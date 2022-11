Elektroniikkatuotteiden saatavuus on merkittävästi parempi kuin vielä vuosi sitten, sanovat HS:n haastattelemat jälleenmyyjät. Kaikkein suosituimmista pelikonsoleista ja näytönohjaimista on silti pulaa.

Eniten ongelmia tällä hetkellä on pelikonsolien saatavuudessa. Kuvassa Sonyn Playstation-konsolin ohjaimia.

Maailmanlaajuinen pula raaka-aineista ja komponenteista on vaivannut arjen elektroniikan saatavuutta ja valmistusta jo pitkään, eikä tilanne ole vieläkään täysin normalisoitunut.

Viihde- ja kodinelektroniikan saatavuus ei näytä läheskään yhtä synkältä kuin esimerkiksi vuotta aiemmin, mutta suosituimmat elektroniikkatuotteet ovat yhä kiven alla.

”Elektroniikan saatavuuden osalta tilanne on merkittävästi parempi kuin edellisvuosina, mutta tietyissä hittituotteissa on edelleen pullonkauloja”, sanoo Verkkokauppa.comin ostopäällikkö Tatu Kaleva.

Eniten ongelmia on pelikonsolien saatavuudessa, sanoo Gigantin myyntijohtaja Niko Sandström.

Yksi esimerkki edelleen erittäin huonosti saatavilla olevasta konsolista on Sonyn Playstation 5. Kaksi vuotta sitten julkaistua konsolia on edelleen vaikeaa saada.

Suomen suosituimpien elektroniikan jälleenmyyjien Verkkokauppa.comin, Gigantin ja Powerin verkkokaupat huutavat ei-oota konsolin suhteen.

Esimerkiksi Verkkokauppa.com ilmoittaa sivuillaan, että jos eriä on edes tarjolla, konsolia myydään yksi asiakasta kohden, eikä tilauksia oteta jonoon.

”Sen saatavuus tulee olemaan ongelma vielä pitkään varsinkin, kun vanhemman mallin Playstation 4:ää ei enää myydä”, Verkkokauppa.comin Kaleva sanoo.

”Kaikki erät, mitä on saatu, on myyty saman tien. Kysyntää on paljon enemmän kuin tarjontaa”, sanoo Gigantin Sandström.

ongelmia on myös kaikkein suosituimpien näytönohjainten saatavuudessa, Kaleva sanoo. Tarjontaan vaikuttavat edelleen niin sirupula kuin pandemian aiheuttamat tehdassulut Kiinassa.

Samoin on kodinkoneiden laita.

”Monella merkillä ja valmistajalla on haasteita. Kodinkoneiden saatavuuden suhteen ei olla vielä normaalitilanteessa”, Sandström sanoo.

Sen sijaan Kalevan mukaan esimerkiksi tietokoneiden saatavuus on nyt paljon aiempia vuosia parempi.

Myös älypuhelimia on tällä hetkellä paremmin saatavilla kuin esimerkiksi vuosi sitten, Sandström ja Kaleva sanovat. Pulaa on kuitenkin yhä suosituimmissa malleissa ja väreissä. Vaihtoehtoja siis on saatavilla, jos ei ole pakko saada juuri tiettyä mallia tai merkkiä.

”Tällä hetkellä paine kohdistuu Applen uusin Iphone 14 Pro ja Pro Max -malleihin. Niitä ei ole tarpeeksi tarjolla”, Kaleva sanoo.

Hänen mukaansa ongelmat johtuvat pikemminkin tyypillisestä uuden lanseerauksen aiheuttamasta pullonkaulasta kuin esimerkiksi komponenttipulasta.

Uusien puhelinmallien saaminen saattaa silti hankaloitua, sillä Apple kertoi sunnuntaina juurikin Iphone 14 Pron ja 14 Pro Maxin toimitusaikojen viivästyvän Kiinan tiukkojen koronasulkujen takia.

Iphone 14 Pro ja 14 Pro Max -puhelimia kuvattuna Kaliforniassa 17. syyskuuta.

Kodinkoneiden ja elektroniikan saatavuuteen vaikuttaa maailmanlaajuinen raaka-aine- ja komponenttipula.

”Se loppupeleissä määrää, pystytäänkö esimerkiksi tehtaita ajamaan täydellä kapasiteetilla. Pula koskettaa aika tasaisesti kaikkia.”

Pitkään jatkuneeseen komponenttipulaan on tuonut lisänsä myös Ukrainan sota, joka on aiheuttanut tuotantokatkoksia, logistiikkaongelmia ja vaikeuttanut raaka-aineiden saatavuutta.

”Venäjä ja Ukraina ovat isoja raaka-aineiden toimittajia monellakin osa-alueella”, Sandström sanoo.

Loppuvuoden myyntisesonkiin Gigantissa on varauduttu maksimoimalla tilatun elektroniikan määrä. Koska suosikkituotteiden saamisessa on haasteita, Sandström neuvoo kuluttajia toimimaan vikkelästi, jos mielessä on jokin tietty tuote.

”Jos haluaa varmistaa, että jouluksi saa jonkun tietyn tuotteen, kannattaa toimia mahdollisimman nopeasti heti, kun sitä on myynnissä. Esimerkiksi pleikkarit myydään hyvin nopeasti loppuun joka tapauksessa.”

Yleisesti ottaen elektroniikkaa on Verkkokauppa.comin Kalevan mukaan tällä hetkellä hyvin saatavilla. Kuluttajien heikentynyt luottamus talouteen on vähentänyt kysynnän kautta tulevaa saatavuuspainetta.

Elektroniikan tukkukauppiaat ry:n ja markkinatutkimusyhtiö Gfk:n tekemän selvityksen mukaan viihde-elektroniikan ja kodin tietotekniikan kysyntä laski yli kahdeksan prosenttia kuluvan vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Viihde-elektroniikkaa lukuun ottamatta tuotteiden keskihinnat ovat myös nousseet.

”Kysyntä ja tarjonta kohtaavat nyt aiempaa paremmin”, Kaleva sanoo.