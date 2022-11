Kryptopörssit hallitsevat kymmenien miljardien eurojen omaisuuksia. Kukaan ei kuitenkaan tiedä, ovatko asiakkaiden varat turvassa.

Kryptomarkkinat ajautuivat viime viikolla paniikkiin, kun Bahamalta käsin toimintaansa pyörittänyt FTX-yhtiö ajautui konkurssiin. FTX oli yksi maailman suurimpia kryptopörssejä. Nyt asiakkaiden varat ovat jumissa ja todennäköisesti menetetty. FTX:llä on miljardeja euroja enemmän velkaa kuin varallisuutta, asiakasvarat mukaan lukien.

Useat eri kryptopörssit ovat vakuuttaneet olevansa vakavaraisia sen jälkeen, kun FTX ajautui ongelmiin. Maailman suurimmista kryptopörsseistä ei kuitenkaan tiedetä paljoakaan, ja niiden sääntely on epäselvää tai olematonta.

Kryptopörssit hallinnoivat jopa satojen miljardien eurojen varallisuuksia ja niillä on kymmeniä miljoonia asiakkaita eri puolilla maailmaa. Todennäköisesti myös lukuisat suomalaiset ovat sijoittaneet ulkomaisiin kryptopörsseihin, joiden taloudellisesta tilanteesta on mahdoton ottaa selvää.

Mitä suurimmista kryptopörsseistä oikein tiedetään ja mikä kaikki jää arvailujen varaan?

Binance

Binance on kiinalaisen Changpeng Zhaon vuonna 2017 perustama kryptopörssi. Binance kertoo sivuillaan, että se nousi maailman suurimmaksi kryptopörssiksi vain puoli vuotta perustamisensa jälkeen ja on pysynyt markkinajohtajana siitä lähtien.

Binancella on tiettävästi kymmeniä miljoonia asiakkaita ja oman ilmoituksensa mukaan se hallinnoi lähes 70 miljardin euron arvosta kryptovaroja.

Binancen omistajaa Changpeng Zhaoa puolestaan pidetään kryptomaailman vaikutusvaltaisimpana henkilönä. Kuvaavaa on, että viime viikolla tuhoa kylvänyt FTX-pörssi kaatui vain muutama päivä sen jälkeen, kun Changpeng Zhao oli kertonut vetävänsä tukensa pois FTX:ltä.

Voiko markkinoiden ykköseen Binanceen luottaa?

Binance on äärimmäisen salamyhkäinen yhtiö. Se on vältellyt eri maiden viranomaisia viimeiseen asti. Vaikka Binancella on tytäryhtiöitä ympäri maailmaa, konsernilla ei yksinkertaisesti ole pääkonttoria. Yhtiö ei sijaitse siis missään.

”Pääkonttorille on erilaisia määritelmiä”, Changpeng Zhao sanoi vuosi sitten haastattelussa.

”Olen työskennellyt kotoa kolme ja puoli vuotta. Ja olen matkustellut ympäri maailmaa ... Meillä ei ole selvää yksittäistä paikkaa, mikä vastaisi pääkonttoria.”

”Meillä on monia pankkitilejä, mutta yksikään niistä ei ole yrityksen virallinen pankkitili. On paljon erilaisia perinteisiä määritelmiä, jotka eivät päde uudenlaisiin yrityksiin. Binance on uudenlainen yhtiö.”

Koska pääkonttoria ei ole, Binancen valvonta ei kuulu tiettävästi minkään maan viranomaiselle. Käytännössä Binance on vain nettisivu, jonne miljoonat asiakkaat ovat tallettaneet yhteensä kymmeniä miljardeja euroja varallisuuttaan.

Vaikka Binance on vältellyt viranomaisten valvovaa silmää viimeiseen saakka, aivan näkymättömäksi se ei ole pystynyt tekeytymään.

Uutistoimisto Reuters kertoi marraskuun alussa, että Binance oli välittänyt miljardeja dollareita Iraniin vastoin Yhdysvaltain asettamia talouspakotteita. Yhdysvallat valvoo tarkasti talouspakotteidensa noudattamista ja ainakin perinteiset finanssitoimijat ovat saaneet niiden rikkomisesta miljardiluokan sakkoja.

Reutersin mukaan Yhdysvaltain viranomaiset tutkivat Binancea muistakin mahdollisista rahanpesuun liittyvistä väärinkäytöksistä.

Entä Binancen varat?

Binance ei ole julkaissut mitään tilintarkastajan tai muun riippumattoman tahon vahvistamaa tietoa omasta taloustilanteestaan.

Yhtiö kertoi viime viikolla blogissaan, että sillä oli 69 miljardia dollaria erilaisia kryptovaroja. Julkisten lohkoketjutietojen mukaan ainakin iso osa noista varoista tosiaan löytyy Binancesta.

Huomionarvoista Binancen julkaisemissa varoissa on niiden koostumus. Yli puolet yhtiön 69 miljardin dollarin kryptovarallisuudesta oli sijoitettuna Binancen itse luomiin poletteihin, Binance Coiniin ja Binance USD -vakaavaluuttaan.

Kryptopörssien omat kryptovaluutat nousivat puheenaiheeksi viime viikolla FTX-pörssin kaaduttua. FTX oli ottanut merkittäviä määriä lainaa omia kryptovaluuttojaan vastaan. Kun yhtiön omien kryptovaluuttojen arvo romahti, muuttui koko pörssi hetkessä maksukyvyttömäksi.

