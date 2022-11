Lukuisten työntekijöiden irtisanoutuminen herättää huolta sosiaalisen median palvelun toimintakyvystä.

Sosiaalisen median palvelu Twitter on jälleen uusissa vaikeuksissa, kertovat The Guardian ja The New York Times -sanomalehdet.

Sadat työntekijät kieltäytyivät allekirjoittamasta heille osoitettua ”uskollisuusvalaa”, jonka lähetti yhtiön tuore toimitusjohtaja Elon Musk. Keskiviikkona Musk lähetti työntekijöille sähköpostin, jossa hän kertoi tarpeesta ”olla äärimmäisen kovia”. Sähköpostissa pyydettiin työntekijöitä klikkaamaan ”kyllä”, jos he halusivat jatkaa yhtiön palveluksessa.

Heidän, jotka eivät vastanneet torstaihin mennessä, katsottiin irtisanoutuneen ja heille annetaan irtisanoutumispaketti.

Muskin kerrotaan tavanneen tärkeimpiä työntekijöitä ja pyrkineen houkuttelemaan heitä jäämään yhtiön palvelukseen.

Torstai-iltana työntekijöiden käyttämä versio Twitteristä alkoi osoittaa hidastumisen merkkejä. Yhden The Guardianille puhuneen lähteen mukaan yleisön käyttämä versio voi olla rikkoutumisen partaalla.

”Jos se menee rikki, ei monillakaan osaamisalueilla ole enää ketään, joka korjaisi sitä”, lähde sanoi.

Musk joutui jo tekemään u-käännöksen koskien etätyön tekoa. Hän perui viime viikolla antamansa käskyn, jonka myötä työntekijöiden piti palata lähitöihin. Uusi ohjeistus sallii työntekijöiden etätyöskentelyn, jos heidän esihenkilönsä ovat sitä mieltä, että työntekijät ovat erinomaisia työssään.

Twitter kuitenkin ilmoitti The New York Timesin mukaan, että se sulkee toimistorakennuksensa ja estää työntekijöiden kulun maanantaihin asti.

Ennen kuin Musk osti Twitterin, yhtiöllä oli noin 7 500 täysipäiväistä työntekijää. Tämän lisäksi yhtiöllä oli lukuisia alihankkijoita. Musk irtisanoi puolet täysipäiväisistä työntekijöistä ja erotti häntä kritisoineita ihmisiä.