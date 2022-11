Kryptovaluuttojen parissa jo pidempään toiminut Timo Oinonen sanoo, että FTX:n tilanne on kova kolaus koko alan maineelle.

Kryptoalalla on ollut hurjaa menoa tällä viikolla. Huomio kiinnittyi erityisesti kryptopörssi FTX:n vaikeuksiin, mutta yleisestikin kryptoissa suunta oli alaspäin.

”FTX on ollut yksi isoimmista kryptopörsseistä. Ihan sitä pörssin kokoa ajatellen tämä on valtava kolaus markkinalle”, sanoo kryptokonsultti ja -sijoittaja Timo Oinonen.

Palvelun asiakkaat eivät ole viime päivinä voineet nostaa sijoituksiaan ja yritys on massiivisessa kassakriisissä. Perjantaina FTX:n kerrottiin ajautuneen yrityssaneeraukseen, ja yrityksen ahdinko näyttää syvenevän.

Lue lisää: Krypto­pörssi FTX:n ahdinko syvenee: asiakkaiden varoja hävinnyt ja toimitus­johtaja erosi

Timo Oinonen

FTX:ssä on ollut yli miljoona asiakastiliä, Oinonen sanoo. Hän itse ei ole ollut FTX:n asiakas.

”Joukossa on ihan varmasti paljonkin suomalaisia.”

Oinonen kertoo seuranneensa kryptosijoittajien keskusteluja ja foorumeita. Tunnelmat ovat olleet ikävät. FTX:n romahdus on ollut Oinosen mukaan iso yllätys kaikille. Sijoittajille tilanne voi olla tukala pitkään.

”Erääseen ryhmään kävin kirjoittamassa, että minulle voi tulla juttelemaan, jos joku henkilö on menettänyt omaisuuttaan. On varmasti ihmisiä, joilla on kaikki varat siellä. Se on surullinen tilanne, tässä on varmasti tällaisiakin inhimillisiä puolia”, Oinonen kertoo.

Oinonen ei halua tarkasti puhua omista krypto-omistuksistaan, mutta kertoo olevansa pitkäaikainen sijoittaja. Hän toteaa, että esimerkiksi vuoteen 2016 verrattuna bitcoinin arvo monikymmenkertainen.

”Sanotaan niin, että ehkä ne, jotka ovat olleet mukana kryptoalalla pidempään, tunnevyöry voi olla maltillisempi.”

Koetko kryptosijoittajana ja -konsulttina vastuuta tilanteesta?

”En ole koskaan FTX:ää suoraan suositellut, eikä minulla ole ollut siellä tiliä. Olemme keskittyneet suomalaisiin toimijoihin.”

Oinonen kiinnittää huomiota myös FTX:n perustajaan Sam Bankman-Friediin, jolla oli vielä pari kuukautta sitten paljon hehkuttajia. Oinosen mukaan Bankman-Fried oli monille idoli, mikä tekee tilanteesta entistäkin ikävämmän.

”Tämä on varmaan yksi suurimmista kolauksista alan maineelle.”

Vaasan yliopiston rahoituksen professorin Timo Rothoviuksen mukaan kryptokupla on nyt puhjennut.

”Toivottavasti kukaan ei ole sinne [FTX:ään] laittanut koko omaisuuttaan. Tällaisiin niin sanottuihin sijoituskohteisiin kannattaa laittaa rahaa vain sen verran mitä pystyy häviämään ilman, että menettää yöuniaan”, Rothovius sanoo.

Onko tämä nyt kryptoalan loppu?

”Ei se nyt varmaan ihan täysi loppu ole. Tämä on ollut pidempään näkyvissä, koska [kryptovaluuttojen] hinnoittelussa ei ole mitään järkeä. Välittömät hinnannousut taitavat olla tässä”, Rothovius sanoo.

Rothoviuksen mukaan kryptovaluuttojen arvoa on erittäin todennäköisesti pumpattu keinotekoisesti niiden toimesta, jotka hyötyvät hintojen noususta.

”Siitä on tullut peliväline, vedonlyöntiväline.”

Rothovius vertaa kryptomarkkinoita Suomen suurimpaan pyramidihuijaukseen Wincapitaan.

”Se oli samannäköistä toimintaa, paitsi että se oli ihan puhdas huijaus. Kryptoissa on rehellistä, että hinnoittelu ei perustu mihinkään lupaukseen jostain toiminnasta, jota ei ole, mikä tekee niistä laillisia.”

Rothoviuksen mukaan kryptovaluuttojen taustalla olevissa teknologioissa voi olla mahdollisuuksia uusiin sovelluksiin. Sen sijaan kryptovaluuttoihin maksuvälineenä tai valuuttana hän ei usko.

Myös Oinonen sanoo, että krypto- ja lohkoketjumaailmassa tapahtuu edelleen uusia innovaatioita. Näistä hän mainitsee esimerkiksi web3:n ja NFT:t.

”Ala on paljon isompi kuin pelkästään bitcoin.”

Kryptovaluutat eivät ole virallisia valuuttoja ja niiden sääntely on ollut vähäistä. Kryptovaluuttojen markkinointiin on viime aikoina alettu kiinnittää huomiota ja FTX:n saagan myötä myös kryptopörssien toimintaan on vaadittu selkeämpää sääntelyä.

Oinonen sanoo, että sääntelyn lisääminen on hyväksi.

”Uskon, että se tuo tiettyä turvaa, vaikka koko ajatus lähtikin liikkeelle vapaista markkinoita. Kryptoissa on etuja ja haittoja, ja tässä on nähty ne huonot puolet. Hyviä toimijoita on ilmeisen vaikea erottaa huonoista.”

Koska sääntely on ollut vaillinaista, voi olla vaikeaa löytää varsinaista syyllistä, jos menettää rahojaan kryptopörssin tai -valuutan romahduksessa.

Esimerkiksi FTX:n toimintaa selvittävät viranomaiset epäilevät, onko kryptopörssi toiminut vastuuttomasti asiakkaidensa varojen kanssa.

”Niistä on vaikea ottaa selkoa, koska toiminta ei ole avointa. Jokaisen kannattaa olla tosi varovainen tällaisten toimijoiden kanssa. Se tästä ainakin pitää ottaa opiksi”, Rothovius sanoo.