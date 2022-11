Uraanipakote ei ole edennyt EU:ssa, mutta professori ei pidä Venäjän korvaamista ylivoimaisena.

Energiayhtiö Fortum jatkaa toistaiseksi Venäjältä tuotavan ydinpolttoaineen käyttämistä, vaikka venäläinen energia on joutunut syyniin Euroopassa.

Fortum ei kommentoi, aikooko se ehdottomasti irtaantua venäläisuraanista tai millä aikataululla asia voisi tapahtua.

”Meillä on voimassa oleva sopimus, jonka puitteissa toimimme”, sanoo Fortumin uuteen ydinvoimaan keskittyvän yksikön johtaja Matti Kattainen.

Kuluneen vuoden aikana Euroopassa on keskusteltu paljon riippuvuudesta venäläiseen energiaan, sillä energiaostot osaltaan rahoittavat Venäjän sotaa Ukrainassa. Myös toimitusvarmuuteen on kiinnitetty huomiota, kun Venäjä on esimerkiksi säännöstellyt kaasutoimituksia.

Fortum operoi nykyisiä ydinvoimaloitaan Loviisassa. Se saa polttoaineensa TVELiltä, joka on Venäjän valtion omistaman Rosatomin tytäryhtiö. Toimitussopimus ulottuu Loviisan reaktorien nykyisten käyttölupien loppuun vuosiin 2027 ja 2030. Ilman irtisanomista Fortum käyttäisi siis venäläistä uraania vielä kahdeksan vuoden ajan.

Fortum on jo aiemmin kertonut, että se kilpailuttaa polttoaineelle mahdollista vaihtoehtoista toimittajaa hakiessaan pidennystä käyttöluville. Yhtiö huomautti puolivuosikatsauksessaan kesällä, että polttoaineen toimittajaa ei voi vaihtaa nopeasti esimerkiksi vaaditun sertifioinnin ja lupaprosessien vuoksi.

”Viimeistään nykyisen sopimuksen päättyessä katsotaan, mikä on sopivin polttoainetoimittaja”, Kattainen sanoo.

LUT-yliopiston energiatekniikan professori Juhani Hyvärinen kuvailee Fortumin tilannetta hankalaksi.

”Mahdollisia kilpailevia polttoainetoimittajia on rajallinen määrä. Se ei ole asiakkaan kannalta helppo kilpailutilanne, jos ei ole paljon valinnanvaraa”, Hyvärinen sanoo.

Hyvärinen kommentoi asiaa yleisellä tasolla. Hän arvioi, että energiayhtiöltä menee vuosi tai kaksi sopimuksen solmimisesta siihen, että se voi alkaa saada polttoainetta

Fortumin Kattainen vaikenee visusti Loviisan tämänhetkisten varastojen koosta.

”Ydinvoimalaitoksilla on tyypillisesti vuoden–kahden polttoainevarastot, ja tarkempien tietojen antaminen ei ole mahdollista”, hän sanoo.

Kysymys venäläisestä polttoaineesta ei kosketa vain Suomea.

Euroopan komission tiedonannon mukaan viidessä jäsenvaltiossa käytetään energiantuotantoon neuvosto- tai venäläisperäisiä reaktoreita, jotka ovat täysin riippuvaisia venäläisen valmistajan polttoaineesta. Suomen ohella komission listalta löytyivät entisen itäblokin maat Bulgaria, Slovakia, Tshekki ja Unkari.

Euroopan unioni on vuoden aikana sanktioinut venäläistä energiaa. Tiettävästi myös ydinpolttoaineiden saamisesta pakotelistalle on keskusteltu, mutta edellytykset asiassa etenemiselle olivat heikot. Energiakriisi nostaa kynnystä uusille vastatoimille, jotka koskettaisivat useita maita.

Hyvärisen mukaan tekniset vaatimukset eivät kuitenkaan ehdottomasti estä korvaavan polttoaineen löytämistä. Aikaisemmin Loviisan voimalaitoksille polttoainetta on toimittanut brittiläinen BNFL.

Venäjän osuus maailman raakauraanin tuotannosta on viitisen prosenttia. Hyvärinen tosin huomauttaa, että Venäjän osuus on paljon merkittävämpi, kun uraani prosessoidaan polttoainekäyttöön.

”Se on iso osuus, muttei sellainen, että jos Venäjä lopettaisi myymisen, niin kaikki loppuu. Hinnat voivat kyllä nousta mutta tuskin moninkertaistua”, Hyvärinen sanoo.