Vuoden euribor kirjattiin maanantaina lähes 2,9 prosenttiin. OP:n mukaan viitekorko voi nousta vielä prosenttiyksiköllä.

Vuoden euribor on noussut tänä vuonna todella nopeasti. Vielä vuoden alussa viitekorko oli noin puoli prosenttiyksikköä pakkasella, maanantaina korko nousi lähelle 2,9 prosenttia.

Suomen suurin pankki OP-ryhmä varoittaa, että asuntolainojen viitekorkoina käytetyt euribor-korot saattavat nousta nykyisestä jopa yhden prosenttiyksikön.

Maanantaina Suomen suosituin asuntolainan viitekorko, vuoden euribor nousi lähes 2,9 prosenttiin. OP:n näkemys tarkoittaa, että korko voisi nousta noin 3,9 prosenttiin. Näin korkealla 12 kuukauden euribor ei ole ollut joulukuun 2008 alun jälkeen.

Korkojen nousu edellyttää OP:n seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäisen mukaan sitä, että rikkaiden teollisuusmaiden OECD-järjestön näkemykset talouskehityksestä osuisivat oikeaan.

OECD varoitti viime viikolla merkittävistä talouskuvaan liittyvistä riskeistä.

Maailmantalouden kasvu hidastuu energiakriisin takia järjestön mukaan ensi vuonna 2,2 prosenttiin. Vuoden 2024 kasvuksi järjestö ennakoi 2,7 prosenttia.

Hidastuneesta talouskasvusta huolimatta talouspolitiikan tarmo pitää kohdentaa OECD:n mielestä inflaation nujertamiseen.

”OECD myönsi, että talouden momentum on hiipunut ja rahapolitiikan kiristyminen, korkeat energiahinnat, heikko kotitalouksien reaalitulojen kehitys sekä luottamuksen heikkeneminen jarruttavat jatkossa kasvua”, Hännikäinen kirjoittaa viikkokommentissaan.

OECD:n ennusteen mukaan inflaatio on ensi vuonna 6,6 prosenttia. Se on selvästi Euroopan keskuspankin (EKP) asettamaa 2 prosentin tavoitetta kovempi vauhti.

OECD kehottikin EKP:tä kiristämään rahapolitiikkaansa ripeästi. EKP:lla on käytössään kolme ohjauskorkoa: Perusrahoitusoperaatioiden korko, maksuvalmiusluoton korko sekä yön yli -talletuskorko.

Talletuskorko on keskeinen EKP:n rahapolitiikan ohjausväline. Sitä maksetaan liikepankkien keskuspankkiin tekemille hyvin lyhyt aikaisille talletuksille. OECD kehotti EKP:ta nostamaan kyseisen koron jopa 3,75 prosenttiin ensi vuoden puoliväliin mennessä. Nosto olisi todella suuri, sillä nyt korko on 1,5 prosentissa.

”Tämä on huomattavasti aggressiivisempi näkemys, kuin meidän ennusteemme tai markkinahinnoittelu, joka viitoittaa hieman alle 3 prosentin korkotasoa kesälle. On selvää, että joku näkemys on väärässä ja korkomarkkinoilla kannattaa varautua jatkossakin volatiliteettiin. Mikäli OECD:n näkemys osoittautuu oikeaksi, niin tämä loisi euribor-korkohin selvää noin yhden prosenttiyksikön nousupainetta nykytasoihin peilattuna”, Hännikäinen kirjoittaa.

Koron nousu on hidastunut selvästi marraskuussa, eikä korko ole noussut merkittävästi 7. marraskuuta jälkeen.

Yksi euriborejakin mahdollisesti välillisesti heiluttava päivä on edessä keskiviikkona, jolloin Eurostat julkaisee ennakkotietoja euroalueen inflaatiosta marraskuussa. Kuluttajahintojen nousun ennakoidaan hidastuneen hieman lokakuusta, jolloin vuosi-inflaatio oli korjattujen tietojen mukaan 10,6 prosenttia.