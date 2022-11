Verohallinnon vuoden 2021 henkilöverotuksen listaukseen päätyi poikkeuksellinen virhe.

Etelä-Savon viime vuoden suurituloisimpien lista menee uusiksi verottajan virheen vuoksi.

Verohallinnon medioille lähettämien listausten mukaan Etelä-Savon suurituloisin henkilö viime vuonna on Tuomo Törnroos yli yhdeksän miljoonan kokonaistuloilla, joista valtaosa olisi tullut pääomatuloista.

On käynyt kuitenkin ilmi, että tieto on virheellinen. Yle kertoi keskiviikkona, että Törnroosin mukaan virhe oli näkynyt viimeisimmässä veropäätöksessä, jonka jälkeen hän on pyytänyt virheen korjaamista. Törnroosin mukaan oikeasti pääomatuloja oli hieman yli 30 000 euroa.

Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura myönsi Ylen tv-uutisissa keskiviikkoiltana, että asiassa on tapahtunut virhe verottajan päässä. Verottaja on myös luvannut korjata virheen.

Torstaina Törnroos kertoo HS:lle, että asia on käsitelty loppuun eikä halua tarkemmin enää tapausta kommentoida. Törnroos oli keskiviikkona yhteydessä verottajaan.

”Verottaja on asian jo oikaissut, kyseessä on inhimillinen virhe”, Törnroos sanoo HS:lle.

Törnroosin virheellisesti kirjatut tulot ovat näkyneet myös HS:n verokoneessa, jonka tiedot päivitetään.

