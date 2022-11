Uuden-Seelannin asuntokauppa on hidastunut ja asuntojen hinnat pudonneet roimasti.

Maan asuntokauppa on hidastunut voimakkaasti. Myytyjen asuntojen määrä laski lokakuussa 34,7 prosenttia viime vuodesta 4 892 asuntoon.

Uudessa-Seelannissa asuntokauppa käy niin heikosti, että erään uuden asunnon myyjät lupaavat antaa asunnon ostajalle kylkiäisenä uuden Tesla-sähköauton.

Brittilehti The Guardian kertoo, että uuden omakotitalon myynti-ilmoitus Aucklandissa on otsikoitu ”upouusi Tesla ja upouusi asunto”. Myynnissä on kokonaisuus, jossa on viiden makuuhuoneen päätalon lisäksi erillinen vierasmaja.

Kohteen pyyntihinta on noin 1,8 miljoonaa Uuden-Seelannin dollaria (noin 1,1 miljoonaa euroa). Teslat puolestaan maksavat Uudessa-Seelannissa noin 72 400 dollaria.

Uuden-Seelannin asuntomarkkinat ovat laskeneet tasaisesti vuoden ajan, kun korkotason nousu on pelästyttänyt monen mahdollisen asunnon ostajan.

Uuden-Seelannin kiinteistönvälittäjien yhdistyksen Reinzin aiemmin tällä viikolla julkistamien tietojen mukaan mediaaniasunnon hinta laski lokakuussa 7,5 prosenttia 825 000 dollariin vuodentakaisesta.

Maan suurimmassa kaupungissa Aucklandissa mediaaniasunto halpeni 12,7 prosenttia ja muulla maassa 8,4 prosenttia. Aucklandissa mediaaniasunto maksaa 1,1 miljoona dollaria.

Myös asuntojen keskimääräinen myyntiaika on pidentynyt. Se oli Reinzin mukaan lokakuussa 44 vuorokautta eli kymmenen vuorokautta enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kiinteistönvälitystoimisto Barfoot & Thompson välittäjä Kapil Rana arvioi TVNZ-tv-kanavalla The Guardianin mukaan, että Teslaa kylkiäisenä tarjoavat asunnonmyyjät yrittävät erottautua hyvin kilpailuilla asuntomarkkinoilla.

Hän arvioi, että Tesla on enemminkin ”bonus” kuin asunnon markkina-arvoa lisäävä tekijä.

Aucklandissa on tällä hetkellä myynnissä noin 400 omakotitaloa. Osa niistä on todennäköisesti ollut myynnissä kuukausia, The Guardian kertoo.

Asuntolainojen korot ovat nousseet Uudessa-Seelannissa nopeasti tänä vuonna, kun maan keskuspankki nostanut ohjauskorkoaan nopean inflaation hillitsemiseksi. Tämä sama kehitys on tapahtunut muuallakin maailmassa.

Korkojen nousu uhkaa nostaa selvästi monen uudenseelantilaisen asuntokuluja. Maan keskuspankin viime kuussa julkistaman rahoitusvakausraportin mukaan lähes puolet viime vuonna asunnon ostaneista joutuu käyttämään puolet tuloistaan asuntolainamenoihin, jos korkotaso nousee seitsemään prosenttiin.