HS:n selvitys löysi lähes 600 koronatukea saanutta yritystä, jotka tekivät vähintään yli puoli miljoonaa euroa voittoa sekä ennen koronaa että sen aikana. Valtiontalouden tarkastusvirasto selvittää ensi vuonna, miten viranomaiset ovat trimmanneet tukijärjestelmää mahdollista uutta kriisiä varten.

Koronapandemian viralliseksi lähtölaukaukseksi Suomessa voi katsoa maaliskuun 16. päivän vuonna 2020. Tuolloin Sanna Marinin (sd) hallitus totesi ”yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa”.

Oli nopeasti selvää, että tiettyjen alojen yritykset tulevat tarvitsemaan valtion tukea. Pahiten tulilinjalle joutuivat esimerkiksi ravintolat ja tapahtumat.

Paniikinomaisissa tunnelmissa hallitus ja sen elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) löysivät työkaluksi valtion rahoitusyhtiö Business Finlandin.

Sen kautta voitiin alkaa heti maksaa kehittämistukia. Mutta jotta rahaa sai, piti olla joku kehityshanke. Samaan aikaan esimerkiksi ravintola-alalla moni yritys kaipasi tuolloin suoraa tukea paikkaamaan tuloja, jotka jäivät asiakkaiden kaikottua saamatta.

Ensimmäisenä pandemiavuotena pelkästään Business Finlandin ja alle viiden työntekijän yrityksille tukea jakaneiden ely-keskusten kautta yrityksille siirtyi yli 1,3 miljardia euroa.

Kesällä 2022 HS keräsi laajan aineiston eri viranomaisten myöntämistä koronatuista.

Mukana ovat Business Finlandin, ely-keskusten, Valtiokonttorin ja Ruokaviraston myöntämät suorat yritystuet sekä Traficomin tuki mediataloille.

Tätä aineistoa on nyt tarkasteltu verottajan julkaisemia yrityskohtaisia verotietoja vasten. Tämän kuun alussa tulivat julkisiksi yhteisöjen verotiedot vuodelta 2021.

Analyysin avulla voidaan ainakin karkeasti arvioida, minkä verran tukea meni tahoille, jotka eivät näytä olleen erityisesti tuen tarpeessa. Tulokset vahvistavat entisestään kuvaa virheistä, joita yritystukien jakamisessa tehtiin koronan alkuvaiheessa.

Yksi miljoonien eurojen verotettavia tuloja tehneistä yrityksistä on ulkomainosyhtiö JC Decaux. Sille maksettiin kustannustukea yhteensä 1,6 miljoonaa euroa.

Otetaan tarkasteluun verotiedot kolmelta vuodelta. Niistä ensimmäinen on pandemiaa edeltänyt vuosi 2019.

Rajataan koronatukia saaneista yrityksistä ne, jotka ovat tehneet jokaisena kolmena vuotena vähintään puoli miljoonaa euroa verotettavaa tuloa.

Tällaisia yrityksiä löytyy 577. Joukolle on maksettu HS:n aineiston kattamia koronatukia yhteensä 75 miljoonaa euroa. Yhtä yritystä kohden summa on keskimäärin 130 000 euroa.

Jos lasketaan rimaa ja tarkastellaan yrityksiä, jotka ovat kaikkina kolmena vuotena tehneet vähintään 100 000 euroa verotettavaa tuloa, joukko on paljon suurempi. Tällaisia yrityksiä on yli 3 000 ja niiden yhteenlaskettu koronatuki on 250 miljoonaa euroa.

Yksi tukia hakeneista vahvan talouden yrityksistä on kotimaisen designin kärkinimi Marimekko. Pörssiyhtiö haki ja sai koronatukea vuonna 2020 yhteensä 600 000 euroa, josta 100 000 euroa oli Business Finlandin hankerahoitusta.

Jo ensimmäisen kesän 2020 jälkeen Marimekko ilmoitti, että se oli kasvattanut liikevaihtoaan kymmenellä prosentilla heinä-syyskuussa verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

Marimekko teki pandemiaa edeltävänä vuonna reilun 15 prosentin liikevoiton, noin 18 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 liikevoitto kipusi 21 miljoonaan euroon ja seuraavana vuonna jo yli 30 miljoonaan euroon.

Marimekosta kerrotaan HS:lle, että se haki koronatukea myös Suomen ulkopuolelta. Yhteensä tukia tuli 1,4 miljoonaa euroa.

”Pandemia sulki dramaattisesti tilapäisesti myös kaikki Marimekon myymälät Suomessa ja suurimman osan Marimekko-myymälöistä ympäri maailman eri pituisiksi ajoiksi erityisesti vuonna 2020”, yrityksestä kerrotaan.

Marimekon mukaan kustannuksia oli vaikeaa sopeuttaa nopeasti.

”Olemme kiitollisia yrityksille tarjotusta tuesta, joka toi tarvittavaa liikkumatilaa päätöksenteolle erittäin vaikeassa markkinatilanteessa ja mahdollisti pitkän aikavälin tulevaisuuden rakentamisen jatkamisen lyhyen aikavälin kriisinhallinnan ohella”, vastauksessa todetaan.

Lopulta Marimekko selvisi niin hyvin, että koronan aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta se pystyi maksamaan omistajilleen muhkean osinkopotin vuosilta 2020 ja 2021.

