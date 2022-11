Tuulivoimala tuottaa sähköä läheiselle öljynporauslautalle. Se sijaitsee alueella, jossa vedet ovat jopa 300 metriä syviä. Perinteistä merituulivoimaa rakennetaan korkeintaan 60 metriä syviin vesiin.

Maailman suurin kelluva tuulivoimala on aloittanut sähkön tuotannon Norjan rannikolla. Ensimmäinen Hywind Tampen -voimalan 11:stä turbiinista käynnistyi sunnuntaina.

Kun voimalan kaikki turbiinit ensi vuonna ovat käytössä, voimalan kokonaiskapasiteetti on 88 megawattia.

Voimalan kapasiteetti ei sinänsä ole poikkeuksellinen, Suomessa on jo huomattavasti suurempia maatuulipuistoja, mutta kelluva tuulivoima on vielä uutta teknologiaa.

Turbiinit on rakennettu kelluvalle betonialustalle.

Keskeinen sijoittaja hankkeessa on norjalainen öljy-yhtiö Equinor, joka uskoo kehittävänsä kelluvasta tuulivoimasta uutta, puhdasta liiketoimintaa. Yhtiö näkee, että kelluva tuulivoima on seuraava iso teknologinen läpimurto uusiutuvan energian saralla, ja arvioi, että rakentaminen on kaupallisesti kannattavaa vielä tämän vuosikymmenen aikana.

Kelluvan tuulivoiman etu on siinä, että sen avulla sähköntuotantoon voidaan valjastaa merialueita, jotka ovat liian syviä perinteiselle tuulivoimalle, jossa rakenteet kiinnitetään merenpohjaan. Nyrkkisääntö on, että perinteistä merituulivoimaa voidaan rakentaa korkeintaan 60 metriä syviin vesiin.

Hywind Tampen sijaitsee noin 140 kilometrin päässä Norjan rannikolta Bergenistä luoteeseen. Vedet alueella ovat jopa 300 metriä syviä.

Voimala ei ole kytköksissä Norjan sähköverkkoon vaan toimittaa tuottamansa sähkön läheiselle Gullfaks A -öljynporauslautalle.

”Vain muutama vuosi sitten kukaan ei olisi uskonut, että öljylautta voisi saada sähkönsä kelluvasta tuulivoimalasta. No, nyt olemme aloittaneet”, sanoo Equinorin tuotannosta vastaava johtoryhmän jäsen Kjetil Hove yhtiön tiedotteessa.