Tutkija Salla-Maaria Laaksonen näkee, että Muskin johdolla Twitter on muuttumassa Facebookin yritystilien suuntaan. Samalla palvelusta on poistumassa mekanismi, jonka avulla voi tietää, onko henkilö oikeasti se, joka väittää olevansa.

Yhdysvaltalainen miljardöörin Elon Musk osti Twitterin, ja viikonlopun aikana hänen kaavailemistaan muutoksista suosittuun some-palveluun on tihkunut lisätietoja.

Twitter on nyt muuttumassa isolla tavalla, suomalaistutkija sanoo.

Muskin johdolla Twitteriin kaavaillaan lyhyessä ajassa neljää isoa uudistusta.

Ensinnäkin moderointikulttuuri on murroksessa ja palvelu on myös muuttumassa maksulliseksi. Samalla tilien varmentamisen käytäntö muuttuu.

”Kaikkein isoin muutos liittyy henkilöstöön ja sitä kautta yhtiön maineeseen. Käyttäjien ostoboikotti on mahdollinen”, sanoo sosiaaliseen mediaan erikoistunut tutkija Salla-Maaria Laaksonen. Hän toimii tutkijana Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksessa.

Twitterin työntekijöistä irtisanottiin puolet viime perjantaina.

Lue lisää: AFP: Elon Musk erotti puolet Twitterin työntekijöistä

Lue lisää: Twitter julkisti varmennettujen tilien kuukausimaksut

Maksullisuus ja tilien varmentamisen käytäntö ovat muuttumassa käsi kädessä, sillä Twitter aikoo yhdistää viime vuonna lanseeratun maksullisen lisätoiminnon eli Twitter Bluen ja varmennetut tilit.

Varmennetun tilin saisi jatkossa kuka tahansa kahdeksan dollarin eli noin kahdeksan euron kuukausimaksua vastaan.

Sosiaalinen media on ollut tyypillisesti maksutonta, poikkeuksena esimerkiksi Linkedin-palvelun premium-versio.

Tutkija Salla-Maaria Laaksonen

Laaksosen mukaan sosiaalisen median muuttuminen maksulliseksi voi sinänsä toimia.

”Ei se ole mitenkään poissuljettu bisnesmalli. Käyttäjän luulisi silloin saavan vastineeksi jotain, kuten vaikka mainoksettomuutta, moderointia tai alustan, joka vastaa käyttäjän tarpeisiin. Itsekin olisin voinut maksaa Twitteristä jotain vielä puoli vuotta sitten. Tällä hetkellä en haluaisi maksaa Twitterille dollariakaan”, tutkija sanoo.

Tehtyjen ratkaisujen perusteella Laaksonen näkee Elon Muskin teknologia­uskovaisena.

”Hän tuntuu aidosti uskovan, että botti- ja trolliongelma ratkeaa maksullisuudella”, Laaksonen sanoo.

Twitterin omistaja, autotehtailija Elon Musk saapumassa sijoittajatapaamiseen New Yorkissa perjantaina.

Laaksonen arvioi, että Twitterin tulevan maksullisuuden takana on teknologiayhtiöiden yleinen alamäki.

”Bisneslogiikka edellä tunnutaan menevän ja tulovirtaa yritetään saada sisään. Ajatus maksullisuudesta tuntuu periaatteessa mahdolliselta, jos maksajat olisivat kaikki kunnollisia ihmiskäyttäjiä ja öyhöttäjät samalla poistuisivat. On kuitenkin hyvin epäselvää, tuleeko tämä toimimaan, sillä ei ole sanottu, että kahdeksan dollaria kuussa olisi botti- tai trollitilille hintana mahdoton.”

Laaksonen hämmästelee monien muiden some-tuntijoiden tapaan Muskin toimien nopeutta.

”Missä tahansa muussakin bisneksessä tämä vauhti olisi erikoista.”

Lue lisää: Nuoret ihmettelevät keskustelua Twitteristä: ”Huonoin somealusta”

Tilien varmentamisen merkkinä Twitterissä on toiminut erillinen tunnus eli ”sininen täppä” käyttäjätietojen yhteydessä. Tunnus on merkinnyt varmennettua henkilöllisyyttä sekä henkilökohtaisilla että yritystileillä.

Laaksosen mukaan sinisen täpän merkitys tulee muuttumaan merkittävästi.

”Twitteristä on poistumassa mekanismi, jolla oli mahdollista tietää, että joku on oikeasti se henkilö, joka väittää olevansa. Kehitys on päinvastainen siihen nähden, mitä Musk on sanonut hakevansa eli saada botit ja trollit pois alustalta”, Laaksonen sanoo.

Henkilöllisyyksien vahvistamiseen on liittynyt Twitterissä aiemminkin epäselvyyksiä, mutta varmennuskäytännön muuttuminen avaa tietä monenlaiselle vaikuttamiselle.

Tästä on huolestunut muun muassa kansanedustaja Anders Adlercreutz (r). Hänen mukaansa ”Venäjän ja Kiinan näkökulmasta muutaman verifioidun tilin ostaminen tuntuu varsin tehokkaalta ja halvalta tavalta vaikuttaa”.

Maksullisuuden myötä Musk aikoo muuttaa myös algoritmeja siten, että maksavien asiakkaiden viestit näkyisivät käyttäjillä ensisijaisesti.

Tällainen muutos olisi tutkijan mukaan todella raju.

”Se muuttaa koko Twitterin koko toimintalogiikan. Twitter olisi tässä tulossa lähelle Facebookin yritystilejä”, Laaksonen sanoo.

Laaksonen muistuttaa, että Muskin ajama maksullisuus näkyy ensin englanninkielisessä Twitterissä, mutta muutokset varmentamisessa ja keskustelun moderoinnissa vaikuttavat myös Suomeen.

Lue lisää: Twitter voi eriytyä muista some­kanavista Elon Muskin johdolla, arvioi tutkija

Twitterin nykytilaa leimaavat joka tapauksessa epävarmuus ja huhut, Laaksonen muistuttaa.

”Talosta on ilmeisesti saanut lähtöpassit tiimi, joka on vastannut automaattisesta moderoinnista. Järjestelmät ovat sinänsä varmasti pystyssä, mutta eivät ne pysy yksinään pystyssä. Tämä on jo näkynyt sisällössä”, tutkija sanoo.

Myös alustan tulevaisuutta on Laaksosen mukaan vaikea ennakoida. Laaksonen ei usko, että Twitter olisi kuolemassa, mutta jonkinlainen some-yleisöjen hajautumisen aika saattaa olla edessä.

”Ylipäänsä voi kysyä, onko mielivaltaisia päätöksiä tekevän miljardöörin johtama sosiaalinen media paras mahdollinen ratkaisu. Somen voi rakentaa myös toisin, ja tässä mielessä Mastodon on mielenkiintoinen kokeilu”, Laaksonen sanoo.

Mastodon on Twitteriä muistuttava useiden eri sivustojen muodostama palvelu, johon moni Twitter-käyttäjä on siirtynyt viime aikoina.

”Erilaisia someja kyllä riittää. Suomen poliittinen keskustelu voidaan siirtää vaikka Suomi24:een.”

”Kiinnostavaa olisi myös tietää, mitä Metan toimistolla mietitään. Heillä voisi olla nyt paikka profiloitua uudenlaisen julkisen keskustelun paikkana.”