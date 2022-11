Riskisijoitusrahasto Elliott Management varoittaa brittilehti Financial Timesin mukaan asiakkaitaan hyperinflaatiosta.

Maailmantaloutta uhkaa hyperinflaatio ja edessä saattaa olla pahin rahoitusmarkkinakriisi sitten toisen maailmansodan, varoittaa amerikkalainen aktivistisijoittaja Elliott Management.

Elliott varoittaa asiakkaitaan brittilehti Financial Timesin (FT) haltuunsa saamassa kirjeessä, että maailmantalous ja rahoitusmarkkinat ovat ”erittäin haastavassa” tilanteessa. Tämän takia sijoittajien on vaikeaa saada tuottoa varoilleen.

Tämä epätavallinen tilanne yhdistettynä nollakorkoympäristön loppumisen saattaa johtaa kriisiin, joka olisi vakavin toisen maailmansodan jälkeisenä ajanjaksona, kirjeessä kirjoitetaan FT:n mukaan.

Kirjeen mukaan sijoittajien ei pitäisi olettaa, että he ovat ”nähneet kaiken”, vaikka he ovat kokeneet 1970-luvun öljykriisin, vuoden 1987 markkinaromahduksen, teknokuplan puhkeamisen tai vuoden 2008 finanssikriisin.

Elliott nimeää uhkaavan kriisin syntipukiksi lähinnä keskuspankkien päättäjät, jotka rahaston mielestä ovat olleet epärehellisiä nopean inflaation syistä.

Keskuspankkipäättäjien mielestä nopean inflaation on aiheuttanut tarjontaketjujen pullonkaulat, kun taas Elliottin mielestä syynä inflaatioon on erittäin löysä rahapolitiikka.

Maailmantalous on siten Elliottin mukaan matkalla kohti hyperinflaatiota, joka voi johtaa maailmanlaajuiseen ”yhteiskunnan romahdukseen” ja sisäisiin tai kansainvälisiin konflikteihin. Tällainen lopputulos ei ole varmaa, mutta se on suunta, jonne maailma on menossa, rahasto lisää FT:n mukaan.

Osakemarkkinat ovat laskeneet tänä vuonna ympäri maailman, ja esimerkiksi Yhdysvaltain osakemarkkinoiden kehitystä mittaava S&P 500 -indeksi on pakittanut 20 prosenttia alkuvuoden huipustaan.

Elliottin mielestä markkinat eivät ole vielä käyneet pohjilla. Rahasto katsoo, että osakemarkkinoiden 50 prosentin lasku huipusta olisi ”normaalia”, koska markkinoilla tällä hetkellä on monia ”pelottavia” ja negatiivisia riskejä.

Elliott on yksi maailman suurimmista ja vaikutusvaltaisimmista riskisijoitusrahastoista.

Rahasto hoitaa 56 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvosta varallisuutta, ja sen on perustanut miljardööri Paul Singer.

Suomessa rahasto muistetaan siitä, että ilmoittautui viime vuonna Sammon suureksi omistajaksi.

Elliott kritisoi sijoitustyylinsä mukaisesti julkisuudessa Sammon strategiaa ja vaati Sampoa luopumaan lopuista Nordean osakkeistaan, mikä sittemmin tapahtuikin.