Pääministeri Rishi Sunakin hallituksen taloussuunnitelma julkistetaan torstaina. Verotus kiristyy, ja kuluja leikataan. Samaan aikaan jätti-inflaation pelästyttämät kuluttajat jonottavat halpakaupoissa.

Britannian pääministeri Rishi Sunak on luvannut vaikeita talouspäätöksiä eli kululeikkauksia ja veronkorotuksia. Brittihallituksen uusi taloussuunnitelma julkistetaan torstaina.

Lontoo

Arjen kallistumisen huomaa Britanniassa erityisen hyvin saksalaisissa halpakaupoissa. Lidl- ja Aldi-marketeissa on nykyään aina jonoa.

Aldi on rankattu Britannian edullisimmaksi markettiketjuksi. Hinnalla on väliä entistä useammalle. Inflaatio liitelee jo 11,1 prosentissa, Britannian tilastokeskus (ONS) ilmoitti keskiviikkona.

Aldissa asioi myös lontoolainen it-asiantuntija Ramesh Tamang.

”Ruoan hinta on noussut kamalasti, mutta Aldi on yhä melko halpa”, hän kertoo kesken kauppareissun.

Perhe käyttää viikon ruokaostoksiin noin 150 puntaa eli noin 170 euroa. Rahalla tuntuu saavan koko ajan vain vähemmän. Inflaatiolta ei ole turvassa edes keskiluokkaisissa ammateissa.

”Erityisesti ovat kallistuneet maito, liha, kasviöljyt sekä tuoreet vihannekset ja hedelmät”, listaa sairaanhoitajana työskentelevä Kabita, joka ei halua kertoa sukunimeään.

Lontoolaiset Ramesh Tamang ja Kabita suosivat Aldia ja Lidliä edullisten hintojen takia.

Ruoan kallistuminen ei ole ainoa huoli. Myös kaasun ja sähkön hinnan nousu kauhistuttaa, vaikka valtio tukeekin kotitalouksia energialaskujen kanssa ainakin ensi kevääseen asti.

Pariskunta ei kuulemma ehdi juuri seurata politiikkaa. Työ ja perhearki vievät kaiken ajan.

Torstaina uutisia kannattaisi kuitenkin seurata. Silloin pääministeri Rishi Sunakin hallitus kertoo, kuinka kriisiytynyttä brittitaloutta on määrä tasapainottaa.

Taloussuunnitelma on valtiovarainministeri Jeremy Huntin vastuulla. Luvassa on lähinnä ikäviä uutisia.

”Tulossa on veronkorotuksia ja kululeikkauksia”, summasi ekonomisti Anna Valero lontoolaisesta Centre for Economic Performance -tutkimuslaitoksesta kirjeenvaihtajille.

Ennakkotietojen mukaan Sunakin hallitus valmistelee jopa 35 miljardin punnan (40 miljardin euron) menoleikkauksia ja yli 20 miljardin punnan (23 miljardin euron) veronkorotuksia.

Brittihallitus yrittää tukkia näin yli 50 miljardin punnan vajeen eli niin sanotun ”mustan aukon”.

Britannian valtiovarainministeri Jeremy Hunt esittelee torstaina suunnitelmansa valtion menojen ja tulojen tasapainottamiseksi keskipitkällä ajanjaksolla.

Taloutta pitää tasapainottaa, koska uutta velkaa ei voi ottaa loputtomiin ottaa. Korkojen nousu tekee velanhoidosta entistä kalliimpaa.

”Olen valmis tekemään vaikeita päätöksiä. Inflaatio on pantava kuriin”, Sunak sanoi Sky-kanavan haastattelussa budjettisuunnitelman julkistamisen alla.

Brittipolitiikan erikoisuuksiin kuuluu, että iso osa äänestäjistä on nyt jopa iloinen uuden konservatiivihallituksen tiukasta linjasta.

Syy piilee Sunakin edeltäjässä eli Liz Trussissa, jonka kausi jäi ennätyksellisen lyhyeksi.

