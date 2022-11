Uusien asuntojen suuriin yhtiölainaosuuksiin liittyvät riskit tunnetaan lopulta melko huonosti. Pahimmillaan edessä voi olla pakkomyyntien kierre, joka vaikuttaa koko talouteen, kirjoittaa HS:n taloustoimittaja Anni Lassila.

Kun puhutaan riskeistä, viitataan usein englanninkieliseen litaniaan, jonka mukaan on riskejä, jotka sekä tunnistetaan että tunnetaan (known knowns). Sitten on riskejä, jotka tunnistetaan, mutta joiden mittaluokkaa ei tunneta (known unknowns).

Ja lopulta on myös riskejä, joita emme edes tunnista, saati että osaisimme arvioida niiden vakavuutta (unknown unknowns).

Litania tuli kuuluisaksi Yhdysvaltain entisen ulkoministerin Donald Rumsfeldin selitellessä vuonna 2002 Yhdysvaltain hyökkäystä Irakiin, vaikka maasta ei lopulta löydetty jälkiä väitetyistä joukkotuhoaseista.

Tästä huolimatta se on usein käyttökelpoinen riskien luokittelussa. Esimerkiksi nyt, kun arvioidaan asuntomarkkinoita.

Asuntorahoittaja Hypo arvioi perjantaina, että asuntomarkkinoihin on tulossa raju käänne. Hintojen odotetaan laskevan Helsingin seudulla jopa kolme prosenttia ensi vuonna.

Lue lisää: Hypo: Asuntojen hintoihin tulossa poikkeuksellinen käänne, yhtä rajua laskua viimeksi vuonna 1995

Asuntomarkkinoiden tunnistamaton tuntematon riski oli varmaankin Venäjän täysimittainen hyökkäys Ukrainaan. Moni asiantuntijakin piti sitä aivan viimeiseen asti niin järjettömänä ajatuksena, ettei tällaisen riskin toteutumiseen mitenkään varauduttu.

Hyökkäyksen heijastusvaikutukset keikuttavat nyt energiapulan, inflaation ja pelon kautta rajusti kansantalouden perustuksia, myös asuntokauppaa ja kiinteistöjen arvoja.

Tunnistettu, tunnettu riski on puolestaan asuntovelallisten yleinen velkaantuminen. Pankkien kautta otettujen asuntolainojen määrä ja riskit ovat hyvin tunnettuja ja myös rajattuja tiukan pankkisääntelyn ja tilastoinnin ansiosta.

Pankit ovat joutuneet testaamaan lainanottajien maksukykyä Finanssivalvonnan ohjeistuksen mukaan kuuden prosentin korkotasolla ja enintään 25 vuoden maksuajalla silloinkin, kun viitekorot olivat negatiivisia.

Nyt, kun viitekorot lähestyvät kolmea prosenttia ja lainojen kokonaiskorot jopa neljää prosenttia, nuo stressitestit osoittavat arvonsa. Myös lainojen määrää suhteessa vakuuksiin on rajoitettu niin sanotulla lainakatolla.

Sääntely on rajannut niin pankkien kuin kotitalouksien riskejä.

Kotitalouksien velkaantuneisuus eli lainojen suhde käytettävissä oleviin tuloihin on kasvanut tasaista tahtia. Silti on hyvät perusteet olettaa, että pääsääntöisesti kotitaloudet selviävät asuntolainoistaan hyvin, vaikka muutkin hinnat nyt nousevat.

Ongelmia voi toki tulla, jos työllisyystilanne huomattavasti heikkenee.

Eniten huolia herättääkin nyt asuntomarkkinoiden tunnistettu, mutta mittakaavaltaan pitkälti tuntematon riski: uusien asuntojen oston yhteydessä otetut yhtiölainat.

Ainakin kymmenen viime vuotta asuntokaupan pääsääntö on ollut, että uudet asunnot myydään suurella 60–80 prosentin yhtiölainaosuudella, johon on usein vielä liittynyt muutaman vuoden lyhennysvapaa.

Suuri yhtiölainaosuus on ollut houkutteleva erityisesti asuntosijoittajille, koska yhtiölainan lyhennyksetkin on voinut tietyin ehdoin vähentää verotettavasta vuokratulosta.

Kun sijoitusasuntoja on voinut ostaa suurella velkavivulla, niitä on pystynyt ostamaan paljon vain pienellä määrällä omaa pääomaa. Kun yhtiölainojen korot olivat vielä erittäin matalia, vuokratuloista sai yhtiölainan avulla erittäin hyvän sijoitetun pääoman tuoton.

Miten näiden asunnon ostajien ja sijoittajien käy nyt, kun korot nousevat moninkertaisiksi?

Yhtiölainojen kokonaismäärä tunnetaan suurin piirtein. Marraskuussa 2020 asuntoyhteisöjen lainoja oli yhteensä noin 37 miljardia euroa. Näihin lainoihin liittyvä todellinen riski tunnetaan huomattavasti heikommin.

Yhtiölainoja ei kukaan ole stressitestannut tai edes kunnolla riskiarvioinut, jos ostaja ei ole tarvinnut yhtiölainan lisäksi tavallista asuntolainaa.

