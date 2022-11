Verohallinto sai vuosina 2017–2020 tietoja yli 1,1 miljoonasta Suomessa verovelvollista henkilöstä.

Verohallinto etsi hiljattain julkisuuteen nousseella jättimäisellä tietopyynnöllään muun muassa kryptovaluuttakaupoista piiloon jääneitä tuloja.

”Kryptovaluuttojen osalta voidaan todeta, että näihin liittyviä tapahtumia ilmenee rajat ylittävistä tilitapahtumista. Tietoja on hyödynnetty verovalvonnassa”, kertoo Verohallinnon esikunta- ja oikeusyksikön johtava asiantuntija Taito von Konow HS:lle.

Tietosuojeluvaltuutettu antoi tiistaina Verohallinnolle huomautuksen liian laajoista tietopyynnöistä. Verohallinto oli pyytänyt Suomessa toimivilta pankeilta kaikista Suomen rajat ylittävistä tilisiirroista vuosina 2015–2021. Tietopyynnöt kattoivat muun muassa ulkomaisissa kaupoissa ja verkkokaupoissa pankkikortilla maksetut ostokset.

Verottaja pyysi pankkeja kertomaan muun muassa asiakkaidensa maksamien maksujen suuruuden, päivämäärän sekä asiakkaidensa yhteystietoja. Verottaja kertoi pankeille tarvitsevansa tietoja verovalvonnan tekoa varten.

HS pyysi Verohallinnolta sähköpostitse lisätietoja siitä, mitä se tarkalleen tiedoista etsi. Kryptovaluutat nousivat kysyttäessä esiin, mutta muuten von Konow ei suostu syitä avaamaan.

”Tietojen antaminen vaarantaa verovalvonnan tarkoituksen toteutumisen”, hän kirjoittaa.

Von Konow kertoo, että pelkästään vuosina 2017–2020 verottaja on saanut tiedot 44 miljoonasta tilitapahtumasta.

”Verohallinto on saanut aikavälillä 2017–2020 tietoja 1 138 623 Suomessa verovelvollista henkilöstä. Kysymys ei ole tällöin kansalaisuudesta vaan sellaisesta henkilöstä, joiden verotus toimitetaan Suomessa”, von Konow kertoo.

Tietosuojeluvaltuutetun toimiston mukaan Verohallinto on saanut vuosina 2015–2018 tietopyynnön mukaiset tiedot 13 pankilta tai pankkiryhmittymältä. Vuonna 2019 tietopyyntö on esitetty 11 pankille tai pankkiryhmittymälle, joista 9 on toimittanut pyydetyt tiedot Verohallinnolle. Vuoden 2020 osalta tietopyyntö on esitetty 10 pankille tai pankkiryhmittymälle, joista 6 on toimittanut pyydetyt tiedot.

Tietosuojavaltuutettu muistuttaa, että henkilötietoja ei saa kerätä tai käsitellä laajemmin kuin on välttämätöntä käyttötarkoituksen, tässä tapauksessa verovalvonnan, toteutumiseksi.

”Vaikka Verohallinnon päämäärä on ollut tärkeä, viranomaisen toimivalta on rajattava tarkasti ihmisten yksityisyyttä koskevissa asioissa”, sanoi tietosuojavaltuutettu Anu Talus huomautuksen yhteydessä julkaistussa tiedotteessa.