Pääministeri Truss ja hänen ensimmäinen valtiovarainministerinsä Kwasi Kwarteng lupasivat vielä syyskuussa anteliaita veronalennuksia. Tarkoitus oli kiihdyttää talouskasvua.

Ilo jäi kuitenkin lyhyeksi.

Markkinat eli sijoittajat säikähtivät holtitonta taloudenpitoa: Valtion velkarahan hinta ampaisi ylös. Asuntolainojen korot seurasivat perässä. Punta heikkeni. Englannin keskuspankin piti alkaa pelastaa eläkeyhtiöitä. Britannian maine kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla koki kovan kolauksen.

Syyskuun lopun holtiton ”minibudjetti” koitui pääministeri Liz Trussin ja valtiovarainministeri Kwasi Kwartengin (taustalla) kohtaloksi. Kwarteng sai potkut 14. lokakuuta, ja Truss taipui eroamaan 20. lokakuuta. Kuva on otettu lokakuun alussa.

Kwarteng sai lokakuun puolivälissä potkut. Uudeksi valtiovarainministeriksi noussut Hunt alkoi heti perua luvattuja veronalennuksia.

Pian myös itse Truss joutui eroamaan.

Pääministerin painostivat ulos omat eli konservatiivipuolueen kansanedustajat. He säikähtivät mielipidemittauksia, jotka kertoivat konservatiivien suosio romahtaneen. Samalla työväenpuolueen kannatus ampaisi nousuun.

”En ole koskaan aiemmin nähnyt vastaavaa muutosta kannatusmittauksissa kuin [Trussin hallituksen] minibudjetin jälkeen”, brittipolitiikkaan erikoistunut professori Tony Travers London School of Economicsista kertoi.

Konservatiivien sisäisessä valintaprosessissa uudeksi pääministeriksi nousi Sunak. Hän varoitti heti kättelyssä edessä olevista vaikeista ajoista.

Marraskuun alussa vaikeista ajoista varoitti vuorostaan Englannin keskuspankki. Sen mukaan Britannian taantumaan kestää parisen vuotta.

Britannian asukkaiden elintaso on jo valmiiksi kovassa luisussa.

Britannian tilastokeskuksen tuoreiden lukujen mukaan reaalipalkat laskivat heinä–syyskuussa 2,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Jos bonuspalkat jättää huomioimatta, on lasku vielä suurempi: 2,7 prosenttia.

Torstaina julkistettava taloussuunnitelma lupaa, ainakin ennakkotietojen mukaan, hieman helpotusta kaikkein köyhimmille.

Noin kahdeksan miljoonan köyhimmän kotitalouden on määrä saada yli tuhannen euron kertatuki. Ensi kevään jälkeen energiatukeakin kohdistetaan juuri heikoimmassa asemassa oleville.

Sunakin hallituksen uskotaan myös nostavan tuntipalkkaa, jonka katsotaan riittävän toimeentuloon. Nyt raja on 9,50 puntaa (10,90 euroa). Jatkossa se voi nousta 10,4 puntaan. Nykykriisiä korotus ei kuitenkaan ratkaise.

”Epätasa-arvo on Britanniassa erittäin suuri ongelma”, ekonomisti Valero sanoi.

Hänkään ei kuitenkaan osannut sanoa tarkkaa lukua siitä, kuinka monessa brittitaloudessa koetaan todellista puutetta.

Punnat ja pennyt ovat tärkeitä ainakin lontoolaiselle yksinhuoltajalle Tanvi Barotille. Hän laskee pennilleen sen, mihin perheellä on varaa:

”Inflaatio on nyt todella paha. Aiemmin kahden viikon peruselintarvikkeisiin meni noin 45 puntaa (52 euroa). Nyt ruokalasku samasta määrästä on 75 puntaa (86 euroa).”

