Talous | Venäjän hyökkäys

Venäjän nettijätti Yandex pyrkii irti Venäjästä – puuttuu enää Putinin lupa

Yandexin hollantilainen emoyhtiö suunnittelee isoa uudelleenjärjestelyä irtautuakseen Venäjän aiheuttamista ongelmista, kertovat Financial Times ja The New York Times.

Työntekijä Yandexin pääkonttorissa Moskovassa vuonna 2014.