Britannian valtiovarainministeri Jeremy Hunt kertoi torstaina kovasta uudesta talouskurista.

Britanniassa suunnitellaan tuleville vuosille rajuja toimenpiteitä maan kriisiytyneen talouden tasapainottamiseksi.

Valtiovarainministeri Jeremy Hunt vahvisti torstaina, että suunnitelmissa on kaikkiaan 55 miljardin punnan eli noin 63 miljardin euron taloudellinen kiristys. Asiasta kertoo muun muassa The Financial Times.

Huntin suunnitelman mukaan maa tarvitsee 30 miljardin punnan (34 miljardin euron) menoleikkaukset ja 25 miljardin punnan (29 miljardin euron) veronkorotukset taloutensa uskottavuuden palauttamiseksi ja inflaation hillitsemiseksi.

Yksi Huntin esittelemistä veroja nostavista toimista on korkeimman 45 prosentin veroluokan rajan laskeminen 150 000 punnasta 125 000 puntaan.

Toisaalta Hunt myös sanoi rajoittavansa kotitalouksien korkeimpia energialaskuja, lisäävänsä viisi miljardia puntaa sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä kolme miljardia puntaa koulutukseen kahden seuraavan vuoden aikana pehmentääkseen inflaation vaikutuksia.

Hunt kertoi myös inflaatioon sidotuista korotuksista eläkkeisiin ja sosiaalietuuksiin.

Valtaosa konservatiivipuolueen Huntin esittelemistä taloustoimista on tarkoitus toteuttaa vuonna 2024 pidettäväksi odotettujen parlamenttivaalien jälkeen. Työväenpuolueen ”varjovaltiovarainministeri” Rachel Reeves kutsui Financial Timesin mukaan Huntin suunnitelmaa vaaliansaksi työväenpuolueelle.

Hunt sanoi parlamentissa, että kansainvälinen kriisi pakottaa Britannian kovaan talouskuriin, ja vähätteli ajatusta siitä, että maan ongelmat olisivat itse aiheutettuja.

”Tämä on Venäjällä tehty taantuma, ja Britanniassa tehty elpyminen”, Hunt sanoi Financial Timesin mukaan.

Tosin vielä syyskuussa Britannian silloinen konservatiivipääministeri Liz Truss ja hänen ensimmäinen valtiovarainministerinsä Kwasi Kwarteng lupasivat anteliaita veronalennuksia, joiden tarkoitus oli kiihdyttää talouskasvua.

Lepsu taloussuunnitelma johti lopulta sekä Kwartengin että Trussin eroon, kun markkinat säikähtivät konservatiivien suunnitelmaa. Sekä valtionlainojen että asuntolainojen korot lähtivät kovaan nousuun, punta heikkeni ja Englannin keskuspankki joutui pelastamaan eläkeyhtiöitä.