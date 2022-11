EU:n kilpailukomissaari sanoo Reutersille jatkavansa Twitterin käyttöä viestinnässään, mutta huomauttaa, että omistajanvaihdos tarjoaa myös mahdollisuuden miettiä vaihtoehtoja.

Euroopan unionin kilpailukomissaari Margrethe Vestager on sitä mieltä, että Twitterin omistajanvaihdos antaa yleisölle mahdollisuuden miettiä vaihtoehtoja sosiaalisen median kanaviksi.

Vestager sanoo itse jatkavansa Twitterin käyttöä viestinnässään, kertoo uutistoimisto Reuters.

Twitteriä johtaa nyt miljardööri Elon Musk, jonka myrskyisä alku yhtiön johdossa on saanut jotkut spekuloimaan koko yhtiön tulevaisuuden olevan vaakalaudalla.

”Mielestäni on hyvin mielenkiintoista, miten nämä niin kutsutut tapahtumat Twitterin ympärillä ovat saaneet monet ihmiset uteliaiksi siitä, mitä muita palveluja voisimme mahdollisesti käyttää”, Vestager sanoo.

Hän mainitsee yhtenä vaihtoehtona Saksassa kehitetyn Mastodonin. Se on Twitteriä muistuttava useiden eri sivustojen muodostama palvelu, johon moni Twitter-käyttäjä on siirtynyt viime aikoina.

”Monet puhuvat Mastodonista. Näen siinä paljon samoja ominaisuuksia, joista ihmiset nauttivat Twitterissä.”

Yksi Muskin suunnittelemista muutoksista palveluun on maksullinen versio. Sen mukana käyttäjä saisi tiliinsä sinisen merkin, joka on aiemmin osoittanut muille palvelun käyttäjille, että tili on varmennettu.

Samalla Musk on sanonut, että kaikki jotka esiintyvät toisena henkilönä palvelussa saavat heti lähtöpassit. Kuukausimaksujen ottamista käyttöön on lykätty, koska Twitteriin alkoi ilmestyä paljon tilejä, jotka esiintyivät esimerkiksi yrityksinä ja julkisuuden henkilöinä.

”Minulle sininen merkki on hyvin tärkeä, koska osa median luotettavuutta on se, että tietää kenen kanssa on tekemisissä”, Vestager sanoo.