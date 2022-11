Veronmaksun arvostus on tärkeä osa suomalaista yhteiskunta­sopimusta

Meillä on kaikki syyt toivoa, että myös menestyneillä suomalaisilla on syvän omakohtaisia kokemuksia verojen keräämisen, hyvinvoinnin ja menestyksen välisestä yhteydestä, kirjoittaa HS:n päätoimittaja Antero Mukka.

Vihattu verokarhu on taruhahmo, jolle ei tunnu löytyvän vastinetta tosielämästä. Näin voi päätellä siitä, että ehdoton valtaosa suomalaisista suhtautuu verojen keräämiseen myönteisesti. Peräti 93 prosenttia meistä pitää verojen maksamista tärkeänä kansalaisen velvollisuutena.

Tiedot käyvät ilmi Verohallinnon muutama päivä sitten julkaisemista asennetutkimuksen ennakkotiedoista. Tuore tutkimustulos on omiaan rauhoittamaan pelkoja siitä, että veromoraali olisi romahtamassa.

Tärkeä tieto on se, että suomalaiset tunnistavat yhteyden verojen keräämisen ja hyvinvointivaltion rahoituksen välillä. Liki yhdeksän vastaajaa kymmenestä kertoo maksavansa mielihyvin veroja, koska he haluavat tukea hyvinvointia maassamme.

Useampi kuin kaksi kolmesta suomalaisesta kokee edelleen saavansa vastinetta veroeuroilleen.

Tämä viitekehys on tärkeä muistaa, kun tarkastelemme tänään eri tiedotusvälineissä julkaistavia verotietoja vuodelta 2021. Helsingin Sanomien verokoneesta löytyvät yli 150 000 euroa vuodessa ansaitsevien tulo- ja verotiedot – sikäli kuin ne ylipäänsä ovat toimituksen tiedossa.

Lista ei kerro verojen karttajista, vaan suurimmaksi osaksi myös tämä joukko suomalaisia on halukas kantamaan vastuunsa muun muassa hyvinvointi­palvelujen, yhteisen turvallisuuden ja sivistystyön rahoituksesta.

” Verotiedot mittaavat käsitystämme kohtuudesta ja tarjoavat aineksia yhteiskunnan suunnasta käytävään keskusteluun.

Veronmaksun arvostus on tärkeä osa suomalaista yhteiskunta­sopimusta. Kyse on sanattomasta yhteisymmärryksestä, joka kohdistuu yhteistä elämäämme viitoittaviin pelisääntöihin ja siihen vastuuseen, jota meidän jokaisen tulisi ymmärtää kantaa.

Verotietojen julkisuus kuuluu kiinteästi tämän sosiaalisen kontrahdin henkeen. Tulojen ja verojen läpinäkyvyys vahvistaa luottamusta kansalaisten kesken. Verotiedot mittaavat käsitystämme kohtuudesta ja tarjoavat aineksia yhteiskunnan suunnasta käytävään keskusteluun.

Julkisten verotietojensa luovuttamista medialle vastusti tänäkin vuonna pieni joukko suurituloisia. Verohallinto jätti hakemusten perusteella mediaa varten ennakkoon keräämiltään listoilta pois 1 678 ihmisen verotiedot. Suurin osa näistäkin ihan julkisista verotiedoista on silti luettavissa tänään eri viestimistä.

Verojulkisuutta kaihtavien määrä on selvästi pienempi kuin parina edellisvuotena. Ilmeisenä syynä on Helsingin hallinto-oikeuden viime vuonna tekemä ratkaisu, jonka mukaan verottajan tulee kertoa tiedotusvälineille, ketkä salaamista ovat hakeneet.

Käytännössä ratkaisu vesitti pyrkimykset vastustaa verotietojensa päätymistä julkisuuteen.

Tiedotusvälineiden tehtävä on nyt huolehtia siitä, että verotietojen käsittely mediassa on jatkossakin vastuullista tiedonvälitystä. Tietojen julkistamisella on yhteiskunnallinen motiivi, ja myös esitystavan ja kontekstin tulee ilmaista tätä.

Yhtä lailla on tunnustettava se, että joissakin harvinaisissa yksittäistapauksissa yksityishenkilölle mahdollisesti koituva vahinko voi olla suurempi kuin tiedosta syntyvä arvo yhteiskunnalle. Kuten aina, alaikäisten lasten ja nuorten asemaan tulee suhtautua riittävällä vakavuudella.

” Tärkeää on muistuttaa, että yhteiskunta­sopimus pätee juuri niin kauan kuin selvä enemmistö on siihen sitoutunut.

Koronaviruspandemia ja Venäjän hyökkäyssota ovat horjuttaneet suomalaisten turvallisuuden tunnetta. Samalla ne ovat olleet välttämätön muistutus siitä, että käsitys kaikkivoipaisuudestamme yksilöinä on lopulta harhakuvitelma.

Tarpeeksi tiukassa paikassa jokainen meistä tarvitsee selvästi itseämme leveämpiä hartioita rinnalleen.

Tärkeää on kuitenkin muistuttaa siitä, että yhteiskunta­sopimus pätee juuri niin kauan kuin selvä enemmistö on siihen sitoutunut. Asuinalueiden ja ihmisryhmien eriytyminen, julkisten palvelujen heikkeneminen ja päätöksenteon etääntyminen kansalaisista ovat kaikki riskejä, jotka voivat johtaa yhteisyyden rapautumiseen ja alentuvaan veronmaksuhaluun.

Joissakin tilanteissa veronmaksaja voi perustellusti kokea, että joku toinen pettää luottamuksen ja lyö laimin oman osansa diilistä. Tässä mielessä etenkin Helsingin kaupungin palkanmaksu­skandaalin pitäisi soittaa hälytyskelloja.

Myös terveydenhuollon tietojärjestelmähanke Apotin eeppinen epäonnistuminen on helppo kokea törkeänä esimerkkinä yhteisten varojen vastuuttomasta käytöstä.

Ilahduttavaa on se, että kaikista mahdollisista julkisista tahoista juuri Verohallinto on se, joka lähti kärkijoukossa ja hienoin tuloksin modernisoimaan toimintaansa digiaikaan. Tuoreessakin tutkimuksessa suuri enemmistö suomalaista kertoi luottavansa verotuspäätöksen oikeellisuuteen.

Jotta kansalaiset tulevinakin vuosina sitoutuvat sosiaaliseen sopimukseen, lainsäätäjän on pidettävä huolta siitä, että verotus on tavoitteiltaan oikeudenmukainen, tasoltaan kohtuullinen ja seurauksiltaan ennakoitavissa.

Tänään esillä on taas kerran lukuisia menestyneitä suomalaisia. Meillä on kaikki syyt toivoa, että myös heillä on syvän omakohtaisia kokemuksia verojen keräämisen, hyvinvoinnin ja menestyksen välisestä yhteydestä.

Tuo yhteys olkoon julkinen salaisuutemme. Menestyksekästä suomalaista veropäivää kaikille!