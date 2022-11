Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé ennustaa, että toteutuessaan komission ehdotukset lisäisivät muovin käyttöä – jota on haluttu vähentää.

Suomalainen pakkausyhtiö Huhtamäki valmistaa myös Nespresso-kapseleita. Yhtiö on kehittänyt paperipohjaisia kompostoituvia kapseleita yhdessä Nespresson kanssa.

Millaisia pakkausten pitäisi EU:ssa olla, ja mitä ylipäätään saa jatkossa pakata? EU:n komissio antaa tähän vastauksia keskiviikkona, kun se julkistaa pakkauksia ja pakkaus­jätettä koskevan asetuksensa.

Vuodettu ehdotusluonnos on ehtinyt aiheuttaa myrskyn erityisesti pakkauksia ja pakkausten raaka-ainetta valmistavassa teollisuudessa, joille kyse on liiketoiminnan tulevaisuudesta.

Vuodetun version mukaan komissio aikoisi esittää, että ravintoloissa ja kahviloissa pitäisi siirtyä paperipohjaisista kertakäyttöastioista monikäyttöastioihin eli sellaisiin astioihin, jotka voitaisiin pestä ja käyttää uudelleen.

Tämä on asetuksen raflaavin ehdotus, ainakin jos sitä vertaa nykyisiin kulutus­tottumuksiin. Sen lisäksi asetuksessa aiotaan säätää muun muassa siitä, paljonko kierrätysmuovia uusissa muovipulloissa tulee olla ja miten pakkausten kierrätystä voisi parantaa jäsenmaissa.

Komissio asettaisi tavoitetason uudelleenkäytettäville astioille. Esimerkiksi kylmistä ja kuumista juomista 30 prosenttia pitäisi tarjota tällaisissa astioissa vuoteen 2030 mennessä, ja osuus nousisi 95 prosenttiin vuonna 2040.

Noutoruuasta 20 prosenttia pitäisi pakata uudelleenkäytettäviin astioihin vuonna 2030 ja lopulta 75 prosenttia.

Prosenttiosuudet voivat vielä muuttua, mutta suunta on selvä: komissio haluaa ajaa kertakäyttöisyyden mahdollisimman pieneksi, oli kyse sitten muovista tai paperista. Tavoitteena on vähentää jätteen määrää.

Ympäristöjärjestöjen mukaan kunnianhimoa pitäisi ennemminkin vain lisätä, koska pakkausten kulutus kasvoi kuluneen vuosikymmenen aikana noin 20 prosenttia.

Komission ehdotusta seuraa Suomessa tiiviisti erityisesti Huhtamäki, jonka kertakäyttöisiin pakkauksiin pakataan nykyisin muun muassa McDonald’sin hampurilaisia ja Starbucksin kahvia sekä satoja muita elintarvikkeita.

Käytetyistä pakkauksista suuri osa päätyy kierrätykseen. EU:n terveys­lainsäädännön mukaan kierrätetyistä ruokapakkauksista ei saa tehdä uusia ruokapakkauksia, mutta ne voi käyttää muuhun tarkoitukseen.

Huhtamäelle esityksessä on pelissä käytännössä yhtiön bisnes, sillä komissio on puuttumassa suoraan yhtiön liiketoiminnan ytimeen. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2021 noin 3 575 miljoonaa euroa. Siitä yli neljännes on peräisin esimerkiksi pikaruokaravintoloille ja kahviloille kartonkisia ja muovisia kerta-astioita Euroopassa, Etelä-Afrikassa, Lähi-idässä, Aasiassa ja Oseaniassa toimittavalta segmentiltä.

Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé sanoo HS:lle, että yhtiöllä ei sinänsä ole mitään sääntelyä vastaan – sitä tarvitaan, jos EU aikoo saavuttaa tavoitteensa kestävyydessä. Tähänastisten tietojen perusteella Héaulmé on kuitenkin huolissaan siitä, että komissio ei nojaa tutkittuihin faktoihin, vaan haluaa sääntelyn lähinnä näyttävän hyvältä.