Kenelle sitten Binancen 69 miljardin dollarin arvoiset kryptovarat kuuluvat? Binancen asiakkaille, Binancellle vai kenties Binancen velkojille? Mahdotonta sanoa, koska Binance ei asiaa tarkemmin avannut eikä yhtiön rahatilanteesta ole saatavilla mitään riippumatonta tietoa.

Moni FTX-pörssiin varojaan sijoittanut luuli, että asiakkaiden varat olisi eritelty pörssin omista varoista. Mediatietojen mukaan FTX käytti kuitenkin asiakkaiden varoja omaan sijoitustoimintaansa, ja seuraukset olivat katastrofaaliset.

Voisiko samanlainen toimintamalli olla mahdollista myös Binancessa? Yhtiön ulkopuolelta sitä on mahdotonta sanoa. Binance on musta laatikko, joka hallitsee maailman kryptomarkkinoita.

Crypto.com hankki sponsorioikeudet Los Angeles Lakersin kotistadioniin joulukuussa 2021, kun kryptomarkkinat olivat huipussaan.

Crypto.com

Crypto.com on kryptopörssi, jonka pääkonttori sijaitsee Singaporessa. Yhtiöllä on omien sanojensa mukaan yli 50 miljoonaa asiakasta. Crypto.com tunnetaan erityisen aggressiivisesta markkinoinnistaan.

Crypto.com on muun muassa Qatarin jalkapallon MM-kisojen, F1-sarjan, jalkapallojoukkue PSG:n, koripallojoukkue Philadelphia 76ersin ja vapaapainisarja UFC:n virallinen sponsori. Viime talvena Crypto.com hankki sponsorioikeudet Los Angelesin urheilupyhättöön, joka tunnettiin aiemmin Staples-areenana. Jääkiekkojoukkue LA Kings sekä koripallojoukkueet Lakers ja Clippers pelaavat kotipelinsä kyseisellä areenalla Los Angelesissa.

Viime päivinä Crypto.com on joutunut kryptomarkkinoiden silmätikuksi.

Sosiaalisessa mediassa nostettiin viime viikolla esiin Crypto.comin tekemä noin 400 miljoonan dollarin arvoinen kryptosiirto toiseen kryptopörssiin Gateen.

Kun Crypto.comilta tiedusteltiin syytä kyseisten varojen siirtoon, yhtiön toimitusjohtaja kertoi, että kyseessä oli ”vahinko” ja että varat oli saatu sittemmin takaisin.

Satojen miljoonien arvoinen vahinkosiirto oli poikkeuksellinen, ja epäilykset kasvoivat entisestään muiden yhteensattumien vuoksi.

Tilintarkastaja teki Gatessa niin kutsuttua ”proof-of-reserve” -tarkastusta eli varmisti yhtiön varojen olemassaoloa juuri ennen kuin Crypto.com teki vahinkolähetyksensä Gateen. Gate sai tarkastuksesta puhtaat paperit.

Gaten tilintarkastaja oli sama kuin viime viikolla kaatuneella FTX-pörssillä.

Kun Gate oli palauttanut vahingossa sille lähetetyt varat Crypto.comiin, alkoi puolestaan Crypto.comissa varojen tarkistus. Sen tulokset on määrä julkaista lähiaikoina.

Tapaus heikensi sijoittajien luottamusta Crypto.comia kohtaan

CNBC:n tietojen mukaan Crypto.comin asiakkaat nostivat lauantain ja maanantain välillä noin 200 miljoonalla eurolla varojaan palvelusta.

Coinbase listautu Wall Streetille keväällä 2021.

Coinbase

Yhdysvaltalainen Coinbase on ainoa suuri kryptopörssi, joka on listattu Wall Streetilla. Pörssilistauksen ansiosta Coinbase on myös ainoa merkittävä kryptopörssi, jonka taloudesta on saatavilla tilintarkastettuja tietoja.

Coinbasen julkaisemat luvut eivät anna syytä riemuun.

Coinbasen tulos on romahtanut tänä vuonna, kun kryptovaluuttojen kurssit ovat heikentyneet. Analyytikot odottavat Coinbasen tekevän tänä vuonna noin kolmen miljardin euron tappiot. Käteisvaroja Coinbasella oli jäljellä noin viisi miljardia euroa, eli jos tappiotahti jatkuu samanlaisena, yhtiö tarvitsee kohta uutta rahoitusta toimintansa jatkamiseksi.

Sijoittajien luottamus Coinbaseen horjuu. Coinbasen osakekurssi on heikentynyt alkuvuoden aikana lähes 80 prosenttia. Myös Coinbasen liikkeelle laskemien velkakirjojen hinta on laskenut merkittävästi, mikä viittaa sijoittajien olevan huolissaan Coinbasen rahoitustilanteesta.

Coinbase vakuuttaa pitävänsä yhtiön omat varat ja asiakkaiden tallettamat varat erillään. Yhtiön julkaisemat tulosraportit eivät tue tätä väitettä.

Coinbasen asiakkaiden rahatalletukset ja kryptosijoitukset on merkitty osaksi Coinbasen tasetta, mikä eroaa selvästi perinteisistä varainhoitoa harjoittavista yrityksistä.

Coinbase kertoo tulostiedotteissaan, että mahdollisessa konkurssitilanteessa Coinbasen velkojat saattaisivat ottaa asiakkaiden kryptosijoituksia itselleen Coinbasen velkojen kuittaamiseksi. Vaikuttaa siltä, että konkurssitilanteessa asiakasvarojen kohtelu olisi epäselvää. Esimerkiksi Financial Times -lehti arvioi, että Coinbasen konkurssi tietäisi todennäköisesti pitkää velkojien ja Coinbasen asiakkaiden välistä oikeustaistelua.