Myös Barotin perhe on Aldissa ruokaostoksilla. Perheen äidin mielestä laatu on siellä parempaa kuin Lidlissä. Vaikka rahasta on tiukkaa, saavat pojat Kian, 11, ja Aarav, 5, valita aina jonkin pienen herkun.

”Olemme kasvissyöjiä, ja tuoreiden kasvisten hinnat ovat pilvissä. Mutta eniten ovat ehkä kallistuneet maito ja voi.”

Tanvi Barotin perheessä ollaan tarkkoja rahan kanssa. Pojat Kian (oik.) ja Aarav olivat äidin mukana kauppareissulla.

Barotin osapäivätyö on vanhuksia hoitavassa hyväntekeväisyysjärjestössä. Pidempää päivää hän ei voi tehdä, sillä lapset pitää hakea kouluistaan.

Vaikka brittihallitus tukee kotitalouksia miljardilla punnilla energialaskujen kanssa, ei tuki ole köyhimpienkään kohdalla suinkaan kaikenkattava.

Barotin mukaan energialasku oli ennen 40 puntaa kuukaudessa. Nyt se on 80 puntaa.

”Tuki kattaa korotuksesta kymmenen puntaa, mutta 30 puntaa kuussa jää yhä itse maksettavaksi.”

Toisin kuin Liz Truss, Sunakin hallitus on kaavaillut energiayhtiöille lisäveroja. Tämä on linjassa yleisen oikeustajun kanssa. Energiayhtiöiden jättivoittoja ei ole katsottu hyvällä kansalaisten kärvistellessä lämmityskulujen kanssa.

Sunakilla on kuitenkin edessään vaikeaa tasapainottelua.

Konservatiivipuolueen oikeistosiipi ei puolestaan katso hyvällä isoja veronkorotuksia. Sen mielestä tiukka verotus pettää konservatiivien perusarvot. Myös Sunakin oma tavoite on keventää verotusta heti, kun taloustilanne vaan antaa siihen tilaisuuden.

Oikeistosiiven poliittinen mantra on kasvun tukeminen. Talouskasvu ei kuitenkaan synny itsestään tai pelkin veronalennuksin.

Ekonomisti Anna Valeron mukaan yksi Britannian isoista ongelmista on heikko tuottavuus: ”Työtunteja tehdään paljon, mutta tuottavuus on huono.”

Yksi syy tälle on se, että brittiyhtiöt eivät investoi tarpeeksi. Investointien määrä suhteessa bkt:hen on kuulemma pienempi kuin monessa verrokkimaassa.

Valeron mukaan Britannia ei panosta tarpeeksi myöskään keskiasteen ja ammatilliseen koulutukseen.

”Yliopistotason koulutus on kyllä kunnossa mutta keskiasteen ei.”

Talousongelmia aiheuttaa myös brexit.

EU-eron myötä Britannia ei kuulu enää EU:n sisämarkkinoille. Se rasittaa ja vaikeuttaa kauppaa.

Professori Traversin mukaan brexit voikin olla yksi syy sille, miksi Britannian koronapandemian jälkeinen ulkomaankauppa ei ole palautunut yhtä hyvin kuin joissain muissa maissa.

”Brexitistä puhutaan kuitenkin Britanniassa hyvin vähän. Olisin luullut, että siitä puhutaan enemmänkin, mutta nykyisessä tilanteesta siitä on ’epäkohteliasta’ puhua”, Travers sanoi.

Miksi näin?

Konservatiivit eivät halua puhua brexitistä, koska mielipidemittausten mukaan äänestäjien tuki EU-erolle hupenee. Moni konservatiivipoliitikko ajoi brexitiä – nykyinen pääministeri Sunak mukaan lukien – mutta seuraamuksia uskaltaa analysoida vain harva.

Traversin mukaan työväenpuoluekaan ei halua puhua brexitistä. Labourin ensisijainen tavoite on päästä seuraavissa vaaleissa valtaan. Siksi se ei uskalla ärsyttää niitä äänestäjiä, jotka kannattavat yhä brexitiä.