”Jos päätöksiä ei perusta tieteeseen ja tosiasioihin, se voi johtaa ennalta-arvaamattomiin vaikutuksiin.”

Pakkausyhtiö Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé.

Pakkausteollisuus on tuonut huoliaan komission tietoon, mutta esitysluonnoksen perusteella niitä ei ole otettu huomioon. Teollisuuden lobbaus esityksen antamisen jälkeen tulee olemaan kovaa, se on sitä jo nyt.

Kyseessä on vasta komission esitys, jota jäsenmaat ja parlamentti voivat muuttaa.

Héaulmé vaatii komissiolta tarkempaa arviota siitä, kumpi lisää päästöjä enemmän elinkaaren aikana, pakkauksen uudelleenkäyttö vai sen kertakäyttöisyys.

Uudelleenkäyttö vaatii aina pesun, joka kuluttaa vettä ja voi lisätä kemikaalien käyttöä. Monet ravintolat ovat ulkoistaneet tiskinsä, eli myös kuljetuksen ympäristövaikutukset pitäisi laskea mukaan.

”On myös huolta siitä, ovatko uudelleenkäytettävät ruokapakkaukset riittävän hygieenisiä.”

Héaulmén mukaan pakkaussääntely alkoi taisteluna muovia vastaan, mikä johti teollisuudessa paperipohjaisiin innovaatioihin. Nyt sitten nekin ovat tulilinjalla.

”Jos uudelleenkäyttö kasvaa, valtaosa astioista tulee olemaan muovia – josta piti päästä eroon. Tämä sääntely tulee lisäämään paksun muovin käyttöä, mikä on yksi ennalta-arvaamaton vaikutus.”

Héaulmén mukaan arviot uudelleenkäytöstä voivat olla myös liian optimistisia. Pakkausteollisuuden oman arvion mukaan monikäyttöpakkaukset kestävät korkeintaan muutaman kymmenen kerran uudelleenkäytön, mutta eivät sen enempää.

Tehtyjen kokeilujen perusteella asiakkaat eivät myöskään palauta monikäyttöastioita sataprosenttisesti, vaan noin kymmenen prosenttia päätyy takaisin käyttöön.

Toki asennemuutokset voivat olla nopeita. Kuluttajat olivat valmiita luopumaan muovista, kun kauppa alkoi periä muovikasseista rahaa tai ei yksinkertaisesti tarjonnut enää muovia vaihtoehdoksi.

Euroopan paperipakkausteollisuuden etujärjestö EPPA on teettänyt konsulttiyhtiö Rambollilla useita analyysejä, joiden mukaan kierrätettävät, paperipohjaiset kertakäyttöiset ruokapakkaukset olisivat ympäristön kannalta kestävämpiä kuin kestoastiat.

Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta kyseenalaisti Rambollin valinnat HS:n haastattelussa. Seppälän mukaan analyysissä ei oteta huomioon sitä, että EU:n energiantuotanto muuttuu aiempaa vähäpäästöisemmäksi, mikä vähentää uudelleenkäytön ympäristövaikutuksia.

Héaulmén mukaan myös pakkausteollisuus muuttuu koko ajan vähäpäästöisemmäksi ja kestävämmäksi, jolloin kertakäyttö­pakkausten ympäristöjalanjälki edelleen laskee ja niiden suhteellinen etu monikäyttöpakkauksiin säilyy.

”Muutamia vuosia sitten Huhtamäki ei käyttänyt lainkaan uusiutuvaa energiaa, nyt osuus on 25 prosenttia ja vuonna 2030 sata prosenttia.”

Pakkausteollisuus ja myös Héaulmé tuovat esiin myös sen, että pakkaukset pidentävät ruuan elinkaarta.

”Kolmannes kaikesta tuotetusta ruuasta päätyy hävikkiin ruokaketjun varrella. Se vastaa kymmentä prosenttia kaikista kasvihuone­kaasupäästöistä. Väitän, että hävikkiin voi parhaiten vastata pakkaamalla ruuan mahdollisimman hyvin.”