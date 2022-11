Bankman-Fried on ollut demokraattipuolueen toiseksi suurin lahjoittaja viime vuosina.

Kaatuneen kryptopörssi FTX:n perustaja Sam Bankman-Fried lahjoitti miljoonittain dollareita kymmenien politiikkojen vaalikampanjoihin, kertoo uutissivusto Axios. Suurin osa lahjoituksista on mennyt demokraateille.

Vaalilahjoituksia seuraavan OpenSecrets.org-sivuston mukaan Bankman-Fried lahjoitti vuosina 2021–22 noin 37 miljoonaa dollaria (noin 36 miljoonaa euroa) lähinnä demokraattien ehdokkaille ja poliittisille tukiyhdistyksille.

Lahjoituksillaan Bankman-Fried oli demokraattipuolueen toiseksi suurin lahjoittaja ja kaikkiaan kuudenneksi suurin Yhdysvalloissa.

Eniten Bankman-Fried lahjoitti demokraattiselle Protect Our Future -tukiyhdistykselle, joka sai entiseltä kryptosuuruudelta 27 miljoonaan euron lahjoituksen.

Bankman-Fried lahjoitti myös yli puoli miljoonaa dollaria demokraattisen puolueen johtavalla elimelle eli kansalliselle komitealle DNC:lle.

Lisäksi hän on tukenut suoraan yksittäisiä republikaanipoliitikkoja.

Axios-sivuston mukaan moni lahjoitusten kohteista on jo käyttänyt lahjoitusrahansa. Osa on suunnitellut antavansa lahjoituksensa takaisin Bankman-Friedille, ja osa on päättänyt lahjoittaa varat hyväntekeväisyyteen.

Viime keväänä Bankman-Fried lupasi käyttää yli miljardi dollaria vuoden 2024 vaalilahjoituksiin, jos entinen presidentti Donald Trump on ehdokkaana, Axios kertoo.