Koronatukiin liittyviä ongelmia on käsitelty julkisuudessa runsaasti jo aiemmin, muun muassa Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) vuonna 2021 julkaisemassa raportissa.

Häiriörahoitusta maksettiin lukuisille vakavaraisille yrityksille, muun muassa kymmenille yrityksille, joiden osakepääoma oli yli miljoona euroa ja oma pääoma yli 10 miljoona euroa. Tukea saivat sadat yritykset, joiden oma pääoma oli yli 5 miljoonaa euroa, raportissa todetaan.

Samoin huomautetaan, että tukea meni sellaisillekin toimialoille, jotka selvisivät hyvin koronan yli.

Miksi näin kävi? Keskeinen selitys on kiire. Piti tehdä nopeasti jotain ja työkaluja oli vähän.

Rahaa alettiin jakaa kehittämistukina, koska siihen oli olemassa kanava eli Business Finland ja ely-keskukset.

Myöhemmin työkalupakkiin tulleet, Valtiokonttorin maksamat kustannustuet toimivat VTV:n mukaan paremmin. Käyttöönotto kuitenkin venyi kesään 2020, koska eduskunnan piti ensin hyväksyä tarvittavat lakimuutokset.

Kiire näkyi myös Business Finlandin sisällä.

VTV:n raportin mukaan työntekijä käytti yhden hakemuksen käsittelyyn keskimäärin 42 minuuttia. Lisäksi käytössä oli bonusjärjestelmä, jossa bonuksen saaminen edellytti vähintään 50 päätösesityksen laatimista viikossa. Ainoastaan kuusi prosenttia esityksistä sai palautua takaisin valmisteluun.

Raportissa myös todetaan, että hakijoita ei kohdeltu tasapuolisesti ja koronan vaikutuksia todennettiin epäyhtenäisesti. Samankaltaisissa tapauksissa päädyttiin sekä hylkääviin että myöntäviin päätöksiin.

Valtio tuli siis yllätetyksi pandemian vyöryessä suomalaisen elinkeinoelämän syliin, vaikka tietoja pelottavasta taudista ja sen vaikutuksista oli alkanut tippua ulkomailta jo joulukuusta alkaen.

Helmikuun 2020 lopussa, vain viikkoja ennen poikkeustilan julistamista, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johto kommentoi Italian tuoreita rajoituksia ”ylimitoitetuiksi”.

Samoihin aikoihin silloinen valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) ilmoitti, että riittävä rahoitus viruksen aiheuttaman tilanteen hoitoon voidaan turvata ”normaalien kanavien kautta ministeriöistä ja virastoista”.

”Silloin alkuvuonna 2020 oltiin vähän sellaisessa tuntumassa valtiojohtoa myöten, että ei tällainen epidemia Suomeen leviä”, sanoo Valtiontalouden tarkastusviraston johtava tilintarkastaja Pasi Tervasmäki.

”Sitten yhden viikon aikana rysäyksellä laitettiin kaikki kiinni.”

Liiketoiminnan ongelmat jäivät peloista huolimatta monilla lyhytaikaiseksi.

”Oli esimerkiksi hammaslääkäriasemia, joilla oli keväällä 2020 notkahdus, mutta hyvin pian asiakkaita alkoi olla enemmän kuin ne ehtivät ottaa vastaan”, Tervasmäki sanoo.

Pasi Tervasmäki

Hänen mukaansa yritystuet jäivätkin osalla hakijoista ”ylimääräiseksi toimintarahaksi”. Tarkastelu on luonnollisesti jälkiviisasta: kun tukia alettiin jakaa pandemian alussa, tulevasta ei tiedetty.

”Siinä oli painetta käsitellä keskimäärin 42 minuutissa näitä tukihakemuksia.”

Aiemmin marraskuussa HS uutisoi, että taloudeltaan vahvat osuuskaupat saivat yhteensä yli 10 miljoonaa euroa koronatukea. Tukea siis valui mittavissa määrin yrityksille, joilla on vahvat taseet ja kykyä kestää itse yllättäviä taloudellisia iskuja.

Mitä järkeä on maksaa veronmaksajien pussista tukea tämänkaltaisille yrityksille? Valtio kuitenkin velkaantui pandemiassa voimakkaasti.

”Siinähän se onkin se kysymys, että mitä järkeä siinä on”, Tervasmäki sanoo.

”Toisaalta on se kilpailuasetelma. Kilpailijat, joilla ei ole niin vahva tase, hyötyisivät siitä, että ne vakavaraisimmat yritykset eivät saisi tukea. Tämä on vaikea asia.”

jälkikäteen tiedetään, että pandemia kohteli suomalaista elinkeinoelämää yleisesti ottaen lempeämmin kuin alun perin pelättiin.

Mitä koronatuista pitäisi oppia?

”Olemme suosittaneet, että pidettäisiin valmiutta yllä, että tarvittaessa kustannustukityyppinen mekanismi pystytään ottamaan käyttöön varsin nopeasti.”

Ensi vuonna VTV tekee koronatukiin liittyvää jälkiseurantaa. Virasto selvittää, miten sen suositukset on huomioitu eri viranomaisissa. Tervasmäen mukaan kyse on eräänalaisesta huoltovarmuusasiasta.

”Eihän tämä välttämättä jää viimeiseksi pandemiaksi.”