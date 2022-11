Verottajan mukaan tyypillinen pimeää palkkaa maksava työpaikka on rakennus-, ravintola-, kuljetus-, varastointi- tai vähittäiskaupan alan yritys.

Pimeää työtä tehdään Suomessa vähintään 900 miljoonan euron ja jopa 1,4 miljardin euron edestä vuosittain, arvioi Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikkö.

Verottajalle ilmoittamatta jääneen työn vuoksi Suomi menettää noin 300–480 miljoonaa euroa verotuloja ja sosiaalivakuutusmaksuja vuodessa.

Verottajan mukaan tyypillinen pimeää palkkaa maksava työpaikka on rakennus-, ravintola-, kuljetus-, varastointi- tai vähittäiskaupan alan yritys. Näillä toimialoilla työvoimaa tarvitaan paljon, palkkataso on alhainen ja käteisen käyttö on tavallista.

”Verohallinto valvoo jatkuvasti työvoimavaltaisia aloja, kuten rakennusalaa. Taksiala on juuri ollut erityisseurannassamme, ja seuraavaksi valvomme tehostetusti ravintola-alaa. Verovalvonnan kohteeksi nousee toki tapauksia alalta kuin alalta”, sanoo Verohallinnon harmaan talouden torjunnasta vastaava apulaisjohtaja Tarja Valsi tiedotteessa.

Harmaan talouden selvitysyksikön arvion mukaan pimeästä työstä yrittäjien osuus on lähes kolme neljäsosaa ja palkansaajien osuus noin neljänneksen.

Toiminimiyrittäjät eli elinkeinonharjoittajien kohdalla pimeä työ on tyypillisesti sitä, että elinkeinotoiminnan tulos esitetään veroilmoituksessa liian pienenä.

Toiminimiyrittäjien pimeän työn määrä on vuosittain noin 220–400 miljoonaa euroa, mistä aiheutuu noin 70–120 miljoonan euron verotulojen menetys. Toiminimiyrittäjien elinkeinotoiminnan tuloksista arviolta reilut 10 prosenttia on pimeää työtä.

Yritysten työntekijöille maksetaan pimeitä palkkoja arviolta 240–400 miljoonaa euroa vuodessa, mistä syntyy valtiolle 130–210 miljoonaan euroa verotulojen ja eläkemaksujen menetykset vuosittain. Kaikista yrityssektorin maksamista palkoista pimeitä palkkoja on alle prosentti.

Osakeyhtiöiden osakkaat nostavat yrityksistään vuosittain pimeästi palkkaa noin 430–590 miljoonaa euroa vuodessa, mistä aiheutuu vuosittain noin 110–150 miljoonan euron verovaje.

"Jos yritys maksaa työntekijöilleen pimeästi palkkoja, on melko todennäköistä, että myös osakas nostaa pimeää palkkaa”, sanoo Harmaan talouden selvitysyksikön johtaja Janne Marttinen tiedotteessa.

Verohallinnon mukaan pimeän työn määrää ja siitä aiheutuvia valtion tulonmenetyksiä on arvioitu Suomessa nyt ensimmäisen kerran.

Harmaan talouden selvitysyksikön tuoreet arviot pohjautuvat muun muassa verotus- ja verotarkastustietoihin sekä Tilastokeskuksen aineistoihin, joiden pohjalta ilmiön laajuutta on arvioitu usealla menetelmällä. Aiemmin pimeän työn yleisyyttä on selvitetty lähinnä kyselytutkimuksilla.

”Kansainvälisessä vertailussa Suomi pärjää melko hyvin, mutta ilmiö on meilläkin merkittävä ja sen torjuntaan pitää kiinnittää huomiota jatkossakin. On hyvä, että meillä on nyt entistä tarkempaa tietoa pimeän työn määrästä, jotta viranomaiset voivat tehokkaasti kohdistaa valvontatoimia oikeisiin paikkoihin”, Marttinen sanoo.