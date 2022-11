Elon Muskin ensimmäinen kuukausi somepalvelun ruorissa on ollut myrskyisä.

Elon Muskin toistaiseksi näkyvin idea Twitterin uudistamiseksi on ollut Blue-niminen tilauspalvelu.

Miljardööri Elon Musk otti sosiaalisen median yhtiön Twitterin haltuunsa 27. lokakuuta. Sen jälkeen amerikkalaisyhtiön pyörittämässä suositussa some-palvelussa on riittänyt nopeita muutoksia, yllätyskäänteitä ja suoranaista kaaosta.

Sähköautoyhtiö Teslalla varallisuutensa kerännyt Musk aloitti prosessinsa Twitterin ostamiseksi pois pörssistä kuluvan vuoden keväällä.

Musk on aktiivinen twiittaaja, ja hänen Twitter-tilillään on 118 miljoonaa seuraajaa. ”Sananvapausabsolutiksi” julistautuneen Muskin kiinnostus Twitterin omistajaksi juontaa juurensa hänen näkemyksestään, että Twitterin palvelu tarvitsee uudistuksia erityisesti sananvapauden näkökulmasta.

Vaiherikkaan ostotarjouksen aikana Musk kertoi, että hän suunnittelee muutoksia Twitterin roskaposti- ja valebottien suodatukseen, lievempää sisällön moderointia, palveluiden uudistamista ja kulujen leikkauksia.

Lue lisää: Twitter voi eriytyä muista some­kanavista Elon Muskin johdolla, arvioi tutkija

Musk ryhtyi heti ensimmäisinä päivinä nopeisiin ja rajuihin menojen vähennyksiin. Hän erotti ensi alkuun suurimman osan yhtiön ylimmästä johdosta ja hallituksesta.

Osa johdosta irtisanoutui itse, minkä seurauksena Musk vaikutti olevan yhtiön ainoa jäljellä oleva johtaja. Musk myös irtisanoi puolet Twitterin 7 500 työntekijästä.

Syy näin nopeisiin kululeikkauksiin lienee huoli yhtiön nopeasti kasvavista korko­kuluista.

Vaikka Musk on yksi maailman rikkaimmista ihmisistä, valtaosa hänen omaisuudestaan on kiinni Teslan ja avaruusyhtiö Space X:n osakkeissa sekä muissa Muskin tapauksessa kiinteäksi omaisuudeksi luokiteltavassa varallisuudessa. Sen takia hän joutui rahoittamaan Twitterin 44 miljardin dollarin (noin 43 miljardia euroa) kaupan osaksi 13 miljardin dollarin lainalla.

Puolet tästä Twitteriin taseeseen siirretystä velasta on uutistoimisto Bloombergin mukaan vaihtuvakorkoista. Muskin lainajärjestelyjen takia Twitterin vuosittaiset korkokulut kasvoivat lähes 1,2 miljardiin dollariin, ja kulujen odotetaan vain kasvavan, kun korkotaso nousee Yhdysvalloissa.

Lue lisää: Elon Musk, Saudi-Arabian prinssi ja Qatarin rahasto tekevät Twitteristä sananvapauden turvasatamaa – ja se tuntuu epäilyttävältä.

Vaikka Musk on ryhtynyt nopeisiin toimiin Twitterin kulujen leikkaamiseksi, hän ei vaikuta toimineen yhtä päättäväisesti bottiongelman ratkaisemiseksi tai moderointi­politiikan löyhentämiseksi.

Musk ja Twitterin johto kävivät ostoprosessin aikana julkista keskustelua siitä, kuinka laaja ongelma valebotit todellisuudessa Twitterille ovat. Kiistely meinasi jopa kaataa kaupan.

Ongelma on siis olemassa, mutta toistaiseksi Muskilta ei ole kuultu avauksia siitä, kuinka se ratkaistaisiin.

Myös tiedot siitä, miten Twitter muuttaa algoritmiaan huomioimaan sananvapauden Muskin mielestä paremmin, ovat toistaiseksi vähäiset. Aiemmin hän on väläyttänyt vapaaseen lähdekoodiin perustuvaa algoritmia.

