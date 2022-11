Nordean mukaan suomalaiset verkkokaupat vetävät Black Friday -viikolla ulkomaisia paremmin.

Black Fridayn aikana tehtyjen ostosten arvo on Nordean mukaan ollut kasvussa vuosina 2019–2021.

Verkkokaupoissa tehtyjen ostosten arvo kasvaa Black Friday -viikolla jopa 70 prosenttia normaaliin viikkoon verrattuna, ilmenee Nordean korttidatasta.

Nordean mukaan Black Fridaysta onkin tullut suomalaisille selvästi vuoden vilkkain tavaroiden ostospäivä. Nykyisin kyseessä on koko viikon mittainen kulutustapahtuma.

Vuosina 2019–2021 ostostapahtumassa tehtyjen ostosten arvo on ollut koko ajan kasvussa. Tänä vuonna tapahtuma järjestetään tällä viikolla, ja pääpäivä on Yhdysvaltojen kiitospäivän jälkeisenä perjantaina.

Nordean mukaan Black Friday näkyy kaikissa luottokorttiostoksissa. Black Friday -viikolla luottokorttiostojen arvo on viime vuosina kasvanut 40 prosenttia normaaliin viikkoon verrattuna.

Kenties hieman yllättävästi Black Friday -kauppa on viime vuosina käynyt etenkin suomalaisissa verkkokaupoissa. Ulkomaisista verkkokaupoista tehtyjen luottokorttiostosten osuus on keskimäärin noin puolet koko verkko-ostosten kokonaisvolyymista, mutta Black Friday -viikoilla näiden ostosten osuus on pudonnut viime vuosina 43 prosenttiin.

”Verkkokauppa-alalla on jo monta vuotta puhuttu siitä, että suomalaiset verkkokaupat eivät pärjää ulkomaisille kilpailijoille esimerkiksi hintakilpailussa. Ehkä suomalaiset verkkokaupat pystyvät nykyisin vastaamaan paremmin kilpailuun ja kuluttajien tarpeisiin”, sanoo Nordean korttimaksamisen liiketoimintajohtaja Olli Penttinen tiedotteessa.

Nordea kannustaa erityiseen huolellisuuteen kampanjaviikon korttiostoksissa. Luottokorttien tietoja kalastellaan esimerkiksi sähköposteissa, tekstiviesteissä, sosiaalisessa mediassa, hakukoneissa olevilla linkeillä sekä aiempaa enemmän myös käytetyn tavaran myyntipalstoilla.

”Mikäli saat linkin, josta klikatessa sinulta pyydetään korttitietoja, tarkista linkin lähettäjä ja tarvittaessa tarkista linkin oikeellisuus heidän asiakaspalvelustaan”, Penttinen sanoo.