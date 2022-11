Elon Muskin omaisuus on kutistunut tänä vuonna yli 75 miljardilla dollarilla.

Twitterin tuore omistaja Elon Musk suunnittelee yhtiössä jättileikkauksia. Tarkoituksena on säästää rahaa.

Maailman rikkain mies ja Twitterin tuore omistaja Elon Musk suunnittelee Twitterissä jättimäistä uudelleenjärjestelyä. Uutistoimisto Bloombergin mukaan Musk aikoo lakkauttaa sosiaalisen median yhtiössä noin 3 700 työtehtävää. Se vastaa noin puolta yhtiön työntekijöistä.

Twitterillä oli viime vuoden lopussa noin 7 500 työntekijää.

Muskin tarkoituksena on Bloombergin lähteiden mukaan säästää rahaa.

Musk osti Twitterin sekavien vaiheiden jälkeen noin 44 miljardilla dollarilla.

Hän astui yhtiön johtoon viime torstaina. Ensimmäisinä toiminaan hän irtisanoi useita Twitterin johtajia.

Lähtöpassit sai välittömästi muun muassa silloinen toimitusjohtaja Parag Agrawalin. Sittemmin Musk on erottanut koko Twitterin hallituksen. Hän on täten yhtiön ainoa johtaja.

Bloombergin uutisen mukaan Musk aikoo muuttaa myös yhtiön työkäytäntöjä ja vaatia työntekijöitä pääsääntöisesti työskentelemään toimistolta käsin.

Musk on noudattanut vastaavaa linjaa myös sähköautoyhtiö Teslassa. Hän käski alkukesästä Teslan työntekijöitä palaamaan konttorille täysipäiväisesti tai jättämään yhtiön.

Musk on Bloombergin miljardööri-indeksin mukaan maailman rikkain ihminen. Hänen omaisuutensa laskennallinen arvo on 195 miljardia dollaria. Omaisuus on supistunut vuoden aikana laskennallisesti yli 75 miljardilla dollarilla.