Tapio Pajuharju siirtyy Kamuxin toimitusjohtajaksi, kun yhtiön perustaja Juha Kalliokoski siirtyy sivuun operatiivisista tehtävistä.

Tapio Pajuharju on työskennellyt Harvian toimitusjohtajana vuodesta 2016.

Kiuasyhtiö Harvian toimitusjohtaja Tapio Pajuharju on irtisanoutunut, kertoo yhtiö tiedotteessaan. Pajuharju siirtyy vaihtoautoketju Kamuxin toimitusjohtajaksi, kun yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Juha Kalliokoski jättää toimitusjohtajan tehtävät.

Kalliokoski on Kamuxin suurin osakkeenomistaja 14,7 prosentin omistusosuudella. Päätöksellään hän siirtyy sivuun yhtiön operatiivisesta vastuusta viimeistään heinäkuun alussa 2023.

Pajuharju jatkaa Harvian toimitusjohtajana toukokuun 2023 loppuun saakka.

Harvia on käynnistänyt uuden toimitusjohtajan hakuprosessin, sanoo yhtiön hallituksen puheenjohtaja Olli Liitola tiedotteessa.

Pajuharju on toiminut Harvian toimitusjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2016 sekä Harvian hallituksen jäsenenä vuosina 2014–2016.

Vuosi 2021 oli kiuasyhtiölle erinomainen, mutta sittemmin yhtiön osake on sulanut. Marraskuun puoliväliin tultaessa Harvian osake on halventunut 19 euroon ja hinnasta on kadonnut vuoden alusta liki 68 prosenttia.