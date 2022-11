Vaikka väestö vanhenee ja terveyspalveluiden kysyntä kasvaa kohisten, yksityiset terveysyhtiöt tekevät heikkoa tulosta. Kustannukset ovat Mehiläisen toimitusjohtajan mukaan kohonneet nopeammin kuin asiakkaiden maksamat hinnat.

Julkinen terveydenhuolto on ajautunut kriisiin. Hoitovelka kasvaa, jonot ovat pitkiä ja hoitajista on pula.

Toisin kuin voisi kuvitella, julkisten terveyspalvelujen ongelmat eivät tarkoita yksityisille terveysyrityksille tilipäivää. Kaikki suuret suomalaiset terveyspalveluyhtiöt tarpovat tällä hetkellä kannattavuusongelmissa.

Vaikein tilanne on hoiva-alalla.

Hoivayhtiöt kärsivät, koska ovat aikoinaan tehneet monivuotisia sopimuksia julkisen sektorin kanssa. Suurimmat hoivapalvelu­yhtiöt Attendo, Esperi ja Mehiläinen ovat irtisanoneet hoivasopimuksiaan kuntien kanssa saadakseen paremmat sopimusehdot ensi vuodelle.

Vaikeudet eivät rajoitu hoivaan.

Esimerkiksi Terveystalo julkaisi lokakuun lopulla surkean osavuosituloksen. Yhtiön osakekurssi on nyt pörssihistoriansa pohjalukemissa.

”Kolmas vuosineljännes oli meille iso pettymys”, Terveystalon toimitusjohtaja Ville Iho kertoo.

Terveystalon tulosheikennykseen on Ihon mukaan monia syitä. Ensinnäkin julkisen puolen hoitojonot ovat sekoittaneet myös yksityisiä terveysyhtiöitä.

”Julkisen terveydenhuollon ruuhkat ovat lisänneet selvästi yksityisten palveluiden kysyntää. Juuri nyt kysyntä meidän palveluille on liiankin kovaa, emmekä pysty vastaamaan siihen täysin. Meillä on pula varsinkin lääkäreistä.”

Terveystalo palkkaa parhaillaan nopealla tahdilla lisää lääkäreitä saadakseen purettua asiakassumaa.

Lisäksi kysyntä oli Terveystalon kannalta vääränlaista. Asiakkaiden hoitoketjut jäivät lyhyiksi ja diagnostiikka­palveluiden käyttö jäi verrattain vähäiseksi. Terveysyhtiöt tekevät usein suuren osan tuloksestaan laboratoriossa ja muilla diagnostiikka­palveluilla, kuten magneetti­kuvauksilla.

Terveystalo aloitti tuloksen yhteydessä mittavan kulukuurin. Yhtiö tavoittelee tehostamisohjelmalla 50 miljoonan euron tulosparannusta seuraavan kahden vuoden aikana.

Myös Terveystalon suurten kilpailijoiden Mehiläisen ja Pihlajalinnan tuloskunnot ovat heikentyneet selvästi tänä vuonna.

Osaltaan tulosheikennyksiä selittävät koronatestit.

Koronatestit olivat hyvin kannattavaa bisnestä ja nostivat yhtiöiden tuloskuntoa viime vuonna. Testausmäärät ovat romahtaneet tänä vuonna, ja jäljelle on jäänyt heikommin kannattavaa bisnestä.

Tulosongelmat saattaa kertoa myös suuremmasta muutoksesta terveysalalla. Etävastaanotot yleistyivät koronapandemian seurauksena ja sen myötä muuttui myös asiakkaiden käyttäytyminen.

Sairaalassa potilas on varsin helppo ohjata jatkotutkimuksiin viereiseen laboratorioon tai erikoislääkärille. Hoitoketju ei toimi yhtä jouhevasti etävastaanotoilla.

