Suomessa sähkö on tänä vuonna maksanut 3,5 kertaa enemmän kuin Pohjois-Ruotsissa, ja välillä hintaero on revennyt jopa kymmenkertaiseksi.

Lauhan syksyn jälkeen säät ovat viilentyneet, ja samalla tuulet ovat tyyntyneet. Perjantaina Suomen 4 800 megawatin tuulivoima­kapasiteetti tuotti sähköä pahimmillaan alle sadan megawatin teholla.

Tämä näkyy heti suomalaisten maksaman sähkön hinnassa. Perjantaiaamuna sähkön tukkuhinta oli korkeimmillaan 384 euroa megawattitunnilta eli 38,4 senttiä kilowattitunnilta.

Sähkön hinnan noustessa repesi myös Suomen ja Ruotsin välinen hintaero. Ruotsissa sähkö oli yli puolet halvempaa: Malmössä sähkö maksoi perjantaina enimmillään 158 euroa megawattitunnilta, Pohjois-Ruotsissa vain 140 euroa.

Tämäkään hintaero ei ole erityisen suuri. Keskiviikkona sähkö Suomessa maksoi kymmenen kertaa enemmän kuin Ruotsissa.

Suomeen verrattuna Ruotsi hyötyy pysyvästi halvemmasta sähköstä. Hintatilastot tältä vuodelta osoittavat, että Suomessa sähköstä on tänä vuonna maksettu paljon kovempaa hintaa kuin osissa Ruotsia.

Ruotsi on jaettu neljään sähkön hinta-alueeseen. Tuotanto Ruotsissa painottuu pohjoiseen SE1-alueelle, jossa hinnat ovat myös matalimmat. Siellä sähkön keskihinta tammikuusta marraskuun puoliväliin oli 40,3 euroa megawattitunnilta eli neljä senttiä kilowattitunnilta. Suomessa keskihinta oli 3,5-kertainen: 140 euroa megawattitunnilta eli 14 senttiä kilowattitunnilta.

Tukholmassa SE3-alueella hinta on ollut lähempänä Suomen tasoa, keskimäärin 114 euroa megawatilta. Malmössä SE4-alueella keskihinta on tänä vuonna ollut Suomen tasoa. Etelä-Ruotsissa on vähän sähkön tuotantoa, ja toisaalta alueelta viedään paljon sähköä Saksaan ja Hollantiin.

Ruotsin etu on ennen kaikkea massiivinen vesivoiman tuotanto, sanoo energiayhtiö Vattenfallin sähkömarkkina-asiantuntija Peter Strandberg.

Mittakaavaa antaa se, että Ruotsissa vesivoimalat tuottivat tammi–syyskuussa yhtä paljon sähköä kuin kaikki Suomen voimalat yhteensä. Lisäksi Ruotsi hyötyy hyvien siirtoyhteyksien ansiosta Pohjois-Norjan vesivoimasta.

Säätövoimana erinomainen vesivoima tasoittaa hintapiikkejä tyyninä päivinä. Sähkön hinta ei ole yhtä riippuvainen tuulesta kuin Suomessa, vaikka Ruotsissa tuulivoimaloita on karkeasti kolme kertaa enemmän kuin Suomessa. Vuoden loppuun mennessä Ruotsin tulivoima­kapasiteetin ennustetaan kasvavan 14 000 megawattiin.

Ylipäänsä Ruotsi on sähkön suhteen yliomavarainen. Suomi taas on riippuvainen sähkön tuonnista.

Strandberg sanoo, että hintaeroa Ruotsiin kasvattaa sekin, että toukokuun jälkeen Suomeen ei ole tuotu sähköä Venäjältä. Siihen saakka tuontisähköä idästä tuli melko tasaisesti tuhannen megawatin teholla. Sähkökauppa Venäjälle katkesi pakotteiden vuoksi.

Hintaero Ruotsiin kaventunee, kun Olkiluoto 3 aloittaa jatkuvan tuotannon, Strandberg sanoo.

”Tilanne on ihan eri ensi vuonna, mikäli Olkiluoto 3 on tuotannossa. Sieltä tulee se 1 600 megawattia jatkuvalla syötöllä. Se auttaisi siihen, että hintaerot kaventuisivat oikein kunnolla.”

Reaktori on tällä hetkellä kytketty irti verkosta koekäytössä paljastuneiden ongelmien vuoksi. Voimalan pumpuissa havaittiin säröjä. Voimalan omistava TVO ei ole antanut ennustetta korjausaikataululle.

Alkujaan reaktorin piti olla valmis jo vuonna 2009, ja nyt siitä odotetaan ensi talven pelastajaa. Strandberg arvioi, että ensi talvena Suomessa nähdään huomattavasti korkeampia sähkön hintoja kuin Ruotsissa. Suuruus riippuu olennaisesti Olkiluoto 3:n valmistumisesta.

Jonkin verran hintaeroa tasoittanee myös se, että Suomen ja Ruotsin välinen uusi pohjoinen Aurora-siirtoyhteys valmistuu vuonna 2024.