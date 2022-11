Suomessa sähköntuottajien tuottoja on tarkoitus leikata vain vuositasolla ja liiketoiminnan tuloksen perusteella. EU-komission asetuksessa oli yksityiskohtaisia säädöksiä eri sähköntuotantomuotojen kohtelusta ja hintatasoista.

EU:n asetuksessa ylisuuria voittoja olisi leikattu tuotantokohtaisesti. Suomi on päätymässä toisenlaiseen malliin.

EU-komission esittämän ja EU-maiden energiaministerien syyskuun lopussa päättämän sähköntuottajien tuottokaton toimeenpanosta on tulossa pannukakku.

Asetuksen pitäisi tulla voimaan joulukuun alussa. Siinä määrättiin, että jäsenmaat leikkaisivat sähköntuottajilta 180 euroa megawattitunnilta ylittävät sähkön myyntihinnat. Leikkuri olisi tuotantomuotokohtainen.

Esimerkiksi kivihiilivoimalat jätettiin sen ulkopuolelle, koska niiden tuotantokustannus voi ylittää katon tason. Myös säädettävä vesivoima olisi jäänyt katon ulkopuolelle. Näin yritettiin varmistaa, ettei sähkötuotantoa jäisi pois markkinoilta katon takia.

EU:n asetusten pitäisi tulla voimaan ilman erillistä ratifiointia jäsenmaissa. Tuottokattoasetukseen liittyi kuitenkin niin suuria ongelmia ja myös aikataulu oli niin epärealistinen, että useat jäsenmaat ovat muuttaneet asetuksen sisältöä rajusti tai hylänneet toimeenpanon käytännössä kokonaan.

Suomessa hallituksen on tarkoitus antaa vielä ennen joulua eduskunnalle lakiesitys, jolla tuottokattoasetus toteutetaan. Esitystä valmistellaan yhä valtiovarainministeriössä ja sen on tarkoitus lähteä lyhyelle lausuntokierrokselle tämän viikon loppuun mennessä.

Käytännössä esityksen sisällöllä ei Suomessakaan ole juuri mitään tekemistä EU:n syyskuussa antaman asetuksen kanssa. Yksityiskohtia vielä viilataan, mutta HS:n tietojen mukaan aikomuksena on leikata sähköliiketoiminnan normaalista poikkeavia voittoja vuositasolla ja liiketoiminnan tuloksen perusteella.

Leikkuri olisi käytännössä ylimääräinen sähköyhtiöiltä perittävä vero.

Se on hyvin eri asia kuin katsoa kenties kuukausittain, mihin hintaan jonkun yhtiön ydinvoimalat ovat tuottaneet ja myyneet sähköä tammikuussa ja leikata tuottoja sen perusteella, mikä oli komission asetuksen ajatus.

Tuloksen tarkasteleminen vuositasolla tarkoittaa myös sitä, että talven korkeiden hintojen tuomia tuottoja ei veroteta sellaisenaan, vaan ne tasoittuvat loppuvuoden kenties heikommilla tuotoilla.

Tuottokattoa ei saada voimaan takautuvasti joulukuun alusta, vaan vasta vuoden vaihteesta.

Lakiesitys ei ehdi saada eduskunnan hyväksyntää ennen vuoden vaihdetta, mutta perinteisesti on katsottu, että lainsäädäntö voi tulla takautuvasti voimaan siitä hetkestä, kun hallituksen esitys on annettu ja sen pääasiallinen sisältö on tiedossa.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) sanoi viime viikolla Uutissuomalaiselle, että tuottokatto olisi voimassa näillä näkymin ensi vuoden ajan.

HS:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan komission asetuksen toimeenpanossa on ollut haasteita monissa jäsenmaissa. Esimerkiksi Espanja on katsonut, ettei sen tarvitse tehdä mitään, vaan sähkön hintaa alentavat aiemmat toimet riittävät.