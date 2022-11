Sijoittajaguru Warren Buffett on ostanut neljällä miljardilla dollarilla puolijohdeyhtiö TSMC:n osakkeita.

Sijoittajaguru Warren Buffettin sijoitusyhtiö Berkshire Hathaway on ostanut yli 4,1 miljardin Yhdysvaltain dollarin (noin 4,0 miljardia euroa) arvosta taiwanilaisen puolijohdevalmistaja Taiwan Semiconductor Manufacturing Companyn (TSMC) osakkeita.

Asia käy ilmi Berkshiren maanantaina julkaisemasta viranomaisraportista, joka selvittää yhtiön sijoituksia kolmannella neljänneksellä. Raportin mukaan Berkshire omisti noin 60,1 miljoonaa TSMC:n Yhdysvaltoihin listattua ADS-talletustodistusta syyskuun lopussa.

Buffett on tunnettu siitä, että hän tekee vain harvoin isoja sijoituksia teknologiayhtiöiden osakkeisiin. TSMC-sijoituksesta on saattanut silti päättää sijoittajaguru itse, sillä uutistoimisto Reutersin mukaan hän vastaa usein henkilökohtaisesti suurimmista sijoituksista.

Buffett kuitenkin suosii isojen yhtiöiden osakkeita, koska niillä on usein ison kokonsa ansiosta kilpailullista etua muihin yhtiöihin nähden.

TSMC:n osake nousi tiistaina 7,9 prosenttia Taipein osakepörssissä Taiwanissa.

TSMC valmistaa puolijohdekomponentteja muun muassa Iphone-valmistaja Applelle, puolijohdeyhtiö Qualcommille ja näytönohjainvalmistaja Nvidialle. Yhtiö on maailman suurimpia.

Taiwanilaisyhtiön tulos kasvoi 80 prosenttia kolmannella neljänneksellä, mutta se ohjeisti tavanomaista varovaisemmin tulevasta kysynnästä.

Berkshirellä on epätasainen sijoitushistoria teknologiayhtiöistä. Takavuosina yhtiön sijoitus tietotekniikkayhtiöön IBM:ään ei mennyt toivotulla tavalla.

Sen sijaan yhtiöllä on isot laskennalliset voitot sijoituksestaan Appleen, joka on nykyään Berkshiren suurin sijoitus pörssiyhtiöön. Buffett on kutsunut Applea enemmän kuluttajatuoteyhtiöksi kuin teknologiayhtiöksi.

92-vuotias Buffett on johtanut Berkshireä vuodesta 1965. Yhtiö sijoitussalkkuun kuuluu kymmenittäin yhtiötä.