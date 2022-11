Ruotsin keskuspankki pyrkii ohjauskoron nostolla hillitsemään korkealle kohonnutta inflaatiota.

Ruotsin keskuspankki Riksbank on päättänyt nostaa ohjauskorkoaan korkeammalle kuin se on ollut 14 vuoteen. Keskuspankki ilmoitti tänään nostavansa ohjauskorkoaan 0,75 prosenttiyksikköä 2,5 prosenttiin. Muutos astuu voimaan marraskuun lopussa. Maan keskuspankki pyrkii ohjauskoron nostolla hillitsemään korkealle kohonnutta inflaatiota.

Riksbankin pääjohtaja Stefan Ingves kertoi tiedotustilaisuudessa, että keskuspankki harkitsee vielä uusia ohjauskorkojen nostoa vuoden 2023 alussa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on johtanut siihen, että inflaatio on Euroopassa kiihtynyt kovemmaksi kuin se on ollut vuosikymmeniin.