Facebook vaihtoi vuosi sitten nimensä Metaksi. Sen jälkeen yhtiön markkina-arvosta on pyyhkiytynyt pois miltei 800 miljardia dollaria.

Facebook vaihtoi vuosi sitten nimensä Metaksi. Samalla vaihtui yhtiön logokin.

Mark Zuckerberg halusi ilmaista muutoksilla sitä, että hänen johtamansa someyhtiö tarjosi Facebookin ohella paljon muitakin sosiaalisen median palveluita. Meta pyöritti muun muassa niin kuvien ja videoiden jakopalvelu Instagramia kuin pikaviestintäpalvelu WhatsAppia.

Lisäksi Meta edusti Zuckerbergin visiota virtuaalimaailma metaversumista. Siitä oli rakentumassa Metan uusi päätuote. Eri arvioiden mukaan yhtiö on tähän mennessä käyttänyt metaversuminsa kehittämiseen kymmeniä miljardeja euroja.

Hieman ennen nimenvaihdosta Metan markkina-arvo liikkui parhaimmillaan biljoonassa dollarissa. Nimenvaihdoksen jälkeen yhtiön arvosta on pyyhkiytynyt pois miltei 800 miljardia dollaria. Sen osakekurssi on laskenut lähes 70 prosenttia viime vuoden huippulukemista.

Onko Metan lähtölaskenta alkanut? Ovatko yhtiön päivät luetut?

Yliopistotutkija Essi Pöyry Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksesta arvioi, ettei Metan peli ole lähellekään vielä pelattu.

”En usko, että Meta on katoamassa mihinkään. Se on suuri yhtiö, jolla on edelleen valtavan paljon liiketoimintaa.”

Metan ongelma Pöyryn mukaan on tällä hetkellä se, ettei yhtiöllä ole esittää selkeää kasvunäkymää. Yhtiö poimi viimeisen matalalla roikkuneen hedelmän, kun se osti Instagramin. Osakekurssin tippuminen kielii siitä, että sijoittajat epäilevät Metan tämänhetkistä kykyä kasvattaa sijoitusten arvoa.

”Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että yhtiön nykyinen bisnes olisi arvotonta. Se on sinällään ihan tuottoisaa.”

Sijoittajat saattavat olla myös turhautuneita siihen, että Meta on tyytynyt lähinnä kopiomaan kilpailijoidensa kehittämiä ominaisuuksia omiin palveluihinsa. Yhtiö vaikuttaa luopuneen Facebookin ja Instagramin rikastamisesta omilla ideoillaan.

”Metaversumia puolestaan on hankala hahmottaa todelliseksi tuotteeksi. Se ei ole realisoitunut käyttäjilleen millään tavoin”, Pöyry sanoo.

Metan palveluita käyttävät kuitenkin edelleen lukuisat ihmiset. Vaikka Facebookin ja Instagramin käyttäjämäärät eivät näytä juuri enää kasvavan, käyttäjäkadosta Meta ei varsinaisesti kärsi.

Ja niin pitkään kuin Metan palveluilla on käyttäjänsä, sillä on myös bisneksensä. Yhtiö tekee rahansa käytännössä sillä, että se seuraa verkon käyttäjiä sovelluksesta toiseen ja myy heistä kerätyn datan pohjalta luotuja kuluttajaprofiileita mainostajille.

”Markkinoille pitäisi ilmaantua sellainen palvelu, joka houkuttelisi ihmiset joukoittain lopettamaan Facebookin ja Instagramin käytön. Sellaista palvelua ei ole näköpiirissä”, Pöyry sanoo.

Siinä missä Metan tuotekehittely etenkin metaversumin osalta vaikuttaa päämäärättömältä, se kykenee silti edelleen houkuttelemaan alustoilleen sisältöä, joka kiinnostaa suurta yleisöä ja vetää puoleensa mainostajia.

Tässä mielessä yhtiön tila on siis vakaampi kuin esimerkiksi Twitterin. Viestipalvelu on lyhyen ajan sisällä menettänyt nopeaan tahtiin aktiivisimpia käyttäjiään, kun miljardööri Elon Musk osti palvelun ja julisti tekevänsä siitä sananvapauden soihdun.

Käyttäjien joukkopako ja Twitterin keskustelukulttuurin mahdollinen muutos entistä törkyisempään suuntaan ei ole omiaan houkuttelemaan mainostajia. He suuntaavat katseensa palveluihin, joissa vihapuheen esille pääsy on tiukemman moderoinnin takia rajoitetumpaa.

Metalla on puolellaan myös suuruutensa. Se nauttii yhä markkinoille ensimmäisten joukossa tulleiden eduista. Yhtiöllä on edelleen siinä määrin etumatkaa kilpailijoihinsa, että se kykenee ostamaan ne pois kilpailemasta.

Pöyryn mukaan yhtiön osakekurssin luisuminen voi kuitenkin kieliä siitä, että Metan edellytykset hankkia Instagramin kaltaisia palveluita sisäänsä ovat muuttumassa aiempaa kapeammiksi.

”Isoon yritysostoon tarvitaan rahoitusta, ja Metan on jatkossa ehkä vaikeampi saada sitä sijoittajilta, ellei yhtiö onnistu vakuuttamaan heitä kasvunäkymistään.”