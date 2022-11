Miljardööri Jeff Bezos kertoo CNN:n haastattelussa, että haluaa lahjoittaa rahojaan hyvän­tekeväisyyteen tavalla, jolla on vaikutusta.

Amazonin perustaja, maailman neljänneksi varakkain mies Jeff Bezos aikoo lahjoittaa suurimman osan omaisuudestaan hyväntekeväisyyteen jäljellä olevien elinvuosiensa aikana. Bezos kertoi asiasta yhdysvaltalaisen tv-kanavan CNN:n haastattelussa.

Amazonin kasvusta rikastunut Bezos ei haastattelussa kertonut yksityiskohtia siitä, miten aikoo toteuttaa lahjoituksensa tai kuinka ison osuuden hän loppujen lopuksi aikoo antaa pois. Hän totesi olevansa tiimeineen vielä suunnitteluvaiheessa.

”Vaikeaa on tehdä se [rahojen lahjoittaminen] tavalla, jolla olisi todellista vaikutusta. Se ei ole helppoa. Amazonin rakentaminen ei ollut helppoa, se vaati paljon työtä ja älykkäitä ihmisiä. Hyväntekeväisyys on samankaltaista, se on vaikeaa ja siinä voi tehdä myös hyödyttömiä asioita”, Bezos sanoi CNN:lle.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun Bezos on luvannut lahjoittaa omaisuutensa hyväntekeväisyyteen.

Bezos on perustanut ympäristöjärjestö Bezos Earth Fundin, johon on sidottu ainakin kymmenen miljardia dollaria miljardöörin varoja. Bezos esiintyi CNN:n haastattelussa ensimmäistä kertaa yhdessä nykyisen kumppaninsa, Bezosin järjestön varapuheenjohtajan Lauren Sánchezin kanssa.

Bezos on saanut aiemmin kritiikkiä, koska ei ole liittynyt Giving Pledge -liikkeen sitoumukseen, jonka allekirjoittajat lupaavat lahjoittaa valtaosan omaisuudestaan hyväntekeväisyyteen.

Kyseisen lupauksen ovat allekirjoittaneet esimerkiksi Melinda French Gates ja tämän entinen puoliso Bill Gates, Facebookin perustaja Mark Zuckerberg ja maailman rikkaimpiin naisiin kuuluva, Bezosin entinen puoliso MacKenzie Scott.

Scottin omaisuus paisui miljardeilla avioeron myötä ja hän myös luovutti rahoja hyväntekeväisyyteen ennätystahtia. Vuosi sitten hänen kerrottiin lahjoittaneen erilaisiin hyväntekeväisyyskohteisiin yhteensä 8,5 miljardia dollaria 12 kuukauden aikana. Bloombergin miljardööri-indeksin mukaan Scottin omaisuuden arvo on edelleen 23,8 miljardia dollaria.

Bezosin laskennallinen omaisuuden arvo taas on noin 124 miljardia dollaria. Bezosia varakkaampia ovat intialainen Gautam Adani, ranskalainen Bernard Arnault ja Elon Musk.