Handels­bankenin prime-korko nousee kahteen prosenttiin, joka on suomalais­pankeista korkein

Edellisen kerran Handelsbanken nosti prime-korkoaan lokakuussa, jolloin se nousi 0,55 prosentista yhteen prosenttiin.

Euribor-korot ovat jatkaneet nopeaa nousuaan, ja pankit nostavat nyt prime-korkoina tunnettuja omia viitekorkojaan.

Handelsbanken kertoi tiistaina nostavansa prime-korkoaan kahteen eli 2,00 prosenttiin. Korko nousee kokonaisella prosenttiyksiköllä.

Pankin mukaan prime-koron nousu johtuu yleisestä korkotason noususta. Uusi korko astuu voimaan 22. marraskuuta.

Koron noustessa Handelsbankenin prime-korko on suomalaispankeista korkein.

Taloussanomien kokoamien tietojen mukaan tällä hetkellä korkein prime-korko on Nordealla. Nordean prime-korko on ollut 1,7 prosenttia 1. lokakuuta lähtien.

Prime-korot ovat pankkien omia viitekorkoja, joita käytetään nykyään korkona etenkin talletuksissa.

Prime-korot muuttuvat hitaammin kuin euribor-korot. Pankit kehittivät prime-korot 1990-luvun alussa asuntolainojen viitekoroiksi, koska silloin markkinakorkojen päivävaihtelut olivat voimakkaita.

Prime-korkoihin sidottujen asuntolainojen osuus on Suomen Pankin tilastojen mukaan on nykyään vain 3,5 prosenttia pankkien lainakannasta. Osuus on ollut laskussa vuosikausia.