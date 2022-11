FTX:n yrityssaneerauksen käsittely alkoi Yhdysvalloissa tiistaina. Asianajajan mukaan nyt viimeistään nähdään, että ”keisarilla ei ollut vaatteita”.

Kryptopörssi FTX:n yrityssaneeraus on yksi maailman yrityshistorian vaikeimmista ja äkillisimmistä romahduksista, sanoo yhtiön yrityssaneerausta setvivä asianajaja James Bromley.

FTX:n perustanut Sam Bankman-Fried kulutti ”merkittäviä määriä rahaa” kohteisiin, jotka eivät liity mitenkään yrityksen liiketoimintaan, kertoi Bromley tiistaina alkaneissa kuulemisissa Delawaren oikeusistuimessa. Näihin kohteisiin kuuluvat esimerkiksi jopa satojen miljoonien dollarien arvoiset lomakiinteistöt Bahamalla.

Bromleyn mukaan selvityksissä on myös havaittu, että merkittävä määrä varoja siirrettiin FTX:stä Bankman-Friedin omaan Alameda-kryptoriskirahastoon.

”Tämä on maailmanlaajuinen, kansainvälinen organisaatio, mutta sitä johdettiin kuin Sam Bankman-Friedin omaa valtakuntaa”, Bromley sanoi.

FTX:n perustaja Sam Bankman-Fried

Bromley totesi, että yrityssaneerauksen oikeuskäsittely ”antaa ensimmäistä kertaa kaikille mahdollisuuden nähdä pintaa syvemmälle ja ymmärtää, että keisarilla ei ollut vaatteita”.

Asiasta kertovat muun muassa uutistoimisto Reuters, Financial Times ja The Wall Street Journal.

FTX ajautui pahaan talousahdinkoon marraskuun alussa, jolloin se pyysi apua maailman suurimmalta kryptojen markkinapaikalta Binancelta. Pelastusta ei tullut FTX:n hataran tilanteen vuoksi.

Binance oli Bromleyn mukaan myös luopunut omistuksistaan FTX-pörssin omasta FTT-kryptovaluutasta, jonka arvo syöksyi kahdessa päivässä 80 prosenttia. Krypton markkina-arvo oli korkeimmillaan 9,6 miljardia dollaria ja syöksyn jälkeen enää 422 miljoonaa dollaria.

Ahdinko johti lopulta siihen, että FTX hakeutui Yhdysvalloissa Chapter 11 -konkurssimenettelyyn, joka vastaa Suomen yrityssaneerausta. Ennen tätä asiakkaat pyrkivät nostamaan varojaan miljardien edestä, mutta monen kohdalla homma tyrehtyi alkuunsa.

Epäselvyyksien ja mahdollisten rikosten sävyttämä romahdus sai aikaan miljardien dollarien suuruisen rahapaon virtuaalivaluuttapörsseistä.

Uudeksi toimitusjohtajaksi valittu John J. Ray totesi ennakkoon oikeuteen välitetyissä asiakirjoissa, että yhtiössä on tehty poikkeuksellisia virheitä, eikä sisäistä valvontaa juuri ole ollut. Ray ja asianajajat syyttävät FTX:n aiempaa johtoa epäammattimaisuudesta asiakasvarojen hoitamisessa.

Ray tunnetaan yritysten uudelleenjärjestelyn erikoisosaajana. Hän oli hoitamassa muun muassa suuren yhdysvaltalaisen Enron-energiayhtiön kohujen täyteistä konkurssia vuosituhannen alkupuolella.

Pelkästään 50 yrityksen suurinta velkojaa vaativat FTX:ltä yli kolmea miljardia dollaria. Yhteensä yrityksellä on jopa useita miljoonia velkojia, joista osa on instituutioita ja osa yksityishenkilöitä, Bromley sanoi. Vielä ei ole tiedossa, kuinka paljon FTX:stä irtoaa varoja vastatakseen velkojien vaatimuksiin. Bromleyn mukaan merkittävä osa FTX:n omaisuudesta on joko varastettu tai kadoksissa.

Alamedan väitetään myös käyttäneen FTX:n varoja miljardien dollarien riskisijoituksiin Sequoia Capital -rahaston kautta ja sijoituksia yhtiöihin, kuten Elon Muskin Space X ja Boring Company.

Yritykseen on myös kohdistunut useita kyberhyökkäyksiä heti romahduksen jälkeen. Bromleyn mukaan tuore johto on ryhtynyt toimiin suojatakseen yritystä uusilta hyökkäyksiltä.

Eräs nykyjohdon ja asianajajien tärkeimmistä tehtävistä onkin pyrkiä löytämään FTX:n monimutkaisista omaisuusjärjestelyistä rahat velkojen maksamiseen. Osa FTX:n jäljellä olevista liiketoiminnoista ja omaisuudesta aiotaan joko järjestellä uudelleen tai myydä.

Bromleyn mukaan FTX:n luhistuminen on ”yksi äkillisimmistä ja vaikeimmista romahduksista Yhdysvaltojen ja koko maailman yrityshistoriassa”. Hän kertoo FTX:n nykyisen johdon tekevän yhteistyötä ulkomaisten viranomaisten, Yhdysvaltojen oikeusministeriön ja arvopaperikomission kanssa, jotka vaativat tietoja yrityksen tilanteesta ja tapahtumista.

Tapaukseen liittyy myös oikeuskiista Bahamalla, jossa Bankman-Friedin pienen sisäpiirin kerrotaan pyörittäneen liiketoimintaa.

Mukana asiaa setvimässä ovat konsulttiyhtiö Kroll ja lohkoketjuihin erikoistunut Chainanalysis-tutkimusyhtiö. Lisäksi hakkerointia selvittää kyberturvallisuusyhtiö, jonka nimeä ei ole julkistettu turvallisuussyihin vedoten.