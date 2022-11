Inflaatio oli lokakuussa 7,7 prosenttia, mikä on 0,5 prosenttiyksikköä hitaampaa kuin syyskuussa.

Elintarvikkeiden kallistuminen on kiihdyttänyt inflaatiota Yhdysvalloissa. Lokakuussa elintarvikkeet kallistuivat 10,9 prosenttia vuoden takaisesta.

Kuluttajahintojen kallistuminen eli inflaatio hidastui Yhdysvalloissa hivenen. Työministeriön torstaina julkaiseman kuluttajahintaindeksin mukaan inflaatiovauhti oli lokakuussa 7,7 prosenttia.

Syyskuussa se oli 8,2 prosenttia. Nopeimmillaan inflaatiovauhti on ollut tänä vuonna kesäkuussa, jolloin se oli 9,1 prosenttia.

Lokakuussa energia kallistui viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 17,6 prosenttia, elintarvikkeet 10,9 prosenttia ja asuminen 6,9 prosenttia.

Ekonomistien tarkkaavaisesti seuraama pohjainflaatio­vauhti oli lokakuussa 6,3 prosenttia, kun se syyskuussa oli 6,6 prosenttia.

Pohjainflaatio on tärkeä mittari siksi, että siitä poistettu herkästi muuttuvien energian ja elintarvikkeiden vaikutus kuluttajahintoihin.

Uutistoimisto Reutersin mukaan ekonomistit arvioivat ennalta, että pohjainflaatio­vauhti olisi ollut lokakuussa 6,5 prosenttia.

”Inflaation hidastuminen on ilman muuta helpotus. Asumisen hintapaineet hellittävät ja esimerkiksi Kiinasta tuotavien tavaroiden hinnannousu on hidastunut. Odotamme inflaation hidastuvan jatkossakin, kun monet tarjontapuolen hintapaineet väistyvät. Epävarmaa on sen sijaan se, mille tasolle inflaatio jää ja kuinka paljon rahapolitiikkaa täytyy vielä kiristää”, sanoo finanssiyhtiö Nordean pääekonomi Tuuli Koivu.

Inflaation hidastumisen takia osakkeet kallistuivat Yhdysvalloissa merkittävästi. Tärkein osakeindeksi S&P 500 vahvistui puoli tuntia kaupankäynnin alkamisen jälkeen runsaat neljä prosenttia. Ainakin osa sijoittajista uskoo keskuspankin kiristävän rahapolitiikkaa ennakoitua rauhallisemmin inflaation hidastumisen takia.

Keskeisiä syitä inflaation kiihtymiseen ovat olleet maailmantalouden tarjontahäiriöt ja suuri kysyntä, jota on lisännyt finanssipoliittinen elvytys. Yhdysvalloissa talous on ylikuumentunut, koska työvoiman kysyntä on tarjontaa suurempi ja talous toimii kapasiteettinsa äärirajoilla.

Inflaation hidastuminen on mieluisa tieto Yhdysvaltojen keskuspankille. Se on tänä vuonna kiristänyt rahapolitiikkaa jo kuusi kertaa hillitäkseen inflaatiota. Keskuspankki nostaa ohjauskorkoaan lähes varmasti myös joulukuussa mutta ei välttämättä enää 0,75 prosenttiyksikköä.

Rahapolitiikan kiristys alkaa hidastaa inflaatiovauhtia yleensä puolen vuoden kuluttua ja saavuttaa täyden vaikutuksensa runsaan vuoden aikana.

Keskuspankin koronnostot ovat riskialttiita, koska ne ovat omiaan hidastamaan talouskasvua entisestään. Korkojen kohotessa yritykset vähentävät investointejaan ja kotitaloudet kulutustaan.

”Vaikuttaa siltä, että inflaation voimakkain vaihe on Yhdysvalloissa ohitse. Kireiden työmarkkinoiden takia palkkapaineet ovat edelleen suuret ja on hyvinkin mahdollista, että pohjainflaatio ei hidastu lähiaikoina yhtä paljon kuin kokonaisinflaatio, johon vaikuttaa etenkin energian kallistumisen hidastuminen”, sanoo finanssiryhmä OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen.

Rahoitusmarkkinoilla keskuspankin ennakoidaan nostavan joulukuussa ohjauskorkoa 0,50 prosenttiyksikköä.

”Uudet tiedot viittaavat siihen, että inflaatio Yhdysvalloissa on tosiaan hidastumassa, mikä on erittäin hyvä asia. Pidän mahdollisena, että keskuspankki kiristää rahapolitiikkaa joulukuussa yhä 0,75 prosenttiyksikköä, jotta se saa inflaation varmasti hidastumaan kohti tavoitetaan. Ensi vuonna koronnostot ovat sitten pienempiä”, sanoo finanssiyhtiö Danske Bankin tutkimusjohtaja Heidi Schauman.

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) arvioi lokakuussa suhdannekatsauksessaan, että Yhdysvaltojen talouskasvu hidastuu tänä vuonna 1,6 prosenttiin ja ensi vuonna 1,0 prosenttiin. Viime vuonna talous kasvoi 5,7 prosenttia.

Inflaation IMF ennustaa kiihtyvän tänä vuonna 8,1 prosenttiin mutta hidastuvan ensi vuonna 3,5 prosenttiin.

Keskuspankin hintavakaustavoitteen mukaan inflaation pitäisi olla pitkän ajan kuluessa keskimäärin kaksi prosenttia.

Nopeasti kohoavat kuluttajahinnat heikentävät kotitalouksien ostovoimaa, koska tietyllä määrällä rahaa saa ostettua vähemmän tavaroita ja palveluita kuin aikaisemmin.

Eniten ripeä inflaatio aiheuttaa ongelmia vähävaraisille kotitalouksille, joiden tuloista suuri osa menee arkiseen kulutukseen. Inflaation kiihtyminen on haitallista myös yrityksille ja sijoittajille.