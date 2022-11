Pörssisähkö on nyt selvästi muita sopimuksia halvempaa – vertaa hintaa sopimukseesi

Loka- ja marraskuulle ei ole osunut yhtään poikkeuksellisen kallista pörssisähköpäivää.

Lämmin syksy on osaltaan vaikuttanut suopeasti sähkönhintaan.

Pörssisähkön hinta on pysynyt yhä marraskuussa verrattain edullisella tasolla. Kuluvan kuun keskimääräinen päivähinta veroineen on ollut 14 senttiä kilowattitunnilta. Lokakuussa keskihinta oli lähes sama.

Hinta on halpa, jos sitä vertaa tarjolla oleviin määräaikaisiin sopimuksiin. Energiaviraston hintavertailupalvelun halvimmassa määräaikaisessa tarjouksessa sähköenergian hinta on nyt 25,6 senttiä kilowattitunnilta. Tällä hetkellä vain kuusi yhtiötä tarjoaa uusille asiakkaille määräaikaisia sopimuksia. Halvin tarjous on Fortumin.

Toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia palvelussa on vieläkin vähemmän, ja niissä halvinkin tarjous on 36 senttiä kilowattitunnilta.

Pörssisähkön hinta on vaihdellut viime päivinä rajusti. Esimerkiksi perjantaina ja lauantaina sähkö oli liki ilmaista, kun taas maanantaina keskihinta nousi 21,4 senttiin kilowattitunnilta.

Halvat ja lähes ilmaiset päivät luonnollisesti laskevat koko kuukauden keskihintaa. Toisaalta loka- ja marraskuulle ei ole osunut myöskään poikkeuksellisen kalliita pörssi­sähkö­päiviä. Viimeksi keskimääräinen päivähinta nousi yli 30 sentin kilowattitunnilta 21. lokakuuta.

Lämmin syksy ja runsas tuulivoimatuotanto ovat pitäneet pörssisähkön hinnan maltillisena. Sähköyhtiöt on kuitenkin varautuneet siihen, että hinta voi nousta talvella ajoittain hyvinkin korkeaksi.

Kaikkia sähkönkäyttäjiä on kannustettu ohjaamaan kulutusta edullisille tunneille pois arkiaamujen ja -iltojen kulutuspiikeistä. Pörssisähkötalouksissa näin voi vaikuttaa paitsi omaan sähkölaskuunsa, mutta pitkällä aikavälillä se laskee myös sähkön keskimääräistä hintaa.

Vieläkin tärkeämpi tavoite on varmistaa, että kylminä pakkaspäivinä sähköä riittää läpi vuorokauden.

Lue lisää: Kannattaako imurointi tai pyykin­pesu siirtää pois sähkön ruuhka­tunneilta? Laskuri näyttää eron

Vaikka pörssisähköä ostava kotitalous ajoittaisi sähkönkäyttöään ruuhkatuntien ulkopuolelle, kylminä pakkaspäivinä kulutuksen siirtäminen täysin pois hintapiikeistä on todennäköisesti vaikeaa.

“Ensi talven osalta on syytä varautua siihen, että pörssisähkön hinta voi hetkittäin nousta todella korkeaksi”, Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen arvioi HS:lle aiemmin marraskuussa.

Ruusunen ohjeistus oli, että pörssisähkön ostajan on kyettävä suunnittelemaan talouttaan siten, että se kestää tiukan paikan tullen myös tavanomaista suuremmat sähkölaskut. Jos taas kaipaa ennustettavuutta omiin sähkölaskuihinsa, kiinteähintainen sopimus voi Ruususen mukaan olla pörssisähkösopimusta varmempi vaihtoehto.

Alla olevalla laskurilla voit verrata sähkösopimuksesi hintaa pörssisähköön sillä oletuksella, että sen hinta olisi marraskuun keskimääräinen päivähinta. Todellisuudessa hinta vaihtelee tunneittain, eikä tulevasta hintatasosta ole tietoa. Laskuri tekee vertailun myös tämän hetken halvimpaan määräaikaiseen sähkösopimustarjoukseen.