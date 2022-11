Inflaatio on kiihtynyt ennätyksellisen korkealle. Monet kaupan alan yhtiöt ja suurin osa elintarvikkeiden valmistajista ovat vaikeuksissa. Kesko on kuitenkin ennätyksellisen vahvassa tuloskunnossa.

Kiihtynyt inflaatio kurittaa suomalaisia. Tilastokeskus kertoi maanantaina, että kuluttajahinnat nousivat lokakuussa 8,3 prosenttia vuoden takaisesta.

Varsinkin ruoan hinta on nousussa. Elintarvikkeet olivat lokakuussa lähes 16 prosenttia vuodentakaista kalliimpia. Vastaavaa hintojen kallistumista ei ole koettu Suomessa ainakaan reiluun 20 vuoteen.

Inflaatio on iskenyt kovaa varsinkin elintarvikkeiden valmistajiin. Pörssilistattujen elintarvikeyhtiöiden tuloskunto on heikentynyt selvästi alkuvuoden aikana. Myös monien kauppayhtiöiden tulokset ovat heikentyneet vuoden takaisesta. Yksi yhtiö näyttää kuitenkin immuunilta inflaation vaikutuksille, ja se on Kesko.

Kesko näyttää suorastaan hyötyneen kuluttajahintojen noususta. Keskon päivittäistavarakaupan myynti kasvoi neljä prosenttia ja liikevoitto yli kahdeksan prosenttia vuoden takaisesta. Kannattavuus siis parani huomattavasti inflaatiosta huolimatta. Keskon päivittäistavarakaupan liikevoittoprosentti oli tammi-syyskuussa 7,5, eli 0,3 prosenttiyksikköä parempi kuin vuotta aiemmin.

Keskon ruokakaupan tulos parani ravintolatukku Kespron ja K-ruokakauppojen ”hyvän kehityksen ansiosta”, yhtiö kertoo.

Keskon tulostiedote kuvaa selväsanaisesti yhtiön asemaa Suomen ruokakaupassa:

Päivittäistavarakaupan markkinakehityksen ennakoidaan jatkuvan kokonaisuutena vakaana osaltaan hintainflaation tukemana. Keskolla on vahva asema kaikilla ruokakaupan osa-alueilla. Tästä johtuen liikevoiton ennakoidaan pysyvän edelleen hyvällä tasolla kustannusten noususta huolimatta.

Muut kaupan alan yhtiöt ovat jääneet selvästi jälkeen Keskon tulostahdista alkuvuoden aikana.

Pörssiyhtiöistä Puuilon, Tokmannin ja Verkkokauppa.comin kannattavuudet heikkenivät alkuvuoden aikana. Lemmikkitarvikkeita myyvän Musti Groupin kannattavuus kääntyi sekin laskuun kesän aikana.

Keskon kilpailijan S-Ryhmän tulos heikkeni päivittäistavarakaupassa vuoden alkupuoliskolla. Tulosta painoivat muun muassa ”muutokset asiakkaiden ostokäyttäytymisessä sekä ruoan hintainflaatio”, SOK:n talousjohtaja Marko Ylismaa kertoo.

Myös elintarvikkeiden valmistajat kärsivät inflaatiosta. Pörssilistatut elintarvikkeiden tuottajat, kuten Atria, HKScan, Apetit, Raisio ja Olvi tekivät kaikki vaisut tulokset tammi-syyskuun aikana. Ne perustelivat heikentyneitä tuloksiaan inflaatiolla ja kasvaneilla kustannuksilla.

Hyvän kuvan tuottajien ahdingosta saa, kun katsoo lihatalojen tuloskehitystä.

Sekä Atria että HKScan valittelivat tuloksissaan energian hintoja. HK:n mukaan energian hinnan nousu ”ylitti kaikki ennusteet”.

Atrian Suomen-toimintojen myynti kasvo alkuvuonna 12 prosenttia, mutta kulut kasvoivat sitäkin nopeammin. Yhtiön liiketulos heikkeni Suomessa 22 prosenttia vuoden takaisesta.

HK:n myynti kasvoi Suomessa alkuvuonna 17 prosenttia, mutta liikevoitto puolittui.

Samaan aikaan Kesko teki ennätyksellisen vahvan tuloksen, osittain päivittäistavarakaupan ja ruokatukun siivittämänä.

Kasvispakasteita valmistava Apetit kärsi sekin kustannusten noususta. Yhtiön liikevaihto kasvoi 24 prosenttia viime vuodesta, mutta liikevoitto romahti viidestä miljoonasta eurosta vain 0,5 miljoonaan euroon.

”Kannattavuutta ovat edelleen heikentäneet kohonneet kustannukset, kuten energia- ja rahtikulut”, toimitusjohtaja Esa Mäki sanoi tiedotteessa.

Myös juomayhtiö Olvi ja kauravalmisteista tunnettu Raisio kertoivat heikosta kannattavuudesta alkuvuoden aikana. Kulut kasvoivat nopeammin kuin myynti.

Käytännössä kaikki pörssilistatut elintarvikevalmistajat aikovat jatkaa hinnannostoja tulevaisuudessa.

Miten ihmeessä Kesko puristaa ennätystulosta, kun muut tuottajat ja muut kaupan alan yhtiöt ovat vaikeuksissa?

”Meidän päivittäistavarakaupan tulosta selittää osaltaan toimintamallimme. Me toimimme kuluttajakaupassa, verkkokaupassa ja tukkukaupassa”, Keskon talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund kertoo.

Kesko toimii tukkuna paitsi hotelli- ja ravintola-alalle myös K-kauppiaille. Siksi Keskon päivittäistavarakauppa on monella tapaa lähempänä tukkua kuin varsinaista kuluttajamyyntiä.

Varsinkin Keskon ravintoloille ja hotelleille myyvä tukku Kespro teki alkuvuoden aikana hurjaa tulosta. Kespron liikevaihto kasvoi alkuvuonna 23 prosenttia. Luvut kaunistuivat vuoden takaisesta osittain siksi, että koronapandemia heikensi ravintolamyyntiä vielä vuosi sitten.

Erlundin mukaan Kespro vahvisti asemaansa tukkumarkkinoilla pandemian aikana, mikä näkyy nyt kannattavuudessa ravintolamyynnin kasvaessa.

”Ruoan myyntiä siirtyi alkuvuonna kaupoista ravintoloihin. Ilman Kesproa meidän kannattavuutemme ja kasvulukumme olisivat alkuvuodelta ihan erilaiset.”

Keskon päivittäistavaratoiminnan tuloskehitys on ollut suotuisaa jo vuosien ajan. Kesko osti Siwat ja Valintatalot omistaneen Suomen Lähikaupan vuonna 2016, minkä jälkeen Kesko on trimmannut koneistoaan vuosi vuodelta parempaan kuntoon.

Erlundin mukaan Kesko ei ole kuitenkaan immuuni kuluttajahintojen nousulle. Ostovoiman heikkeneminen näkyy kauppojen kassoilla.

”Kuluttajat katsovat nyt hyvin tarkkaan hintatasoa. Tarjoustuotteiden myynti on kasvanut ja kauppojen omat merkit käyvät aiempaa paremmin kaupaksi.”