Pörssisähkö on tänään halpaa

Aamuyön tunteina pörssisähkön hinta laskee ajoittain jopa nollaan tai miinukselle.

Pörssisähkö on tänään perjantaina poikkeuksellisen halpaa. Pohjoismaisessa sähköpörssi Nord Poolissa määräytynyt spot-hinta on lähes koko vuorokauden ajan alle 0,4 senttiä kilowattitunnilta.

Aamuyön tunteina pörssisähkön hinta laskee ajoittain jopa nollaan tai miinukselle.

Hieman kalliimpaa sähkö on tänään ainoastaan kello 16–20, eli tyypillisen kulutushuipun aikaan. Kaikkein kalleinta sähkö on klo 17–18, jolloin se maksaa 1,28 senttiä kilowattitunnilta. Tämäkin on kuitenkin hyvin alhainen hinta, sillä esimerkiksi eilen vastaavaan aikaan sähkö maksoi 31,79 senttiä kilowattitunnilta.

Lue lisää: HS:n grafiikka seuraa pörssi­sähkön hintaa reaali­ajassa

Alhaisesta pörssisähkön hinnasta kertoi ensin Yle.

Pörssisähköön perustuvissa sopimuksissa spot-hinnan päälle tulevat myyjän marginaali ja kuukausittainen perusmaksu.

Lue lisää: Pörssi­sähkön suosio kasvaa rajusti – laskuri auttaa hahmottamaan, kannattaako sinun vaihtaa sopimusta

Lue lisää: Suomalaiset tekevät tutkinta­pyyntöjä liian kalliista sähköstä – kukaan ei tiedä, mikä on ”kohtuullinen hinta”