Hoivayhtiöt kärsivät hurjasta kustannusten noususta. Hoitajamitoituksen lisäksi ruoan, energian ja vuokrien hinnat nousevat, varoittaa hoivayhtiö Attendon toimitusjohtaja Virpi Holmqvist.

Hoiva-alan kustannukset nousevat nyt ennennäkemättömän nopeasti, Suomen suurimman hoivayhtiön Attendon toimitusjohtaja Virpi Holmqvist sanoo HS:lle.

Hoiva-alan rahoitus nousi jälleen kerran puheenaiheeksi, kun Attendo kertoi lokakuussa irtisanoneensa merkittävän määrän sopimuksiaan kuntien kanssa. Myös muut hoivayhtiöt kuten Esperi ja Mehiläinen ovat irtisanoneet hoivasopimuksiaan syksyn aikana.

Vanhusten hoivaa tarjoavat yhtiöt neuvottelevat parhaillaan tulevien vuosien sopimuksiaan hyvinvointialueiden kanssa.

Sopimusten irtisanominen ei ole sinänsä ennenkuulumatonta. Holmqvistin mukaan Attendo on irtisanonut aiemminkin yksittäisiä sopimuksia kuntien kanssa, kun se on neuvotellut sopimusehdoista. Nyt sopimusten irtisanomisten mittakaava on kuitenkin uutta.

”Toimintaympäristö on muuttunut niin nopeasti sekä kustannusten että lainsäädännön osalta, ettei meillä ollut syksyllä muuta vaihtoehtoa.”

Attendo ja muut hoivayhtiöt tavoittelevat sopimuksiinsa kymmenien prosenttien hinnannostoja tuleville vuosille. Hinnankorotukset kuulostavat suurilta, sillä kuluttajahinnat nousevat tällä hetkellä noin kahdeksan prosentin vuosivauhtia. Muun muassa kuntaministeri Sirpa Paatero (sd) ihmetteli viikko sitten hoivayhtiöiden hintojen korotuksia.

”En ymmärrä, miten tämä [hoitajamitoituksen kasvu] voisi nostaa kustannuksia niin radikaalisti, että vaadittaisiin 20–30 prosentin korotukset”, Paatero sanoi HS:n haastattelussa.

Holmqvistin mukaan vanhat sopimukset eivät ottaneet huomioon hoitajamitoituksen kasvua. Lisäksi monet vanhoista sopimuksista lähtivät oletuksesta, että hoivayhtiöiden kustannukset kasvaisivat palkkojen ja yleisen inflaatiotason tahdissa.

Nyt hoivakulut kasvavat kuitenkin selvästi kuluttajahintoja nopeammin. Hoivayhtiön suurin yksittäinen kustannus ovat palkkakulut, ja ne nousevat monella eri tavalla.

Lain määrittelemä hoitajamitoitus hoidettavaa kohden on nyt kuusi hoitajaa kymmentä hoidettavaa kohde. Huhtikuussa suhde nousee 0,65 hoitajaan ja vuoden 2023 joulukuussa 0,7 hoitajaan hoidettavaa kohden. Hoitajien määrä asiakasta kohden nousee siis ensi vuoden aikana 17 prosenttia.

Työntekijämäärän lisäksi palkat nousevat rivakasti. Hoiva-alan julkiset etujärjestöt pääsivät palkkasopuun lokakuun alussa. Sopimuksen mukaan hoitajien palkat nousevat kolmen seuraavan vuoden aikana yli 15 prosenttia, ja samanlaiset korotukset odottavat myös yksityisellä hoiva-alalla.

Attendon palkkakulut nousevat siis hoitajamitoituksen ja palkkakulujen myötä lähivuosina kymmeniä prosentteja. Entisestään palkkapaineita lisää hoitajapula.

Muutkin kulut ovat kasvussa. Ruoan hinta ja energia ovat hoiva-alalla suuria kulueriä. Ne nousevat nyt selvästi nopeammin kuin muut hinnat. Tilastokeskuksen mukaan elintarvikkeiden hinnat nousivat syyskuussa 14,5 prosenttia ja sähkön hinta lähes 48 prosenttia vuoden takaisesta.

”Attendo valmistaa vuosittain 18 miljoonaa ateriaa. Ruoan hinnannousu näkyy suoraan tuloksessamme.”

Lisäksi hoivayhtiöt joutuvat maksamaan vuokria. Useimmiten hoivakiinteistöjen vuokrat nousevat kuluttajahintojen mukana.

Lopputuloksena Attendo laskee tarvitsevansa kymmenien prosenttien korotukset palvelusopimuksiinsa.

