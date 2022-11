Yhtiön energiakustannukset ovat kolmin­kertaistuneet Suomessa.

Teleoperaattori Telia on yksi niistä suuryhtiöistä, joiden kannattavuutta energian kallistuminen on heikentänyt. Toimitusjohtaja Allison Kirby kertoo yhtiön nostaneensa palveluidensa hintoja.

”Olemme nostaneet hintoja, mutta se johtuu myös siirtymisestä 5g-tekniikkaan, joka tarjoaa asiakkaillemme parempia palveluja. Hintakampanjoissa tarjoamme myös enemmän valinnanvaraa lieventääksemme inflaatiopaineiden vaikutuksia.”

Suomessa Telian käyttämä energia maksoi heinä–syyskuussa kolme kertaa niin paljon vuosi sitten samalla ajanjaksolla. Yhtiön kannattavuutta mittaava käyttökate supistui energian kallistumisen takia Suomessa runsaat seitsemän prosenttia.

Toimitusjohtaja Kirkby arvioi energian kallistumisen aiheuttamien kustannuspaineiden helpottavan ajan mittaan, minkä takia energia ei enää rasita kannattavuutta.

”Suojaudumme kallista energiaa vastaan mahdollisimman hyvin. Pahimmassa vaiheessa energian hinta oli kahdeksankertainen viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna, mutta suojausten ansiosta koko Telian energiakustannukset kasvoivat kaksinkertaisiksi”.

Suomen suurin teleoperaattori Elisa ilmoitti osavuosikatsauksessaan, että energian kallistumisen vaikutus on maltillinen.

Telia on keskittänyt liiketoimintansa kuuteen valtioon: Ruotsiin, Suomeen, Norjaan, Tanskaan, Viroon ja Liettuaan. Suomessa yhtiö on markkinaosuudella mitattuna toiseksi suurin teleoperaattori.

Siirtyminen viidennen sukupolven (5g) matkapuhelinverkkotekniikkaan vähentää toimitusjohtaja Kirbyn mukaan energiakulutusta tuntuvasti. Verkkolaiteyhtiöt ovat jo pitkään kehittäneet tuotteita, joiden energiankulutus on aiempaa pienempi.

”Uusi 5g-verkkomme on 85 prosenttia energiatehokkaampi megabittiä kohti kuin edeltävät verkot. Siksi siirtyminen 5g-tekniikkaan on tärkeää, ja meidän on huolehdittava, että palvelumme ovat reilusti hinnoiteltuja, jotta kuluttajat ovat niistä valmiita maksamaan.”

Hän korostaa 5g:n tarjoavan paremman käyttökokemuksen ja nopeamman tiedonsiirron. Lisäksi se lyhentää tiedonsiirron viivettä, joka on tärkeää etenkin pelaamisessa. Telian mukaan sen 5g-verkko kattaa 76 prosenttia Suomen väestöstä.

”Olemme havainneet aiemmissa talouden laskusuhdanteissa, että tuotteemme ja palvelumme ovat sellaisia, joiden käytöstä asiakkaamme luopuvat viimeiseksi. Pohjoismaissa viestintäpalvelut ovat vain kolme prosenttia kotitalouksien kulutusmenoista.”

” "Tarkkailemme entistä enemmän, mitä verkoissamme tapahtuu.”

Viime vuosina Telia on keskittynyt parantamaan verkkonsa turvallisuutta.

”Verkkohyökkäykset lisääntyivät jo ennen Ukrainan sotaa, mutta asiakkaamme ovat sodan takia kiinnittäneet turvallisuuteen vielä enemmän huomiota. Meille tärkeintä on rakentaa kaikista turvallisimmat ja luotettavimmat verkot, koska nämä asiat ovat kriittisen tärkeitä näinä levottomina aikoina.”

Yhtiö on karsinut kiinalaisen Huawein laitteet verkoistaan lähes kokonaan. Ainoastaan Liettuassa siivous on vielä loppuvaiheessa.

Monissa valtioissa viranomaiset ovat määränneet teleoperaattoreita rajoittamaan Huawein laitteiden käyttöä, koska etenkin Yhdysvallat on väittänyt niiden soveltuvan vakoiluun.

”Käytämme omissa verkoissamme ainoastaan Ericssonin ja Nokian tekniikkaa emmekä pian lainkaan Huawein tuotteita. Suomessa 5g-verkkomme on rakennettu yksinomaan Nokian laitteilla.”

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on johtanut siihen, että Telian asiakkaat kiinnittävät turvallisuuteen nykyisin entistä enemmän huomiota.

”Koska palvelumme ovat yhteiskunnille kriittisen tärkeitä, olemme valmiustilassa mahdollisten verkkohyökkäysten varalta aivan niin kuin energiayhtiöt. Teemme jatkuvasti yhteistyötä eri valtioiden viranomaisten kanssa, ja tarkkailemme entistä enemmän, mitä verkoissamme tapahtuu.”

Yrityksille Telia rakentaa yhä enemmän yksityisiä langattomia verkkoja, jotka ovat entistä turvallisempia.

”Olemme yksityisissä verkoissa ja turvallisuustuotteissa markkinajohtaja.”