Lidl on aiemmin tänä vuonna laskenut latauspisteidensä tasavirtalatauksen tehoa. Maksullisuuteen siirtymisen myötä pikalatauksen tehot palautuvat 50 kilowattiin.

Ruokakauppaketju Lidlin parkkipaikkojen sähköautojen latauspisteet muuttuvat maksullisiksi 22. marraskuuta, Lidl tiedottaa. Tähän saakka lataaminen Lidl-kauppojen pihoilla on ollut ilmaista.

Lidlin latausasemien veloitus perustuu jatkossa ladatun energian eli kilowattituntien määrään. Lidl kertoo julkaisevansa lataushinnat vasta ensi viikolla.

Lidlin kiinteistöpäällikkö Arttu Puhakka sanoo, että yhtiön tavoitteena on se, että lataus olisi Lidlin pihoilla maksullisista latauspalveluista halvinta.

”Meillä ei tällä hetkellä ole suunnitelmissa ottaa käyttöön esimerkiksi ruuhkamaksuja tai latausajan mukaisia minuuttilisiä. Lidl Plus -asiakkaat lataavat muita halvemmalla”, Puhakka kertoo tiedotteessa.

Latauksen voi maksaa joko Lidlin oman sovelluksen kautta, kertaluonteisesti verkkosivustolta tai roaming-maksulla sähköauton latauksen maksupalveluita tarjoavissa sovelluksissa.

Lidl on aiemmin tänä vuonna laskenut latauspisteidensä tasavirtalatauksen tehoa. Maksullisuuteen siirtymisen myötä pikalatauksen tehot palautuvat 50 kilowattiin. Vaihtovirtalatauksen teho on pysynyt samana ja on jatkossakin 22 kilowattia.