Elon Muskin omaisuudesta on kadonnut yli 100 miljardia tänä vuonna

Maailman rikkaimman miehen Elon Muskin omaisuus on huvennut nopeasti, kun osakekurssit ovat tulleet alas.

Miljardööri Elon Musk osti Twitterin, mikä on vienyt ison osan hänen huomiostaan viime aikoina.

Miljardööri Elon Muskin omaisuuden arvo on tänä vuonna huvennut yli sadalla miljardilla dollarilla sähköautovalmistaja Teslan markkina-arvon supistuttua.

Musk on edelleen maailman rikkain ihminen noin 170 miljardin dollarin omaisuudellaan, ilmenee Bloombergin miljardööri-indeksistä. Muskin omaisuus oli suurimmillaan 340 miljardia dollaria vain hieman yli vuosi sitten, kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Tänä vuonna Muskin omaisuuden arvo on kuitenkin vajonnut nopeammin kuin kenenkään muun ihmisen koko maailmassa, eli 100,5 miljardilla dollarilla. Pelkästään maanantaina hänen laskennallisen omaisuutensa arvo hupeni 8,6 miljardia dollaria.

Iso osa Muskin omaisuuden arvosta on kiinni sähköautoyhtiö Teslan osakkeissa, jotka taas ovat halventuneet vauhdilla. Tänä vuonna Teslan markkina-arvo on supistunut liki 52 prosenttia. Teknologiapainotteisen Nasdaq-indeksin lasku tältä vuodelta on 28 prosenttia.

Viimeisimmät haasteet Teslalle ovat tulleet Kiinasta, joka on yhtiön suurin markkina-alue Yhdysvaltojen jälkeen. Kiina on kärsinyt jälleen kasvavista koronatartunnoista, mikä on ajanut maan koronapolitiikan sekaannukseen.

Muskin jälkeen maailman rikkain ihminen on ranskalainen Bernard Arnault, jonka omaisuus on 157 miljardia dollaria Bloombergin mukaan.

Maailman kymmenen rikkaimman miehen joukosta vain intialainen Gautam Adani ja yhdysvaltalainen sijoittajamoguli Warren Buffett ovat onnistuneet kasvattamaan omaisuutensa arvoa tänä vuonna.