Sunnuntaina toteutui ainakin yksi Muskin ristiriitainen lupaus Twitterin sananvapauden lisäämiseksi: Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin tilin jäädytys kumottiin. Trumpin tili suljettiin tammikuun 2021 Capitol-mellakan seurauksena.

” Pelko moderointipolitiikan höllentymisestä on saanut mainostajat huolestumaan.

Työntekijöiden rajujen irtisanomisten pelätään joka tapauksessa heikentävän Twitterin kykyä moderoida palvelunsa sisältöä, koska sitä on kehittämässä entistä vähemmän ihmisiä.

Pelko moderointipolitiikan höllentymisestä on saanut mainostajat huolestumaan, että heidän mainoksensa julkaistaisiin jatkossa epämääräisten vihapuhetta tai salaliitto­teorioita vilisevien twiittien seassa.

Uutistoimisto Reutersin keräämien tietojen mukaan muun muassa isot autonvalmistajat Volkswagen ja General Motors sekä kekseistä ja makeisista tunnettu Mondelez ovat keskeyttäneet mainontansa Twitterissä joko toistaiseksi tai siksi aikaa, kunnes moderointipolitiikka selkeytyy.

Mainostajien kaikkoaminen on Twitterin kannalta huolestuttavaa, koska se saa 90 prosenttia liikevaihdostaan mainoksista.

Lue lisää: HS käy läpi erikoisimmat muutokset, joita Elon Musk kaavailee Twitteriin

Kulujen karsimisen lisäksi Musk on linjannut, että Twitterin pitäisi saada lisää tuloja.

Keinoja hän on väläyttänyt useita: Maksullinen mutta mainokseton tilauspalvelu käyttäjille, maksujen periminen kaupallisten ja valtiollisten toimijoiden tileistä sekä rahastus twiiteistä, joissa on tärkeää tietoa tai jotka ovat osa yritysten viraali- eli some­markkinointi­kampanjoita, brittilehti The Guardian luetteli lokakuun lopussa.

Amerikkalaislehti The New York Timesin mukaan Musk on ehdottanut myös pika­viestien ja joidenkin videoiden muuttamista maksulliseksi.

” Varmennusmerkin ensimmäinen lanseeraus meni täysin pieleen.

Twitter vaikuttaa olevan samantyyppisessä rakennemuutoksessa, jonka perinteisempi media on joutunut käymään läpi: mainosten merkitys vähenee ja tilausten painoarvo kasvaa.

Muskin toistaiseksi näkyvin Twitter-muutos liittyykin Twitterin käytön muuttumiseen osin maksulliseksi. Yhtiö aikoo yhdistää varmennetut tilit ja sinisen varmennusmerkin kuukausimaksulliseksi, Blue-nimiseksi tilauspalveluksi.

Palvelun hinnaksi on tulossa kahdeksan dollaria (noin 7,70 euroa) kuukaudessa Muskin julkisen äänestyksen jälkeen.

Suhteellisen pieni tilausmaksu voi lisätä Twitterin liikevaihtoa merkittävästi, jos vaikka vain prosentti sen 250 miljoonasta päivittäistä käyttäjästä alkaisi maksaa varmennus­merkistä.

Kuukausimaksullisen varmennusmerkin ensimmäinen lanseeraus meni täysin pieleen, kun hassuttelijat innostuivat luomaan tilejä julkisuuden henkilöistä ja yrityksistä sekä hankkimaan niille sinisen varmennusmerkin.

Aiemmin maksuttoman merkin nopea muuttuminen maksulliseksi on aiheuttanut ahkerissa twiittaajissa lähinnä kritiikkiä. Ilman näiden käyttäjien twiittejä palvelussa ei olisi sisältöä, jonka väliin myydä mainoksia.

Tilauspalvelun kaaosstartti sai myös entistä useamman Twitterin mainostajan huolestumaan palvelun tulevaisuudesta. Kaikesta huolimatta Twitter yrittää lanseerata Blue-palvelun uudelleen viikon päästä 29. marraskuuta.