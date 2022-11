Kuluttaja-asiamies huolissaan, koska ilmiö saattaa yleistyä.

KKV:n mukaan sähköyhtiö 365 Hankinta on vienyt käräjäoikeuksiin satoja perusteettomia velkomuskanteita.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) varoittaa kansalaisia sähköyhtiö 365 Hankinnan toiminnasta. KKV:n mukaan yhtiö on vienyt käräjäoikeuksiin satoja perusteettomia velkomuskanteita. Monet haasteen saaneet kuluttajat ovat kertoneet, ettei heillä ole ollut sähkösopimusta yhtiön kanssa.

KKV ei voi antaa tilanteessa yleispätevää neuvoa, koska tapausten kirjo on suuri. Kuluttajaneuvonta ei voi auttaa haastetilanteissa, koska kuluttajaviranomaisilla ei ole toimivaltaa puuttua tuomioistuimissa tapahtuvaan oikeudelliseen perintään.

Kuluttajan kannattaa harkita kanteen kiistämistä, jos vaatimus on perusteeton, KKV kehottaa.

Kuluttaja-asiamies on huolissaan ilmiöstä, koska oikeuden väärinkäyttö aiheuttaa kohtuuttomia seurauksia sekä kuluttajille että viranomaisille ja oikeuslaitoksille.

”Perusteeton oikeuteen haastaminen on yksittäiselle kuluttajalle vakava paikka, ja se tulee myös yhteiskunnalle kalliiksi. Oikeusjärjestelmän ei pitäisi mahdollistaa tällaisten painostuskeinojen hyväksikäyttöä kuluttajien ja yhteiskunnan kustannuksella. Olemme aidosti huolissamme, että vastaava oikeuden väärinkäyttö yleistyy. Asiaa pitäisi selvittää ja ryhtyä toimiin väärinkäytösten ehkäisemiseksi”, sanoi kuluttaja-asiamies Katri Väänänen tiedotteessa.

Tuomioistuimet eivät yleensä voi viran puolesta puuttua perusteettomiin kanteisiin, vaan niiden on annettava asiassa haaste. Kuluttajan täytyy itse vastustaa kannetta 14 päivän sisällä siitä, kun haaste on annettu hänelle tiedoksi. Kuluttaja joutuu kuitenkin varautumaan täysimittaiseen oikeudenkäyntiin.

Riidattomat asiat voidaan ratkaista käräjäoikeudessa kirjallisessa, niin sanotussa summaarisessa menettelyssä. Summaarinen kanne on tavallista suppeampi ja se on helppo laittaa vireille väittämällä, että asia on riidaton, vaikka näin ei olisi. Perusteeksi näyttää käytännössä riittävän ”avoin lasku”, jota 365 Hankinta onkin käyttänyt velkomuskanteita nostaessaan.

Jos suppealla haastehakemuksella vireille tullut asia riitautuu, se siirretään normaaliin riita-asioiden prosessiin. Tällä tavalla lukuisat velkomusta vastustavat kuluttajat ovat joutuneet osaksi täysimittaista oikeudenkäyntiä.

Tapaukset käsitellään ja ratkaistaan käräjäoikeuksissa yksittäisinä tapauksina. Kuluttaja-asiamies voi avustaa kuluttajia oikeudenkäynnissä silloin, kun tapauksella on kuluttajien yleisen edun kannalta merkitystä.

Jos kuluttaja haluaa vastustaa velkomusta, hänen kannattaa kääntyä julkisen oikeusavun tai yksityisen lakimiehen puoleen, KKV neuvoo. Jos perinnän kohteena oleva sopimus on saatu aikaan harhaanjohtamalla tai jos yhtiö yrittää velkoa olematonta saatavaa, voi kyseessä olla petoksen yritys. Silloin kuluttajan on syytä tehdä asiasta rikosilmoitus.

KKV varoitti 365 Hankinnan toiminnasta viimeksi kesäkuussa. 365 Hankinnan sähköntoimitus päättyi kesäkuussa 2021, mutta yhtiö jatkoi sen jälkeen aiheettomien laskujen lähettelyä. Useimmissa kuluttaja-asiamiehen tietoon tulleissa haasteissa on vaadittu 199 euron sopimussakkoa, mutta joukossa on ollut myös suurempia summia.