Korkojen nousun lisäksi myös hurjimman sijoitusasuntobuumin aikaan eli kolmisen vuotta sitten otettujen yhtiölainojen lyhennysvapaat alkavat loppua juuri näinä aikoina, mikä yleensä moninkertaistaa lainojen kuukausittaiset maksuerät.

” Vuokralaiselle oli lauantaina tarjolla Espoossa 1 039 yksiötä.

Kaiken lisäksi kaupunkien vuokramarkkinoilla näkyy selvästi, että asuntojen omistajat ovat joutuneet joustamaan vuokrapyynnöissä rajusti alaspäin, mikä heikentää vuokratuloja.

Ilmiö alkoi jo yli vuosi sitten. Se johtuu pitkälti siitä, että uusia yksiöitä on valmistunut markkinoille suorastaan kasapäin. Rakennusyhtiöt innostuivat sijoitusasuntobuumista niin, että kasvukeskuksiin on rakennettu ja valmistuu yhä jopa pelkästään yksiöistä koostuvia taloyhtiöitä.

Liika on liikaa. Vantaalla oli lauantaina Oikotie-palvelussa myynnissä 490 yksiötä. Niistä 285 oli uudiskohteita. Espoossa oli myynnissä 555 yksiötä, joista 415 oli uudiskohteita. Vuokralaiselle oli Vantaalla tarjolla 618 yksiötä, Espoossa peräti 1 039.

Hyvillä vuokralaisilla on nyt mistä valita, ja varaa tinkiä vuokrapyynnöistä.

Vuokratuotolla voi toisaalta olla pian haastavaa kattaa edes uutena ostetun yksiön korkomenoja, jos vuokralaisen ylipäätään löytää.

Esimerkin vuoksi voi laskea, että 200 000 euroa maksaneen yksiön oston yhteydessä otetun 140 000 euron yhtiölainan pelkkä korkokulu on neljän prosentin korolla 467 euroa kuukaudessa. Lisäksi pitäisi maksaa yli sadan euron hoitovastike. Pelkkiin kuluihin ilman lainapääoman lyhennystä menisi siis jo lähes 600 euroa kuukaudessa.

Jos tällaiseen markkinatilanteeseen tulee paljon asuntosijoittajia, joiden on pakko päästä irti tappiollisista yksiöistään, hintojen lasku etenkin pienissä asunnoissa voi kiihtyä kierteen omaisesti.

Toistaiseksi pankit eivät ole viestineet ongelmista yhtiölainojen suhteen, mutta taloudessa pahin on vasta edessä. Yritysten näkymät ovat sumuiset.

Kuluttajien luottamus on pohjissa. Suomenkin talous lepää suurelta osin yksityisen kulutuksen varassa, joten kotitalouksien varovaisuus on myrkkyä taloudelle.

Juuri yhtiölainojen kohdalla voi kestää pitkään ennen kuin mahdolliset ongelmat näkyvät yhtiölainoja myöntäneissä pankeissa asti. Yhtiölainoihin liittyy nimittäin sellainen mekanismi, että jos yksi osakas ei suoriudu lainan maksusta, taloyhtiö kantaa yhdessä siitä vastuun.

Jos yhdellä vaikeuksiin joutuvalla sijoittajalla on samassa yhtiössä paljon asuntoja, muiden osakkaiden vastuu voi paisua suureksi.

Asunnot ja kiinteistöt yleisemminkin ovat tietyllä tavalla koko talouden perusta. Ne ovat tärkein vakuuden muoto ja kiinteä varallisuuserä. Niiden arvon heilahtelut heiluttavat siksi talouden perustuksia.

Asuntojen pakkomyyntien aalto voi ajaa pahimmillaan koko talouden tuhoisaan kierteeseen, mikä Suomessa koettiin viimeksi 1990-luvun lamassa ja useissa muissa maissa vuoden 2009 finanssikriisissä.

” Sääntelyä kierrettiin sieltä, missä se oli mahdollista.

Finanssiala on vuosien varrella vastustanut monia viranomaisten pyrkimyksiä säädellä asuntolainamarkkinoita – syöhän se pankkien mahdollisuuksia tehdä voittoa.

Tässä tilanteessa voi kuitenkin olla tyytyväinen siitä, että tiukasta sääntelystä on pidetty kiinni, lainoituksen ylilyönneiltä on vältytty ja pankkienkin riskit ovat siksi hyvin hallinnassa.

Sääntelyä kuitenkin kierrettiin sieltä, missä se oli mahdollista eli osin lepsuilla ehdoilla myönnetyillä yhtiölainoilla.

Yhtiölainojen osalta riskien kasvuun herättiin turhan myöhään. Osa pankeista on asettanut jo vuosien ajan rajoituksia asuntosijoittajien osuudelle lainoittamissaan rakennuskohteissa, mutta yleisesti ottaen meno on ollut villiä.

Julkisuudessa on kuultu todella hämmentäviäkin tarinoita pankkien rahoittamista yksityisistä asuntosijoittajista.

Toivoa sopii, että yhtiölainoilla vivuttaneiden sijoittajien aiheuttama riski on sen verran pieni, ettei se riitä varsinaisen asuntomarkkinoiden syöksykierteen käynnistämiseen.