”Tämä on eräänlaista käyttöliittymäpeliä. Kyse on siitä, miten ohjaamme asiakkaan mahdollisimman sujuvasti eteenpäin hoitoketjussa”, Iho sanoo.

Pihlajalinnan liikevaihto kasvoi tammi–syyskuussa lähes viidenneksellä, mutta kannattavuus heikkeni vuoden takaisesta.

Yhtiö antoi tulosvaroituksen maanantaina, ja uskoo tuloksensa jäävän viime vuotta heikommaksi. Aiemmin se odotti liikevoiton yltävän viime vuoden tasolle. Pihlajalinnan osakekurssi on lähellä pörssihistoriansa pohjalukemia.

Pihlajalinnan toimitusjohtaja Joni Aaltonen kertoo olevansa kuitenkin tyytyväinen yhtiön suuntaan.

”Me olemme yhtiönä edelleen rakennusvaiheessa. Olemme rakentaneet lääkärikeskus- ja hoitoverkostoa sekä kasvaneet yritysostoilla. Rakennusvaiheessa kannattavuus on tietysti heikompi.”

Pihlajalinna osti viime vuonna Pohjola Sairaalan, mikä selittää osaltaan tämänhetkistä vaisua tuloskuntoa. Se on vain osatotuus. Pihlajalinna on ollut jo vuosien ajan heikosti kannattava.

Vuosi on ollut vaikea myös Mehiläiselle, toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää kertoo.

Mehiläisen tuloskuntoa rasittavat varsinkin yhtiön tarjoamat hoivapalvelut. Hoiva-alan kriisistä on uutisoitu laajalti tämän vuoden aikana. Muutkin Mehiläisen yksiköt kulkevat nyt vastatuulessa. Kustannukset ovat nousseet kaikkialla nopeammin kuin asiakkaiden maksamat hinnat, Järvenpää kertoo.

Mehiläinen pyörittää hoivapalveluiden lisäksi esimerkiksi lukuisia julkisia terveysasemia.

”Terveysasemille tulee nyt potilaita ovista ja ikkunoista. Terveyskeskuksista solmitut ulkoistus­sopimukset ovat kiinteähintaisia, eli hinta pysyy samana riippumatta palveluiden käytöstä”, Järvenpää sanoo.

Myös työterveydessä sopimukset ovat usein kiinteähintaisia. Tulos siis heikkenee, mitä enemmän palveluja käytetään.

Järvenpään mukaan terveysalan yhtiöt ovat kasvaneet viime vuosina liian nopeasti. Kasvua on haettu välillä hinnan ja muiden sopimusehtojen kustannuksella. Se kostautuu nyt, kun terveydenhuolto on kriisissä ja inflaatio on kiihtynyt.

”Onko kasvuun panostettu liikaa? Se varmasti pitää paikkansa. Omistajat ovat odottaneet kasvua, ja asiakkaat ovat kilpailuttaneet taitavasti. Hintataso ei ole seurannut kustannusten perässä.”

Yksityiset terveysalan yhtiöt ovat hamunneet jo pitkään osaa julkisen terveydenhuollon markkinalla. Vuosikausia kestänyt ja tempoillen edennyt sote-uudistus on vaikeuttanut yhtiöiden kasvusuunnitelmia. Yksityisten yhtiöiden rooli julkisella puolella jäi lopulta pienemmäksi kuin mitä yhtiöt vielä muutama vuosi sitten haaveilivat.

Kaikkia ulkoistuksia ei kuitenkaan kielletty, ja ensi vuodesta voi tulla käänteentekevä. Niin Mehiläinen, Terveystalo kuin Pihlajalinna odottavat mielenkiinnolla, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuodenvaihteessa.

”Olen varma, että yksityinen puoli voi tukea hyvinvointialueita. Varmasti jo ensi syksynä syntyy uudentyyppisiä ratkaisuja, ulkoistuksia ja kumppanuuksia”, Terveystalon Iho sanoo.