HYVINVOINTIALUEET ovat pitkin syksyä kertoneet, että niiden mielestä ensi vuodelle budjetoitu rahoitus on riittämätöntä. Kuntaministeri Paatero on kuitenkin tyrmännyt toiveet lisärahoituksesta.

”Rahoitusjärjestelmää ei ole tässä kohti mahdollista lähteä muokkaamaan sen takia, että eri alueilla olevia sopimuksia irtisanotaan”, Paatero sanoi.

Paatero väläytti viikko sitten myös mahdollisuutta, että julkinen sektori ottaisi tulevaisuudessa nykyistä suuremman roolin hoiva-alalla.

“On hyvä varautua siihen, että toiminnot voidaan ottaa itse hoidettaviksi”, Paatero sanoi.

Attendon toimitusjohtaja muistuttaa, että kustannusten nousu ei koske vain yksityisiä hoivayhtiöitä.

“Tämä kustannusnousu osuu itse asiassa vielä kovempaa julkisiin palveluntuottajiin, koska yksityinen puoli tuottaa palvelut edullisemmin. Me nostimme asian pöydälle, kun irtisanoimme sopimukset syksyllä”, Holmqvist sanoo.

Lue lisää: Ministeri Paatero hoiva­yhtiöiden halusta korottaa hintoja: ”En ymmärrä”

Attendon Suomen-toiminnot ovat tehneet heikkoa tulosta jo vuosien ajan. Viime vuonna Attendo Suomi teki 673 miljoonan euron liikevaihdolla 4,2 miljoonan euron oikaistun liikevoiton. Liikevoiton suhde liikevaihdosta oli alle prosentin, eli pienikin kustannusten nousu vetäisi tuloksen raskaasti tappiolliseksi.

Attendolla on Suomessa yli 400 hoivakotia, joissa on noin 12 000 asukasta.

Holmqvist vakuuttaa, että Attendo on pysyvästi Suomen markkinoilla.

”Sopimusten irtisanominen ei missään nimessä tarkoita, että olisimme hylkäämässä Suomen. Neuvottelemme sopimukset nyt uusiksi, jotta ne vastaisivat paremmin nykyistä tilannetta hoiva-alalla.”

” ”Yritystoimintaa on hyvin vaikea tehdä pitkäjänteisesti, kun lainsäätäjät tekevät näin yllättäviä muutoksia viime metreillä.”

Korkean inflaation lisäksi vuodenvaihteessa voimaan astuva sote-uudistus on vaikeuttanut Attendon sopimusneuvotteluita.

“Uudet hyvinvointialueet ovat vasta organisoitumassa. Emme ole löytäneet kaikilla alueilla edes neuvottelukumppania, jonka kanssa keskustella ensi vuoden sopimuksesta. Tilanne on ollut siis monella tapaa hyvin poikkeuksellinen.”

Holmqvist kertoo, että Attendo aloitti neuvottelut uusista sopimuksista toukokuussa. Osa sopimuksista oli jo neuvoteltu uusiksi kesällä. Hallitus muutti kuitenkin ensi vuonna voimaan astuvan hoitajamitoituslain sisältöä vielä syyskuussa, koska oli huolissaan hoitajien riittävyydestä. Lakimuutos yllätti Attendon, ja sen piti neuvotella jo kertaalleen sovitutkin sopimukset uusiksi.

”Yritystoimintaa on hyvin vaikea tehdä pitkäjänteisesti, kun lainsäätäjät tekevät näin yllättäviä muutoksia viime metreillä. Me olimme valmistautuneet henkilöstömitoitukseen vuosien ajan ja esittäneet päättäjille ratkaisuehdotuksia, miten mitoitus voitaisiin toteuttaa. Olemme pettyneet siihen, että päättäjät eivät ole tuoneet meille mitään työkaluja henkilöstömitoituksen saavuttamiseksi.”

Attendon ja kuntien sopimuksissa oli puolen vuoden irtisanomisaika. Attendo joutui lopulta irtisanomaan sopimuksiaan syyskuun lopulla, jotta varmistaisi, että uudet sopimukset astuisivat voimaan samalla kun uusi hoitajamitoituskin.

”Jos hoivan tuottajat eivät saa korvausta kustannusten noususta, emme voi tarjota palveluita. Jos palvelujen tarjonta vähenee ja ihmiset eivät saa niitä palveluja, kuormittaa se päivystyksiä, terveyskeskuksen vuodeosastoja ja myös läheisiä. Se on väärin varsinkin hoivaa tarvitsevien ihmisten kannalta.”