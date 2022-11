Digia kertoo, että osa sen asiakkaista on hidastanut ohjelmistohankkeitaan.

Ohjelmistoyhtiö Digia laskee kuluvan vuoden kannattavuustavoitettaan, koska osa sen asiakkaista on lykännyt ohjelmistohankkeitaan kuluvalla vuosineljänneksellä talouden heikkojen näkymien takia.

Yhtiö arvioi nyt, että sen kannattavuutta mittaava ebita-liikevoittoprosentti on tänä vuonna 9–10 prosenttia liikevaihdosta. Ebita-tulos on liiketulos ennen yrityskauppoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja.

Aikaisemmin yhtiö arvioi ebita-liikevoittoprosentin yltävän yli 10 prosenttiin liikevaihdosta. Tämän tulosohjeistuksen yhtiö antoi helmikuussa.

Tammi–syyskuussa yhtiön ebita-liikevoittoprosentti oli 8,7 prosenttia.

”Maailmantalouden tilanne on tuonut markkinoille epävarmuutta, mistä johtuen osa asiakkaista on viimeisellä vuosineljänneksellä viivästyttänyt hankkeitaan niin, että näiden hankkeiden eteneminen on hidastunut”, Digia kertoo tiedotteessaan.

Digia pitää arvion liikevaihdon kehityksestä ennallaan. Yhtiö arvioi edelleen, että sen liikevaihto tänä vuonna kasvaa edellisvuodesta.

Tulosvaroitus sai Digian osakkeen selvään laskuun. Osake oli kello 11 aikaan sukeltanut 6,5 prosenttia 6,32 euroon Helsingin pörssissä. Yleisindeksi OMXH liikkui samaan aikaan 0,3 prosenttia miinuksella.