaa Suomessa kuin Ruotsissa. Myös Norjassa jopa Oslon alueen hinta on painunut parin viime viikon aikana usein Suomen aluehinnan alapuolelle.

Esimerkiksi torstaina sähkö maksoi Tukholman alueella 50 euroa megawatti­tunnilta mikä vastaa viittä senttiä kilowattitunnilta. Oslon alueella Norjassa hinta oli 84 euroa ja Suomessa 92 euroa.

Joinain päivinä hinta on ollut Suomessa moninkertainen Tukholman alueeseen verrattuna.

Sähkömarkkinoilla koko Suomi on yhtä hinta-aluetta. Ruotsissa ja Norjassa on sen sijaan useita hinta-alueita. Niiden välillä on rajallisesti siirtoyhteyksiä, ja hinnat eroavat siksi usein paljon maan eri osien välillä.

Norjan ja Ruotsin pohjoisosissa sähkö on yleensä huomattavan halpaa, koska sähköä tuotetaan kulutusta enemmän edullisella tuuli- ja vesivoimalla. Maiden eteläosissa sähkö on selvästi kalliimpaa.

Vielä kesällä sähkö oli yhtä lailla kallista kaikissa Pohjoismaissa. Miksi Suomen hinta näyttää nyt erkaantuneen etenkin Ruotsista? Siellä toisin kuin Suomessa on palattu kesän jälkeen hyvinkin edullisiin hintoihin.

Yksi perussyy on se, että Ruotsi ja Norja ovat sähkön suhteen omavaraisia ja tuottavat sähköä runsaasti yli oman kulutuksen. Suomi sen sijaan on riippuvainen tuonnista.

”Ruotsi oli itse asiassa edellisenä kalenterivuonna EU:n suurin sähkönviejä”, Energiateollisuuden sähkömarkkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa sanoo.

Tänä vuonna pohjoismaidenkin sähkön hinta on seurannut pitkälti maakaasun ja kaasulla tuotetun sähkön hintaa.

Keski-Eurooppa on kisannut Ruotsin ja Norjan ylijäämäsähköstä Suomen kanssa. Siksi Keski-Euroopan maakaasun hinta vaikutti sähkön hintaan Suomessa asti.

Nyt Euroopan kaasuvarastot ovat täynnä ja kaasun hinta on laskenut. Viime viikolla hinta kävi jopa negatiivisena. Kaasun halpeneminen on laskenut sähkön hintaa Pohjoismaissa.

Suomi on kuitenkin joutunut tuomaan sähköä edelleen paljon, koska Olkiluodon uuden ydinreaktorin koekäyttö on takkuillut.

Vielä vuosi sitten Suomi myös toi jatkuvasti sähköä Venäjältä jopa 1 500 megawatin teholla. Toukokuussa tuonti loppui kokonaan Venäjälle asetettujen talouspakotteiden takia.

Viro on myös tuonut jatkuvasti sähköä Ruotsista Suomen kautta lähes siirtojohtojen maksimikapasiteetilla.

Kaikki tämä on nostanut sähkön hinnan Suomessa Ruotsia korkeammaksi.

Suomessa hinnat tosin vaihtelevat nyt rajusti tuulisuuden mukaan. Silloin kun tuulee kovaa – kuten perjantaina – sähkö on edullista.

Perjantaina sähkön veroton keskihinta oli alle kuusi senttiä kilowattitunnilta. Halvimpina aamuyön tunteina kilowattitunti maksaa vain 1,7 senttiä. Ruotsissa sähkö oli perjantainakin silti halvempaa.

Suomen tuulivoimaloiden nimellisteho on noussut jo 4 700 megawattiin. Parhaimmillaan voimalat tuottavat siis sähköä suuremmalla teholla kuin nykyiset ydinvoimalat. Tyynellä säällä tuotanto sen sijaan laskee hyvin lähelle nollaa.

Myös Norjassa hinnat ovat laskeneet kesän huippuhinnoista selvästi. Parin viime viikon aikana sähkö on ollut Norjassa usein Suomea halvempaa. Norja on rakentanut paljon sähkön vientiyhteyksiä Keski-Eurooppaan ja Britanniaan. Vienti nosti kesällä sähkön hintaa myös Norjan eteläosissa.

Kesä oli Norjassa vähäsateinen, ja syksyn tullen vesivoimaloiden varastoaltaissa oli tavallista vähemmän vettä. Nyt tilanne on kuitenkin parantunut, ja sähkö on siksikin halventunut.