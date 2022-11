Kuluttajaluottamus pysyi marraskuussa ennätysheikkona. Kaupan liitto löytää heikoista luvuista myös positiivisia merkkejä.

Tuoreet kuluttajaluottamusluvut ennakoivat kuluvan vuoden joulukaupasta selvästi heikompaa kuin viime vuonna.

Tilastokeskus kertoi maanantaina, että kuluttajaluottamus pysyi marraskuussa ennätysheikkona.

Lue lisää: Kuluttajien arvio taloudestaan mittaus­historian heikoin

Kuluttajien arvio oman taloutensa nykytilasta oli synkin koskaan ja aikeita käyttää rahaa kestotavaroiden hankintaan oli ennätyksellisen vähän, Tilastokeskus kertoi kuukausittain tehtävästä kyselyindikaattorista.

Kestotavaroilla tarkoitetaan muun muassa televisioita, huonekaluja ja muita pitkä­kestoisia kulutustavaroita.

”Kuluttajien vastaus suurien kulutustavaroiden ostoaikeisiin heikkeni taas uusimmassa kyselyssä. Tämä on selkeä varoitusmerkki joulukaupalle, koska jouluna ostetaan tällaisia kulutustavaroita joululahjaksi”, sanoo Aktian pääekonomisti Lasse Corin.

Kuluttajaluottamus­indikaattorin kestotavaroiden ostamiseen ajankohtaa mittaava alaindeksi heikkeni marraskuussa -31,5 pisteeseen, kun lokakuussa se oli -27,6.

Marraskuussa kuluttajat pitivät ajankohtaa ostoksille huonoimpana koskaan. Vain seitsemän prosentin mielestä hetki oli otollinen hintaville hankinnoille.

Myös aikeita käyttää rahaa kestotavaroiden hankintaan seuraavan vuoden aikana oli ennätyksellisen vähän. Ostoaikeet laantuivat etenkin vuodentakaisiin verrattuna.

Marraskuussa vain kahdeksan prosenttia kuluttajista aikoi lisätä ja puolet vähentää rahankäyttöä kestokulutukseen seuraavan vuoden aikana.

”Nyt on tulossa selkeästi heikompi joulukauppa, koska kylmä fakta on se, että asunto­lainojen korot ovat nousseet ja eläminen yleisesti on kallistunut. Ihmisillä on tänä jouluna käytettävissä vähemmän rahaa kuin viime jouluna, koska asuntovelallisten korko­kulut ovat nousseet merkittävästi viimeisen vuoden aikana”, Corin sanoo.

Asuntolainoissa yleisimmin käytetty viitekorko eli kahdentoista kuukauden euribor-korko oli vielä vuosi sitten negatiivinen. Korko nousi positiiviseksi huhtikuussa ja puhkaisi kahden prosentin rajan syyskuussa.

Joulukauppa on vähittäiskaupan tärkein myyntikausi. Tavarataloille ja monelle erikoiskaupalle joulumyynnin onnistuminen on ehdottoman tärkeää.

Kaupan liitto ei tee ennusteita joulumyynnistä, mutta järjestön keräämien tietojen mukaan vähittäiskaupan myynti on historiallisesti kasvanut joulukuussa vuoden kuukausikeskiarvoon verrattuna noin viidenneksen.

Kaupan etujärjestö arvioi, että joulukauppa voi yllättää positiivisesti, koska se näkee marraskuun heikoissa kuluttajaluottamus­luvuissa myös signaaleja valoisammista ajoista.

Vaikka kuluttajaluottamus­indikaattori pysyi marraskuussa historiallisen alhaisena, se parani lokakuusta. Indeksi kävi toistaiseksi heikommillaan syyskuussa.

”Kokonaisindikaattori on mahdollisesti nähnyt pohjansa syyskuussa. Lisäksi vahva työllisyys näkyy kuluttajaluottamus­tilastoissa, koska kuluttajat näkevät oman työttömyyden uhkansa pieneksi”, sanoo Kaupan liiton ekonomisti Heidi Lauttamäki.

Työlliset kuluttajat kokivat marraskuussa omakohtaisen työttömyyden tai lomautuksen uhan pienemmäksi kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Luottamusta tukevat hyvänä pysyneet työllisyysluvut, joiden mukaan työllisyysasteen trendi parani lokakuussa 74,4 prosenttiin.

”Kuluttajat ovat myös pitäneet omaa rahatilannettaan hyvänä koko syksyn ajan, mikä voi tarkoittaa, että joulukauppa saattaa yllättää”, Lauttamäki sanoo.

Viime vuoden joulukuussa vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan 3 prosenttia.

Nopea inflaatio on alkanut vaikuttaa kaupan myyntiin tänä vuonna siten, että hintojen nousu on vähentänyt myynnin määrää vuodentakaisesta.